Bad Boys II: distruzione totale

Sta per uscire Bad Boys for Life, il finale senza Michael Bay di una trilogia iniziata da Michael Bay. Mettiamolo di fronte alle sue responsabilità ripassando i primi due capitoli.

Da cosa si riconosce un autore?

Integrità artistica, innanzitutto, mi dite voi.

Ok.

Ad esempio: la storia è piena di registi che hanno insistito alla morte o investito soldi di tasca propria pur di completare il film come volevano loro, dall’Othello di Orson Welles ad Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Segno di integrità artistica, mi spiegate.

Ricordiamo volentieri Sylvester Stallone, che oltre a rinunciare a soldi pur di interpretare egli stesso il protagonista della sua sceneggiatura Rocky, insistette alla morte per girare il monologo prima dell’incontro, che racchiudeva in effetti il senso stesso del film.

Lo stesso quindi vale anche per Michael Bay, che al suo film d’esordio – una produzione Columbia in cui in teoria era stato assunto per fare manovalanza – non solo ha imposto un tono e un tocco visivo personale, ma ha cacciato fuori $25,000 cash (un quinto del suo misero stipendio di allora) e pagato un’esplosione in più di tasca propria che la produzione non voleva concedergli. Storia vera.

E probabilmente basta questo a sintetizzarlo: sottovalutata quanto tenace visione artistica, inguaribile tamarraggine.

Ma vi faccio un altro esempio: Bad Boys II dura DUE ORE E MEZZO.

Sigla:

Si sono mai viste due ore e mezzo per un buddy cop?

No.

Hanno senso, hanno motivo di esistere due ore e mezzo per un buddy cop?

No. Per legge devono durare dagli 85 ai 93 minuti al massimo, con eccezione concessa a pochi film più grossi della media (e a qualcuno che se l’è sentita troppo calda).

Se c’era un buddy cop nella storia che aveva il diritto di durare due ore e mezzo era Arma letale. L’ha per caso fatto? No.

Arma letale 3 si è fermato a un’ora e 58 e non si è lamentato nessuno.

Ma Michael Bay – che ai tempi di Bad Boys II era fresco reduce dai mixed feelings per le sue tre ore di Pearl Harbour (critica perplessa, incassi ok) – ha una visione artistica ben precisa in mente: vuole prendere due buffi e sgangherati agenti della narcotici e creare un’escalation continua fino a metterli a capo di una cazzo di missione militare dei fottutissimi Expendables.

Voi mi direte: “ma vabbé, a un certo punto anche fottesega, poteva tranquillamente fare la stessa cosa in un’ora e cinquant-“NO, NON È CREDIBILE, VA RACCONTATA IN DUE ORE E MEZZO.

Il primo Bad Boys era costato 20 milioni ma, grazie a Bay, ne dimostrava 70.

Bad Boys II (e l’epica ve la anticipa già il numero romano) ne costa 130 e ne dimostra abbastanza da mandare in default la città di Miami.

Ora: scommetto che se avete mai provato a indovinare per chi vota Michael Bay avete puntato tutto su Trump.

Scommetto anche che ci avete preso, per carità, non sto a googlare: l’immaginario è quello, il senso dell’umorismo pure.

Questo però non gli ha impedito di dirigere il primo buddy cop mainstream in cui entrambi i protagonisti sono di colore, e nemmeno iniziare il secondo con un meeting di rozzi suprematisti bianchi in cui i nostri eroi Mike Lowrey (Will Smith, una specie di Wesley Snipes di serie B) e Marcus Burnett (Martin Lawrence, una specie di Eddie Murphy di serie C) si sono infiltrati opportunamente incappucciati, pronti a rivelarsi al rallentatore inquadrati dal basso.

Nel contorno, una squadra speciale simil-SWAT capitanata da nientemeno che Henry Rollins e un suprematista buzzurro interpretato da un Michael Shannon ancora in piena gavetta, a cui Bay chiede solo di strabuzzare gli occhi e smascellare per sembrare più inbred possibile.

Non c’è più lo scambio di persona con sexy-testimone del primo film, ma si incrociano comunque diverse sotto-trame divertentissime: Mike Lowrey è il Martin Riggs della situazione misto a Sonny Crockett, ricco, bello, elegante, sempre incazzato e pronto a sparare e fare danni, a questo turno impegnato in una relazione segreta con la sorella dell’amico/collega Marcus; Marcus Burnett è il Roger Murtaugh della situazione, anagraficamente non vicino alla pensione ma mentalmente sì, stanco degli eccessi di adrenalina delle sue missioni con l’amico/collega Mike, va a lezioni di mindfulness e in segreto ha chiesto il trasferimento a un dipartimento più tranquillo.

Insieme indagano su… ma perché complicarsi la vita con trame complesse e/o originali, perché sforzarsi di essere freschi, a che serve: indagano su un banalissimo traffico di ecstasy che fa capo a un cartello cubano. Voi mi chiederete “sì ok, ma finché erano lì che non volevano inventare niente, perché proprio ecstasy e non coca?”. Grazie per la domanda: la risposta è “e volete per caso perdervi l’esilarante scena in cui Marcus ingerisce ecstasy involontariamente e inizia ad allucinare nel momento più ridicolmente inopportuno?”, al che voi ribattete “SÌ, effettivamente preferiremmo perdercela” e io vi rispondo “sorry, ve la beccate lo stesso” ma sotto sotto vi dò ragione.

Le invenzioni stanno altrove, tipo nella trovata che la droga viene trasportata nascosta dentro a cadaveri procurati da un complice obitorio. E… basta, tutto lì. Serve per l’esilarante scena in cui Marcus è costretto a nascondersi nel suddetto obitorio e si infila nel lettino con il cadavere di una megapatata tettona.

