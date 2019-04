Quando i fumetti non interessavano a nessuno: Superman III (1983)

In attesa che esca Shazam!, un supereroe dalla storia gloriosa che la Warner e la DC hanno deciso di tradurre sul grande schermo in una buffonata, cogliamo l’occasione per proseguire la storia dei cinecomics con l’ultima volta che gli stessi colpevoli ci giocarono uno scherzetto simile.

Il pezzo di George Rohmer

Da bambino guardavo i cartoni animati di Spider-Man e mi godevo un mondo. Poi, colto da un rigurgito di nostalgia, più o meno nell’epoca in cui compravo gli anime in videocassetta, presi alcune VHS di vecchi episodi de L’Uomo Ragno e i suoi fantastici amici. Avete presente? Quelli in cui Spidey faceva squadra con l’Uomo Ghiaccio e Stella di Fuoco. Quanti ricordi, signora mia.

E insomma, mi è rimasta impressa una scena, che esemplifica perfettamente il cambiamento nella percezione di un determinato prodotto con il passare degli anni e lo sviluppo del senso critico. Nella scena in questione, il cattivone di turno getta una rete e cattura i tre eroi. A quel punto, due secondi dopo essere stato avvolto dalla rete, l’Uomo Ghiaccio fa: “È una rete speciale, ci priva dei nostri poteri!”. Tutto convinto, in due secondi netti, senza neanche chiedersi se magari la cosa valesse solo per lui.

È un po’ l’ingenuità delle storie a fumetti della Silver Age, quell’epoca innocente in cui il riscaldamento globale non esisteva, neri e omosessuali se ne stavano giustamente al posto loro e LA SCIENZA poteva ogni cosa. Non sapevi come giustificare una svolta di trama? Niente paura, ci pensava LA SCIENZA! Oggi, se scrivi una storia di fantascienza, al cinema come nei fumetti, ti conviene avere un consulente del M.I.T., ma negli anni ’50/’60, quando i fumetti li leggevano praticamente solo i bambini e i film di fantascienza servivano per lo più a limonare al drive-in, lo sceneggiatore poteva tranquillamente inforcare gli occhiali del fottesega e portarti ovunque volesse.

Negli anni ’50/’60, inoltre, LA SCIENZA faceva anche abbastanza paura (come oggi!!1!), e non a caso i cattivi erano spesso SCIENZIATI (una figura mitica che poteva essere contemporaneamente biologo, astrofisico e ingegnere chimico). Pensate a Doc Ock, Norman Osborn o Lex Luthor.

Ecco, prendete tutto quello che ho scritto, sostituite LA SCIENZA con I COMPIUTERS e otterrete Superman III. Un film che, se proprio vogliamo trovargli una qualità che lo redima in minima parte, è la trasposizione cinematografica perfetta di un fumetto DC della Silver Age. Oggi siamo abituati a supereroi complessi, problematici, che si muovono in scenari credibili nonostante siano dei trentenni con indosso una tuta in latex. Quest’idea nasce negli anni ’60 grazie a Stan Lee e alla Marvel, ma se vi capitasse di leggere un fumetto DC degli stessi anni o del decennio precedente, capireste per quale ragione l’avvento della Marvel sia considerato un momento di rottura con la tradizione. Le vecchie storie DC sono spesso naif, letture semplici pensate per essere consumate in breve.

Superman III è proprio questo. Un film per bambini, in cui, siccome nel 1983 I COMPIUTERS avevano appena iniziato a diffondersi ed erano ancora un bel mistero per il 99% della popolazione mondiale – produttori hollywoodiani di 60 anni compresi – a un programmatore di questi misteriosI COMPIUTERS potevi fargli fare tutto quel cazzo che ti pareva. Era una manna dal cielo per gli sceneggiatori, soprattutto due scadenti come David e Leslie Newman, perché ti permetteva di coprire qualunque maccosa semplicemente gridando “È SCIENZA NON ME LO STO INVENTANDO LALALA”.

È anche l’ultimo (penultimo?) chiodo nella bara di un franchise che, in soli tre film, era passato dal tentativo di elevare il materiale d’origine, per scolpire a Superman il suo meritato altarino tra i miti della narrativa americana, a parodia di sé stesso. Da monumento al viaggio dell’eroe di Campbell e Vogler a commedia slapstick pruriginosa e senza ambizioni, tutta puntata su sight-gag tanto immediate quanto frivole (seriamente, perché mai raddrizzare la torre di Pisa dovrebbe essere un simbolo di ribellione?). Da Mario Puzo al Bagaglino.

Per me si sintetizza tutto nella battuta che mettono in bocca al povero Richard Pryor, nella scena in cui si rifiuta di calarsi col pallone aerostatico: “Non credo che un uomo possa volare!”. Ribaltamento totale dell’iconica frase di lancio del primo film e segnale che ai Salkind la visione epica di Richard Donner non era mai andata giù, e finalmente se l’erano potuta scrollare di dosso.

Superman II, pur essendo stato completato da Richard Lester, era pur sempre stato concepito da Donner, Mario Puzo e Tom Mankiewicz. Superman III è invece il primo capitolo della saga interamente concepito dai Salkind a briglia sciolta, e sceneggiato da David e Leslie Newman senza interferenze. Gli stessi, lo ricordiamo, che nel primo film volevano inserire una raffinatissima gag in cui Superman catturava per errore Telly Savalas scambiandolo per Luthor. “Che sagome!”, devono aver pensato Donner e Mankiewicz prima di strappare la pagina e ingollarla con un sorso di Biancosarti.

