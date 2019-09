Lasciami entrare nell’agriturismo: Eat Local

Qualche giorno fa, durante l’intervento dei 400 calci al primo convegno delle serie tv di menare, un grande saggio di nome Quantum Tarantino s’interrogava su una dibattuta questione filosofico-antropologica: i vampiri hanno forse rotto il cazzo? Come fanno solo i veri saggi, aveva studiato accuratamente il fenomeno, condotto sondaggi approfonditi, elaborato una notevole mole di dati (considerata la quantità di fiction sui vampiri prodotta dal consesso umano nei secoli dei secoli, non una cosa da poco). E dunque: i vampiri hanno forse rotto il cazzo? La risposta è la stessa che i veri saggi danno alle domande più importanti: dipende.

Un’altra cosa di cui abbiamo esempi in abbondanza e che, a tratti, può rompere il cazzo è la parodia del film di genere. Il genere, proprio perché per sua natura è una roba accuratamente codificata, costruita su schemi solidi e riconoscibili, è facile da smontare, capire come funziona per poi riassemblare tutto in forma comica. E, avendo una lunga storia, fornisce un’ampia riserva di citazioni da cui pescare, plateali o oscure che siano, cosicché si possa indulgere nel sempiterno piacere di fare gomitino gomitino allo spettatore (non stiamo qui a raccontarcela: a noi spettatori di genere riconoscere le citazioni e fare gomitino gomitino piace comunque un sacco). Però è un po’ come fare il caffè con la moka: apparentemente la cosa più semplice del mondo, nei fatti con una certa frequenza viene su una merda, e il punto è che spesso non hai nemmeno idea del perché.

Eat Local (che in originale era Eat Locals: le scelte dei titolisti italiani sono sempre psichedeliche) è un film del 2017, passato a qualche festival di settore tra cui il FrightFest e che per qualche ragione esce ora nelle nostre sale (anche le scelte dei distributori cinematografici italiani sono sempre psichedeliche). Il regista è Jason Flemyng, che ha tipo la faccia più inglese del mondo, e l’avete sicuramente già visto da qualche parte perché come prima professione fa l’attore e IMDb mi dice che ha 132 crediti all’attivo, parecchi anche celebri. È figlio del regista Gordon Flemyng e amico del regista Guy Ritchie, e infatti ha interpretato due film del periodo in cui Guy Ritchie faceva i film che gli piacevano e non solo progetti su commissione per pagare un mutuo a rate da strozzino. Ha recitato anche in svariate serie tv, è stato fidanzato con Lena Headey e si è buttato in politica con i giovani socialisti. Nel 2017 ha deciso di debuttare dietro la macchina da presa e di farlo come farebbe qualsiasi tardoadolescente aspirante filmmaker con i suoi amichetti, un qualsiasi Dawson Leery o ragazzino di Super8: con la parodia low budget di un horror. Sigla!

Nella vecchia azienda agricola in mezzo alla campagna inglese si ritrovano una notte otto vampiri, ovvero la totalità dei succhiasangue britannici. È un incontro obbligatorio che si svolge ogni cinquant’anni, una specie di riunione di condominio a cui nessuno vuole partecipare davvero, e che si spera finisca in fretta, invece ovviamente finisce tardissimo e con notevole spargimento di sangue. Chiacchierano e bisticciano sulle solite cose, tipo le quote di umani che ognuno ha il permesso di mangiare, l’opportunità di far fuori i migranti irregolari tanto chi se li caga, la Brexit (vampiri = inevitabili metafore). Uno di loro viene fatto fuori subito perché ha trasgredito le regole, ha ucciso dei bambini, e i vampiri civili queste cose non le fanno. Serve dunque un sostituto, e l’affascinante vampira Vanessa propone un suo nuovo amico, un pischello con il giumbotto e l’aria strafottente che si aspettava una bollente notte di sesso in mezzo alla campagna inglese, e invece. Quello che nessuno si aspettava è che fuori dalla vecchia azienda agricola c’è un folto manipolo di militari inviato dal Vaticano, deciso a cogliere l’occasione di estirpare in un colpo solo tutti i vampiri di Gran Bretagna.