Bad Boys II include altri momenti memorabili tipo un dialogo equivoco tra Mike & Marcus, trasmesso in pubblico a loro insaputa, che fa riderissimo perché sembra che abbiano un rapporto omosessuale fra di loro. O quando si scopre che il cattivo ha una figlia cicciottella e costringe i suoi scagnozzi a fingere che sia bellissima.

Non ho mai detto di apprezzare il senso dell’umorismo di Michael Bay.

In certi momenti ti ritrovi persino a stimare Martin Lawrence che, almeno in lingua originale, sembra sforzarsi di attenuare la grezzaggine delle situazioni in cui viene infilato piuttosto che cavalcarla. Ma non ce la fa. Lui e Will Smith sono affiatati e passabili, ma Bay ci aveva visto giusto: limitati a fare la commedia, e non hai in mano niente che valga la pena ricordare.

Ovviamente, non è per quello che guardi i film di Michael Bay.

I film di Michael Bay li guardi per cosa riesce a fare con le immagini e le coreografie.

Li guardi per un continuo senso di epica.

Li guardi perché se nei film degli altri ci sono una, due sequenze/inquadrature iconiche dalla composizione complessa e dettagliata, nei suoi quasi tutto lo è.

Non so se ve lo ricordate, ma il 2003 era l’anno di Matrix Reloaded, e in mancanza d’altro in campagna marketing si puntò molto sulla scena dell’inseguimento in autostrada che in effetti non era niente male ed era l’unica cosa per cui valeva la pena ricordarlo. Ma immaginate la fazza di quelli come me che appena due mesi dopo vanno a vedere Bad Boys II e scoprono che Michael Bay l’aveva già superato di slancio, con molta meno CGI e la “semplice” idea di un autotreno da cui i cattivi si difendono dall’auto dei buoni lanciandole contro altre auto.

Bad Boys II è Bad Boys sotto overdose di steroidi.

Ci sono momenti in cui l’epica è totalmente fine a se stessa: Will Smith spalle al muro tira fuori due pistole e spara ai giamaicani dall’altra parte del muro e Michael decide di fare con un unico vertiginoso movimento di macchina circolare quello che John Woo coreografava con maggior pazienza, ed è talmente avvolgente e fomentato che ti ci vuole un po’ per renderti conto che sì, Will Smith sta sparando lateralmente e non c’è verso che stia anche solo sfiorando i suoi bersagli.

C’è roba grossissima.

E sì, le due ore e mezzo sono maledettamente efficaci. Arrivato alla durata di un Arma letale qualsiasi tu ti aspetti sazio che scattino i titoli di coda e invece no: il villain si salva ancora, e gli eroi si dicono “ok, è ora di alzare il livello di un’altra tacca”.

Qui è dove parte l’assalto militare alla villa dello Scarface/Escobar di turno, ed è dove notoriamente Bay decide di rifare l’inizio di Police Story con due fuoristrada lanciati a tutta velocità in discesa attraverso una baraccopoli (qui gli applausi sono tutti per Jackie Chan: vi rendete conto che un’idea che lui aveva confinato in un incipit era buona abbastanza per un gran finale di Michael Bay?).

Bad Boys II esce nel luglio 2003 e lascia tutti storditi: non c’era particolare attesa, ed era largamente più ingombrante del necessario. Non tutti erano pronti.

Incassa il giusto e finisce sostanzialmente nel dimenticatoio, finché non viene ripescato da uno che se ne intende – Edgar Wright con le sue famose citazioni in Hot Fuzz – e finalmente esaltato come quell’epico action fuori scala che é: l’espressione massima del Bay ancora legato alle leggi della (relativa) credibilità.

Poi è arrivata la gita in Toscana…

Sigla:

DVD-quote:

“Mike Bay Mike Bay, watcha gonna do, watcha gonna do when he comes for you”

Nanni Cobretti, i400calci.com

>> IMDb | Trailer

P.S.: ok, apriamo una parentesi sulle due sigle che vi ho postato.

Tutti sanno ormai che Michael Bay ha diretto uno dei videoclip più gloriosamente epici di tutti i tempi, ovvero I’d Do Anything For Love di Meatloaf, per cui ho pensato di spolverare un paio di chicche meno citate.

Se avete visto il noto video didattico di Every Frame a Painting sul Bayhem non potete che sorridere davanti ai marchi di fabbrica del Michael già presenti in Up All Night degli Slaughter del 1990: i blu e gli arancioni; la megapatata che si dimena sensuale senza apparente motivo; l’epica dei tramonti e della pioggia; i lampioni (ok, i fari); la combo dinamica del movimento in primo piano in direzione camera mentre sullo sfondo qualcos’altro si muove in orizzontale (l’intesa perfetta al minuto 0:32 fra Mark Slaughter che salta giù da una cassa con tanto di capriola mentre Dana Strum zompa alle sue spalle); soprattutto, i multipli accenni – ancora incompleti – al suo movimento di macchina più famoso, il 360.

Show Me The Way degli Styx invece, dello stesso anno, è una delle power ballad più brutte di tutti i tempi, talmente brutta che se l’avesse cantata Riccardo Fogli avrebbe vinto Sanremo. Non contiene megapatate – stavolta è tutta una roba melodrammatica di bambini e reduci di guerra che anticipa Pearl Harbour e mezza filmografia di Peter Berg – ma ha un’inquadratura che a suo modo si specchia in Bad Boys II: quella del tizio ripreso dal basso mentre esce dalla chiesa con croce che lo sovrasta alle spalle (minuto 1:27).