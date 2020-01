Pochi soldi e palle d’acciaio: The Head Hunter

Ricordate la teoria dell’acquario? La rispolvero nelle parole di Darth Von Trier:

Se stabilisci delle regole quelle sono e rimangono per tutta la durata della faccenda. Un po’ come in un acquario, in cui l’ecosistema è chiuso e perfettamente auto-sufficiente, a prescindere da quanto siano strane le cose che ci stanno dentro, palombari di plastica e casse del tesoro compresi. Un buon acquario, oltre ad essere bello, deve anche avere la sua coerenza interna, altrimenti i pesci muoiono.

Mi è tornata in mente di recente dopo aver letto un interessante articolo su Star Wars: L’ascella di Skywalker in cui si metteva a confronto il film con la trilogia originale e lo si definiva “uno zoo di Star Wars” laddove il film di George Lucas e i suoi sequel erano un “ecosistema”. Ma sto divagando. Sigla!

L’altra sera mi son visto questo The Head Hunter e subito mi è tornata in mente la teoria dell’acquario. Coerenza interna, check, ecosistema chiuso auto-sufficiente, check. Ma c’è dell’altro. Per me The Head Hunter rappresenta in maniera perfetta quello che blateriamo ormai da secoli su questo sito. Non lo fa perché è un capolavoro, eh, o perché sia un film imprescindibile o un’opera d’arte rivoluzionaria. Lo fa semplicemente perché è CINEMA.

Vedete, il cinema è quella cosa per cui una storia la devi raccontare innanzitutto per immagini. Sì, è vero, è bello metterci anche delle parole (quando ben scritte) e, nel caso di un fantasy (quale The Head Hunter è), può essere bello anche avere delle backstory dettagliate che costruiscano una mitologia e facciano del sano world-building. Ma quando le parole diventano un mezzo per dire quello che le immagini non sanno dire, allora vuol dire che Houston abbiamo un problema. Allora il film perde immediatezza e volano paroloni tipo RETORICO, DIDASCALICO e NOLAN.

Di The Head Hunter si può dire tutto tranne che sia quelle robe lì (soprattutto “Nolan”). A 72 minuti di durata, potrebbe essere tranquillamente l’episodio di una serie antologica a tema horror/fantasy. Con poco più di un’ora a disposizione non ti puoi permettere di essere prolisso: o spacchi il culo ai passeri o muori. Jordan Downey, un nome che prima d’ora non avevo mai sentito nominare (mi dice IMDb che ha diretto svariati corti e i film Thankskilling e Thankskilling 3 – su un tacchino omicida – giuro – ma il fatto che nessuno dei due sia stato recensito qui mi dava non poco da pensare), dimostra di essere all’altezza della situazione. Utilizzando una narrazione rapida e sicura, che in pochissime inquadrature porta a casa semplici nessi logici, Downey riesce a fare del world-building basilare, ma sufficiente a evocare un mondo più vasto di quello in scena. Un mondo ovviamente costoso, che Downey non si può permettere assolutamente, e che dunque è costretto a suggerire. È l’arma più preziosa del cinema che deve lavorare intorno agli ostacoli: la “metonimia”, come la definirebbe una persona di cultura superiore alla mia. La parte per il tutto. Non lo puoi mostrare perché dovresti fare un mutuo sulla casa? E allora lascialo intendere.

Per tornare al discorso iniziale, The Head Hunter non è tanto un acquario, quanto una boccetta dove nuota solitario un pesce rosso – il cacciatore di teste interpretato da Christopher Rygh, praticamente unico attore in scena. Il nostro pesciolino ha la sua bella piantina, il suo forziere e un simpatico castello dove si reca regolarmente quando il suono di un corno lo avverte che c’è un nuovo lavoro per lui. Il pesciolino raccoglie la taglia del giorno, si infila l’armatura e va a fare il suo sporco lavoro (fuori campo). Poi torna a casa, appende la nuova testa collezionata a un palo, getta i sesterzi nel forziere e si cura le ferite. Rinse and repeat.

Ecco, forse questo dettaglio potrebbe respingervi, dato che siete su un sito che si chiama i400Calci e non le400Suggestioni: di mazzate vere ce ne sono molto poche in The Head Hunter. E le poche che ci sono sono riprese di notte e da molto vicino. Downey si affida a un ottimo production design, a un perfetto sound design, alle (teste delle) creature progettate da Troy Smith, in sintesi al METAL, sporca tutto quanto con chili di fango, interiora, sangue e generale disagio medievale e buona lì. Punta sulla tensione horror anziché sull’opulenza fantasy. E in sostanza vince, vince, sì Jordan Downey vince.

Non tutto è perfetto, ci mancherebbe altro. Verso il finale, la mancanza di un budget un po’ più corposo si avverte, e lo scontro tra il cacciatore di teste e il criaturo che gli ha ucciso la figlia (non è uno spoiler, è la premessa) è abbastanza un anti-climax. Ma poi Downey si inventa un colpo di scena finale da cortometraggio (quello che mi ha fatto pensare alle puntate degli antologici), secco, brutale e cattivo, piuttosto prevedibile ma talmente dritto e onesto che ci fa dimenticare le mancanze dei minuti precedenti.

Bravetto ‘sto Jordan Downey. Farà strada.

DVD-quote:

“Metalpoiesi”

George Rohmer, i400Calci.com

>> IMDb | Trailer