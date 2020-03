Ci ricordiamo tutti come è andata, no? The Nightingale è stato presentato a Venezia e finita la proiezione per la stampa un coglione è saltato su a urlare “ Le brutte intenzioni, la maleducaz Puttana! Vergogna! Fai schifo!” all’indirizzo della regista Jennifer Kent. Perché tanta ostilità? Onestamente, dopo aver visto il film, non capisco; pazienza, ne parlerà la storia del cinema. Resta il fatto che l’opera seconda di Jennifer Kent è emotivamente potente e politicamente complessa, e benché non sia esattamente una visione agevole (durante i primi screenings la gente si precipitava fuori dalla sala di fronte alle scene di stupro, girate inquadrando esclusivamente il viso della vittima – ora dite quello che volete, ma se una regista riesce a far volare fuori gli spettatori inquadrando un viso femminile, già per questo è geniale) merita di essere esaminata. Intanto, riprendiamo il discorso che ho già fatto ai tempi di Midsommar: l’opera seconda è sempre più difficile dell’opera prima (o della prima che ti ha fatta conoscere al grande pubblico). Cosa fai? Se Ari Aster pavidamente ha scelto di continuare imperterrito nel solco tracciato da Hereditary, la prode Jennifer Kent, che è una regista migliore di Aster e ha, come dicevo in passato, palle ovaie d’acciaio, dopo The Babadook ha fatto le seguenti cose:

– Comprato i diritti del primo film per assicurarsi che non se ne facciano remakes. Eccheccazzo.

– Resistito alle avances di Hollywood. Eccheccazzo!

– Studiato il periodo della Black War, cioè la colonizzazione inglese della Tasmania, e il ruolo dei galeotti irlandesi che venivano spediti dall’altra parte del mondo a scontare la loro pena diventando, di fatto, “proprietà” di qualche pezzo grosso inglese; nel caso delle donne, il loro “padrone” aveva ovviamente accesso ai loro corpi.

– Riportato alla luce il palawa kani, lingua aborigena quasi scomparsa, con l’aiuto del consulente aborigeno Jim Everett, da lei umilmente e onestamente ingaggiato per tutta la durate della produzione del film.

– Scritto e diretto un film durissimo, così pulito, scarno e senza compromessi che uno (tipo il coglione di cui sopra) rischia di non accorgersi del capolavoro che ha di fronte.

Il film è stato accusato di manicheismo e di eccessiva, gratuita brutalità: gli inglesi sono troppo cattivissimi, il tenente Hawkins ammazza e stupra chiunque gli capiti a tiro, i suoi soldati non si tirano indietro ad imitarne le gesta (e se lo fanno, muoiono male molto presto). Che strano: fossero stati l’Esercito Confederato, o le SS, o le Tigri di Arkan a compiere le stesse atrocità sullo schermo in un contesto diverso, nessuno avrebbe alzato un dito. Ma fra il pubblico non specializzato in Storia dell’Impero Britannico c’è ancora questa beata illusione che il colonialismo inglese sia stato antipatico, sì, ma beneducato, col tè delle 5 e le partite di cricket. Palle. Gli inglesi, come noi expats europei cominciamo lentamente a renderci conto (e non è niente, ma niente in confronto al passato), sanno essere razzisti e sadici con chiunque non riconosca il loro exceptionalism e il loro entitlement. In questo film di tratta di Irlanda, donne e aborigeni, ma se riuscite guardatevi anche Gwen: filmetto imperfetto, un po’ mal diretto, ma assolutamente realistico nel ritrarre il trattamento riservato dagli inglesi ai gallesi; segno che finalmente, anche questo regno frantumato di pazzi schizofrenici sta cominciando a guardarsi dentro.

The Nightingale è un film profondamente coraggioso e meravigliosamente bilanciato perché, pur essendo un film storico incentrato su questioni di sopruso umano basato su diritti politici, riesce a non trasformarsi in un “film di denuncia”, a non cadere nelle trappole didascaliche di chi vuoleconvincerti della propria tesi: Kent ti mostra una situazione e lascia a te il compito di trarne le conclusioni. Né fa sconti per ingraziarsi la critica femminista, anzi; a parte la protagonista Clare, che segue la classica parabola del rape & revenge, la regista dipinge due personaggi femminili minori come carne fresca usa e getta; lo fa non per poemica gratuita, ma per esigenze di realismo.

Nessuno, in questo film, è un personaggio totalmente positivo: l’usignolo Clare (Aisling Franciosi) è irlandese, è bianca, quindi è razzista di default. Lei e la guida aborigena Billy (Baykali Ganambarr), che la accompagna nella sua missione di vendetta, si avvicinano solo quando capiscono di avere un nemico comune, altrimenti continuerebbero ad odiarsi. L’aborigeno Billy, dal canto suo, non è uno stinco di santo e ammette tranquillamente che la sua gente ammazza le mele marce della società senza pensarci troppo; il suo vero nome è Mangana, ovvero “merlo” in lingua aborigena, e fra l’usignolo e il merlo nascono alcuni momenti musicali che non sono catartici come ci si aspetterebbe. Entrambi sono vittime del sistema politico dei colonizzatori, entrambi vengono trattati alla stregua di oggetti, entrambi hanno punti di forza che permettono loro di sopravvivere. Quanto al perfido tenente Hawkins (Sam Claflin), è uno psicopatico che chiaramente si porta dietro dei problemi nel suo vissuto infantile, si veda il rapporto con l’orfano Eddie e la sua conclusione nel sangue. La grandezza di Kent sta nel presentare i complessi e stratificati rapporti di potere fra i tre, usando tre lingue (inglese, gaelico e palawa kani) e senza scadere nelle Oppression Olympics che sì, avrebbero reso il film manicheo.

In realtà il film è punteggiato di momenti di debolezza, o addirittura di tenerezza incongrua e molto umana: dal soldato che invoca la madre mentre viene trucidato da Clare, alla stessa Clare che non riesce a sparare quando finalmente trova il suo bersaglio sotto tiro, alla gratuita e inaspettata gentilezza di un colono che invita i due fuggiaschi alla propria tavola (non prima di avere zittito la moglie, scettica, con un bel “shut up, woman”). Il tema del film, in effetti, è la ricerca della compassione; non c’è mai contatto fisico fra Clare e Billy, e per fortuna Kent non ha la malaugurata idea di far nascere una storia d’amore fra i due, ma la loro complicità di vittime in cerca di riscatto riscalda la terra desolata, impregnata di sangue e di dolore, su cui camminano. Quella stessa terra che Kent fotografa senza fronzoli e senza lirismi, in un claustrofobico formato 3:4, quasi a volerne negare la bellezza perché non c’è molto di bello da vedere, qui.

In breve: è un film calcista? Sì. Poteva durare di meno? Sì. Importa qualcosa? No.