Ecco, tutto qui, fine. La premessa è semplice semplice ma meno banale di quanto sembra: il ribaltamento assediati/assedianti tipico dell’horror (tra l’altro più frequentemente usato nei film di zombie – N.B.: Flemyng ha in curriculum anche un film con sua maestà George A. Romero) è una simpatica variazione sul tema, e nel prosieguo della vicenda saltano fuori altri spunti interessanti (le abitudini dei proprietari umani della vecchia azienda agricola, le vere intenzioni del capo dei militari). Il film corre via veloce tutto in una notte, dal tramonto all’alba, in una discreta escalation con sempre meno parole e sempre più azione, sparatorie, mitragliate, impalettamenti, grandi fughe in motovettura icola icola ura. Inoltre c’è una bella sequenza action (la cosa migliore del film) coreografata da Jason Statham, il quale ne approfitta anche per far recitare la sua mitica nonna.

A proposito del cast: si vede che Flemyng ha gli agganci giusti nel business del cinematografo e del tubo catodico, perché mette insieme diverse facce note, come Charlie Cox (ovvero Daredevil), Freema Agyeman (ex companion del Doctor Who, ex fidanzata di Nomi in Sense8), Mackenzie Crook (Game of Thrones, Britannia e un sacco di altra roba), Tony Curran (Deadwood, Sons of Anarchy, Ray Donovan) e un sacco di altre facce note del piccolo e grande schermo non solo inglese. Il film non ha un unico protagonista, e l’idea è che gli otto vampiri siano tutti molto diversi tra loro, otto tipi con niente in comune se non la dieta a base di sangue umano e la tendenza a dissolversi alla luce del sole: ci sono il romantico, la femme fatale, lo stronzo, la punkabbestia, l’adorabile vecchietta, il nobile e quello grasso (non è body shaming, è che è quello che muore subito e non ha tempo di essere caratterizzato ulteriormente).

Il fatto è che, nonostante tutti gli agganci nel giro che conta di cui è dotato Flemyng, Eat Local sembra davvero l’esordio di un adolescente appassionato di cinema confezionato con gli amichetti il pomeriggio. Credo che il problema sia principalmente di regia, senza uno straccio di personalità se non nella già citata scena coreografata da Jason Statham. L’effetto generale è simile a una puntata di una serie tv, quando ancora le puntate delle serie tv venivano girate col pilota automatico. Non c’è alcuna inventiva nel provare ad aggirare il bassissimo budget, gli effetti speciali sono mediamente scarsini, come se fosse scontato che B movie faccia rima con amatoriale. I dialoghi infilano qualche buona battuta e gli interpreti sfoderano tutta la propria professionalità, ma la sceneggiatura è abbozzata, una sequenza di idee anche potenzialmente buone ma che nessuno ha avuto la pazienza o la voglia di stare lì a limare un pochino, a mettere ordine, a rendere le cose davvero efficaci. Il risultato è uno strano ibrido, tra un B movie fatto col cuore e l’hobby di qualcuno spesso distratto da altro.

Forse quel che più gioca a sfavore di Eat Local è che l’ispirazione principale dell’operazione è così sfacciatamente evidente e nello stesso tempo così clamorosamente mancata: non Romero, non Polanski, nemmeno l’amico Guy Ritchie o Taika Waititi, ma l’Edgar Wright di Shaun of the Dead. Guardando Eat Local, finisci per apprezzare per contrasto, ancora di più, la difficile arte della parodia del film di genere: sembra facile fare un buon caffè! Che dire, caro Jason (Flemyng): non so, forse hai messo troppa acqua, forse hai pressato troppo il caffè, forse hai alzato troppo la fiamma, boh, il caffè t’è venuto, berlo lo bevo anche, ma quello buono è un’altra cosa. [Che dire, invece, caro Jason (Statham): bravo].

Dvd quote suggerita: «Ma che bella fattoria piena di umorismo» Xena Rowlands, i400calci.com

«Non male la location, ma camere spartane e menu riscaldato al microonde. Il cameriere mi ha guardato male, quindi non ci tornerò. 1 stella» Mario, Trip Advisor