Credo che sia un bel testamento al nome di Christopher Reeve il fatto che, pure in mezzo alla tragedia, lui riesca comunque a mantenere dignità e carisma. È solo grazie a lui se la scena del duello tra Superman e Clark Kent viene comunque ricordata come uno dei momenti belli della saga. Se ci pensate, Reeve ha interpretato Superman in un film bello, uno così così e due brutti, eppure ancora oggi tutti lo considerano l’incarnazione definitiva del personaggio. Non male davvero.

Il pezzo di Nanni Cobretti

Diciamocela tutta: non so cosa dicessero i sondaggi all’epoca, ma alla Warner avevano deciso che sotto sotto, nonostante il successo dei primi due Superman, nel 1983 i fumetti non interessavano a nessuno.

Superman III è famigerato principalmente per un motivo: a conti fatti, è un film in cui la presenza di Superman pare quasi forzata/accidentale.

È un film in cui pochissimo materiale (Smallville, sostanzialmente) viene dal grosso canone di decenni di fumetti, ma in cui liberatisi di Luthor e Zod si è scelto di buttati dritti su personaggi inventati. È un film in cui, liberi dalle riscritture ordinate da Richard Donner, i coniugi Newman possono “finalmente” recuperare indisturbati i toni comici che avrebbero voluto fin da subito e in cui qualcuno ha pensato che Superman, e il mondo dei fumetti in generale, fossero scuse troppo deboli per portare al cinema la gente, e che siccome Richard Pryor si era detto interessato a partecipare tanto valeva fare una commedia di Richard Pryor con contorno di Superman.

Si capisce tutto fin dalla prima scena: i titoli di testa non sono più nello spazio, ma sono sovrapposti a una complessa coreografia slapstick ambientata nelle strade di Metropolis con sbadati che inciampano, ciechi che perdono il cane da guardia, mimi che scivolano. Una scena troppo elaborata per non essere stata fortemente voluta, considerata importante.

Se ne potrebbe fare completamente a meno di Superman in uno script del genere: sarebbe la storia di un disoccupato cronico che, senza essere inondato da alcuna radiazione aliena o niente del genere, scopre di avere un talento naturale per l’informatica, così, senza aver letto mezzo libro, come se programmare e cantare fossero la stessa cosa, doti nascoste che aspettano solo che vi venga messo davanti un microfono, o una tastiera, per esplodere immediatamente in tutta la loro immediata superiorità. Magia, come diceva George qua sopra.

Gus, il nostro disoccupato, finisce quindi a lavorare per l’aspirante magnate del caffè Ross Webster, il piano B di Gene Hackman interpretato da Robert Vaughn, un personaggio talmente simile a Lex Luthor che tanto valeva chiamarlo Martin Luthor (king of coffee).

E tutto il film potrebbe essere così, con Superman a fare il Beep Beep nei piani malvagi di Webster Coyote, invece che costringerci a vedere due film diversi paralleli, una commedia demenzial/surreale da una parte (Gus che spinge bottoni a caso in un sistema centralizzato e il risultato sono l’omino rosso e quello verde del semaforo che si menano) e dall’altra scene action a caso (Superman che salva la centrale nucleare) e una gita a Smallville per ripicca a Margot Kidder, l’altra assente semi-ingiustificata.

C’è snobismo e snobismo: c’è quello dell’Hulk di Ang Lee, che tratta la materia con condiscendenza e la riscrive aggiungendo extra-dosi di tragedia greca, e c’è quello di Superman III, che la considera talmente inferiore da trasformarla in farsa e trattare il suo stesso protagonista come un’ingombrante scocciatura, un ammazza-feste, un innocuo e simpatico comprimario quando fa Clark, una noiosissima e infantile icona di perfezione quando è Superman.

E alla fine che dire?

Richard Pryor è un fuoriclasse. Si aggira per tutto il film con l’aria divertita di chi non ci crede che gli stiano davvero permettendo di surclassare un caposaldo della cultura americana come Superman, e se la spassa in scioltezza senza strafare.

Christopher Reeve è un fuoriclasse: viene trattato malissimo ma ci mette talmente tanta inaffondabile eleganza, dignità e intensità, anche attraverso scene umilianti come quando la sceneggiatura lo trasforma in cattivo dispettoso e gli fa spegnere la fiamma olimpica o raddrizzare la torre di Pisa, che viene da commuoversi. Eroe vero.

E Richard Lester è un consumato professionista: viene dalle commedie con pizzichi di avventura, e quello gira. È il film sbagliato per il franchise, ma è il film giusto per lui, e mentirei se dicessi che a superare il fastidio per quello che doveva essere non si rida qua e là per quello che è.

E in tutto questo, come già evidenziato da George, ci scappa un momento in cui tutti gli astri si congiungono miracolosamente, ovvero la scazzottata fra Superman e Clark Kent, e per un attimo si sorride per il motivo giusto.

DVD-quote:

“Superman tiè!”

George Rohmer, i400Calci.com

