Rock Steady Row, gli anni ’80 e le fettuccine Alfredo

Dal titolo mi credevo che fosse un film sulle confraternite che si sfidano a gare di canottaggio estremo. Tipo un Anno 2000 – La corsa della morte con le trivelle che escono dai fianchi delle canoe e la gente che muore malissimo e c’è ‘sto torneo distopico, no?, in cui c’è la confraternita dei Kappa Tau Omega che tipo è imbattuta da ventordici stagioni e ha il sostegno del rettore – DANNATO RETTORE!!! – e allora arrivano questi sfigati a cui nessuno darebbe una lira e sono tipo dei disadattati che al confronto Bluto Blutarsky è un senatore degli Stati Uniti e alla fine in sostanza vincono vincono e con loro vincono gli USA interi.

E invece no, non è un film sulle gare di canottaggio estremo ambientato in un futuro distopico in cui si cacherebbe sotto anche Katniss Everdeen. Row non vuol dire remare, ma strada. E il film è ambientato sì in un futuro distopico in cui le confraternite universitarie si fanno la guerra e hanno il sostegno del rettore – DANNATO RETTORE!!! – ma mica a proposito del canottaggio. No, l’oggetto del contendere, il MacGuffin se vogliamo, del film è il commercio delle biciclette rubate. O, come lo chiamavamo noi all’uni di Padova, una passeggiata a Prato della Valle.

In pratica quello raccontato nel film di Trevor Stevens è un vicino futuro in cui tutta l’America, ma che dico, tutto il Mondo, è diventato un enorme Prato della Valle in cui, invece dei tossici, a rubarti la bicicletta per poi rivenderla di nuovo a te non sono i tossici, ma i frat guys protetti dai Poteri Forti. Nella persona di un rettore – DANnato eccetera – interpretato dalla persona di un Larry Miller, aka “Dove cazzo l’ho già visto questo?”, mai così viscido e infame. In questo Prato della Valle futuribile, siccome le amministrazioni delle università, avide e corrotte, hanno alzato a eleven le tasse universitarie, tra gli studenti si è scatenato il caos e le confraternite ne hanno approfittato per prendere il controllo dei campus dopo il crollo della civiltà (accademica). E qual è il mezzo con cui esercitano questo controllo ed estorcono ai compagni di college il denaro per sopravvivere?

Ecco, questa è l’idea più intelligente della sceneggiatura di Bomani J. Story (giuro, si chiama veramente così): le biciclette, come si diceva poc’anzi. È un’idea quasi britannica, anche se infilata in un film tutto americano, per come prende un dettaglio frivolo e lo mette al centro di un plot da film post-apocalittico, un Mad Max in cui al posto di Toecutter c’è un fighetto phonatissimo che pare un incrocio tra Joaquin Phoenix e il vostro compagno di classe più stronzo. Quasi come se i Monty Python o Douglas Adams avessero scritto Classe 1999 dopo aver visto Stranger Things.

Devo dire che, essendo io vecchio, il film mi ha anche fatto venire in mente un manga che lessi moltissimi anni fa e di cui ora non ricordo assolutamente né titolo né autore. Per cui adesso digiterò su Google “manga distopico di ambientazione universitaria” e vediamo cosa esce f– no, niente, sono dovuto andare sul sito della Star Comics a scaricare il catalogo e alla fine l’ho trovato. Fortified School, una roba che forse mi ricordo solo io, disegnato da quel matto col botto di Shinichi Hiromoto, una specie di Simon Bisley giapponese. Ambientato, e cito la pagina di Wikipedia, in “un carcere riformatorio dalla forma di un esagramma, posto al di sopra di un altipiano, circondato da dirupi scoscesi e una foresta popolata da bestie feroci e affamate”. Tanto pe’ non fasse mancare nulla.

L’altra cosa che ovviamente viene subito in mente, e questa credo a tutti quanti lo vedano, è Per un pugno di dollari. La struttura è la stessa, con il cavaliere senza nome che arriva in sella alla sua bici e, mosso da istinto di conservazione e malcelato eroismo, mette una contro l’altra le due fazioni dominanti, cambiando lo status quo.

Ecco, ora, se uno mi dicesse che Rock Steady Row è un mix tra Fortified School, Classe 1999 e Per un pugno di dollari con una spruzzatina di irriverenza british, legittimamente mi aspetterei una bella bombetta atomica, no? E invece non so esattamente cosa sia che non funziona, forse il fatto che sia sceneggiatore che regista (Stevens è al suo debutto dopo una serie di corti) non hanno tutta questa grande esperienza e preferiscono puntare sull’effetto facile. Fatto sta che si perdono in un bicchiere d’acqua, e quello che avrebbe potuto essere un omaggio a Carpenter si trasforma in un rip-off dei vari Astron-6 e Kung Fury, in cui l’unica cosa carpenteriana è la colonna sonora coi synth. Anche se ormai il riferimento, anagraficamente parlando, è appunto Stranger Things.

Che poi qui ci starebbe anche un lungo discorso su come la nostalgia si stia rapidamente tramutando in uno stile a se stante. Ormai non penso si possa più nemmeno parlare di citazioni, tanto gli anni ’80 sono stati filtrati e distillati in un magma completamente avulso dagli anni ’80 stessi. Come quando vai a Little Italy a New York durante la festa di San Gennaro e scopri che le “specialità italiane” sono cose che non hai nemmeno mai sentito nominare, tipo le fettuccine Alfredo.

Qui è più che mai evidente: questo continuo rimando agli anni ’80 è talmente radicato che non è neanche più ricerca. È semplicemente un dato di fatto. Come il walkman laser di cui è armato il protagonista (armato anche di un fazza da Eric Stoltz che levati) e che non ha nessun legame con il resto della storia, nessun background coerente con l’universo narrativo in cui è ambientata. Accade e basta, perché, suvvia, cosa può esserci di più anni ’80 di un WALKMAN LASER? Forse solo dei bambini in bicicletta che combattono roditori alieni mentre cercano il tesoro nascosto di un coetaneo finito sotto un treno durante la festa di Halloween.

Insomma non volevo tediarvi, ma alla fine il discorso l’ho fatto tutto e non era mica tanto lungo. E il discorso è: la nostalgia ha rotto il cazzo? Sì, no, forse. Dipende da come la usi, devi saperla dosare e non è facile. Una cosa che sicuramente ha rotto il cazzo sono le panoramiche a schiaffo che fanno whoosh. E all’ennesima panoramica a schiaffo che fa whoosh, caro Trevor Stevens, ritieniti eleggibile di essere mandato a fare in culo.

Un peccato, perché il signorino Stevens un po’ di occhio ce l’ha e le poche scene di vero menare sono anche coreografate discretamente, ma soprattutto girate con una mano decente che mette in luce le botte anziché nasconderle con la Parkinson camera. Solo che tutto fa WHOOSH e SMACK e BIFF e dopo un po’ ANCHE DUE MARONI SIGNOR TREVOR STEVENS EH?

Comunque dai, dura un’ora e diciassette minuti. C’è molto di peggio.

DVD-quote:

“Most likely to direct a movie with Hitler riding a T-Rex”

George Rohmer, i400Calci.com

