Qui a Val Verde abbiamo passioni e passatempi condivisi, come per esempio i mostri grossi, le esplosioni e il satanismo, ma lo sport nazionale, va da sé, è il combattimento. QUALSIASI COMBATTIMENTO. Allestire un’arena, far scontrare x contro y, darsi al tifo forsennato e scommettere su chi alla fine rimarrà in piedi, chi combatterà fino all’ultimo da eroe, chi fuggirà con la coda tra le gambe tra pittoreschi insulti. Trattasi di una formula molto semplice ma d’indubbio successo, e quest’anno abbiamo deciso di esportarla nella suggestiva cornice del Circolo Gagarin, in quel di Busto Arsizio (provincia di Varese: molto doom), per una pregevole iniziativa intitolata STARCRASH – Incontri interstellari tra scienza e fantascienza. Un giovedì al mese (segue calendario) saliranno sul ring la Scienza (rappresentata dall’ingegnere aerospaziale del Politecnico di Milano Paolo Lunghi) e la Fantascienza cinematografica (rappresentata da alcuni Calci dei 400 Calci): ogni volta si prenderanno a (metaforici? Mah, chissà…) pugni riguardo a un tema esplorato dalla sci-fi sul grande schermo. Prevista la possibilità di guest star a sorpresa.

Chi vincerà? L’attenzione alla verosimiglianza o la sospensione dell’incredulità? La meraviglia del progresso umano o quella della fabbrica dei sogni? La divulgazione o la cinefilia? Le approfondite scoperte scientifiche o la forza dell’amore (ehm…)? La NASA o Michael Bay? Per saperlo, dovrete recarvi al Circolo Gagarin, a partire da questo giovedì sera, 15 novembre. L’ingresso è gratuito con tessera ARCI, pare ci si possa rifocillare e berne un paio ottime.

A voi il calendario, qui l’evento Facebook da seguire per essere sempre aggiornati:

Giovedì 15 novembre

SPAZIO: ULTIMA FRONTIERA

Il cinema va sulla Luna dal 1902, l’uomo ci è andato nel 1969, entrambi non smettono di sognare la colonizzazione di pianeti vicini & lontani. Ma quanto manca a The Martian?

Giovedì 6 dicembre

RITORNO AL FUTURO: IL VIAGGIO NEL TEMPO

Privi delle scarpe autoallaccianti che ci avevate promesso, sfidiamo il paradosso temporale. Sì, esattamente una di quelle cose che distruggono l’universo, Marty.

Giovedì 10 gennaio

TELETRASPORTAMI

Il sogno di ogni pigro: scompaio qui e riappaio laggiù in fondo. Portate i vostri stargate, i vostri wormhole e le vostre macchine di Brundle, e allacciate le cinture.

Giovedì 7 febbraio

IL MONDO DEI ROBOT

Gli androidi e le intelligenze artificiali sognano molte cose: pecore elettriche, unicorni, eliminare i propri creatori e dominare incontrastati l’universo… Trattiamoli bene.

Giovedì 14 marzo

SI PUÒ FARE! RI-ANIMAZIONI & DINOSAURI

La vita vince sempre, diceva Jeff Goldblum, insegnandoci che pasticciare con la genetica e la biotecnologia porta quasi inevitabilmente a catastrofi. Davvero?

Giovedì 11 aprile

INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO

Telefonano a casa e suonano musichette, oppure rapiscono gente a caso e prendono possesso dei nostri corpi. UFO, alieni ed extraterrestri: una vita intensa.

Giovedì 9 maggio

FACCIAMOLA FINITA

Come finirà il mondo? Desertificato come in Mad Max: Fury Road? Sommerso dall’acqua come in Waterworld? Nuclearizzato, o colpito da un asteroide? Indaghiamo.

Ci vediamo al Gagarin!