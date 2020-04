Le Basi: Agente 007 – Si vive solo due volte

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.

Sigla!

sigla cantata da Nancy Sinatra (anche se avrebbe dovuto farla il padre Frank), per me una delle migliori Bond song, anche grazie al motivo iniziale poi rubato e rifatto a destra e a manca

Quante cose dobbiamo a Roald Dahl? Io, personalmente, moltissime. A cominciare dai libri per bambini – sì, si parla di libri per bambini, sui 400 Calci, in una recensione di James Bond: solo con Roald! –, collezionati religiosamente nell’infanzia, edizioni gli Istrici Salani, illustrazioni di Quentin Blake, i cui titoli più celebri riguardano uno psicopatico assassino di bambini, una congrega di streghe mangiatrici di bambini, una direttrice scolastica di nome signorina Spezzindue torturatrice di bambini. Poi, naturalmente, i Gremlins: il soggetto di un film mai realizzato che sarebbe diventato il cult di Joe Dante era inizialmente opera di Dahl, ispirato alla leggenda dei mostriciattoli guastatori d’aerei diffusa tra i piloti della RAF, di cui lui stesso faceva parte, durante la seconda guerra mondiale. Anche il capitolo migliore di Four Rooms, quello diretto da Tarantino, è tratto da un racconto di Dahl, e anche uno dei migliori film del peggiore degli Anderson. Tra le cose incredibili di una vita da romanzo, Roald ha fatto anche la spia per l’MI6 e lo sceneggiatore: non dovrebbe stupirci più di tanto, allora, che sia suo lo script di Agente 007: Si vive solo due volte, tanto più che di Ian Fleming era amico personale (Broccoli gli farà adattare poi un altro romanzo di Fleming, uno dei rari non Bond, nello scombiccherato e floppissimo musical Citty Citty Bang Bang).

Non è nemmeno un caso, allora, che il capitolo bondiano sceneggiato da Roald Dahl sia anche quello che rompe definitivamente l’aura di serietà più o meno “adulta” che aveva circondato le avventure di 007 fin qui, filando sul confine sottile tra spy movie e fumetto supereroico, senza scivolare mai nella dimensione cartoon nonostante i gadget implausibili e i super villain improbabili. Si vive solo due volte, invece, ci va eccome al di là del confine, e giunto al quinto capitolo James Bond sfiora anche l’autoparodia. Ma – chi vogliamo prendere in giro! – è anche e soprattutto per questo che ce lo ricordiamo, Si vive solo due volte: per l’elicottero montabile, il covo della SPECTRE dentro il vulcano e Sean Connery in yellow face.

Una yellow face resa ancora più offensiva, se possibile, dal fatto di non essere nemmeno una vera yellow face: a quanto pare per “diventare giapponese” (testuale) basta portare in avanti l’attaccatura dei capelli e infoltirsi le sopracciglia, in pratica travestirsi da Bruce di Holly e Benji. A quanto pare, funziona, anzi: per il James Bond di Si vive solo due volte l’esperienza fa parte del pacchetto turistico extra lusso completo “Le meraviglie del Giappone”, insieme alla degustazione del sake, l’incontro di sumo, le terme e i massaggi fatti da tante belle signorine seminude. Perché, se l’esplorazione di location esotiche sparse per il mondo è uno degli ingredienti principali della formula Bond movie, Si vive solo due volte sembra a tratti essere direttamente uno spottone del Giappone, tanto che in concomitanza con l’uscita del film, nel 1967, andò in onda in Usa sulla NBC uno speciale a colori intitolato Welcome to Japan, Mr. Bond, in cui Q e Miss Moneypenny accompagnavano lo spettatore tra clip in anteprima e, appunto, le bellezze dell’Estremo Oriente. D’altra parte, lo stesso Dahl riconobbe che il romanzo di Fleming di base era poco più che un resoconto di viaggio, e dovette rimaneggiare la trama, aggiungere roba e far lavorare molto la fantasia, d’accordo con i produttori.

Giunto al quinto film in sei anni, Sean Connery non ce la fa più, e si vede. In questo film non guida nemmeno una macchina, lascia sempre il volante a una Bond girl a caso, e non indossa mai lo smoking, anzi, per gran parte del tempo è in yukata (cioè praticamente in vestaglia) o in tuta “da ninja”, insomma è tipo noi tutti in questi giorni di lockdown. Ovviamente pativa l’ansia da typecasting, e il fastidio di tutto quello che ormai circondava ogni uscita di 007, dalla sfiancante promozione in giù, o, molto più semplicemente, si era un po’ stufato di fare sempre la stessa cosa. Il suo scarso entusiasmo ha l’effetto di denunciare immediatamente quanto della riuscita di un buon 007 dipenda dall’attore che lo interpreta: è un attimo che la leggendaria coolness distaccata dell’eroe si trasformi in svogliata strafottenza. E finisca per sfiorare, appunto, l’autoparodia. Non aiuta che in questo film le Bond girl siano addirittura quattro. La prima appare solo nella scena pre titoli di testa, in tempo per farsi equiparare da James al cibo cinese e poi “ucciderlo” in un modo vagamente ridicolo (però: nella mia cameretta di quand’ero piccola c’era il letto degli ospiti che si tirava su a quel modo, e io ho sempre avuto l’irrazionale paura di finirci schiacciata dentro, quindi ridiamo ma fino a un certo punto). La classica Bond girl nemica che si lascia sedurre dal fascino di Bond qui capitombola ai suoi piedi in cinque nanosecondi netti, anche se era tutto un elaborato piano per incastrare 007 in una di quelle situazioni letali e impossibili da cui liberarsi all’ultimo minuto e sfuggire alla morte. E poi ci sono le due Bond girl giapponesi, letteralmente intercambiabili: morta una giapponesina se ne fa un’altra. Le interpreti erano entrambe star dei Toho Studios prestate alla produzione, scelte tra le attrici che masticavano due parole d’inglese: inizialmente Akiko Wakabayashi avrebbe dovuto interpretare Kissy e Mie Hama Aki, ma la seconda parlava inglese peggio della prima e così i ruoli furono invertiti, visto che Kissy avrà appunto sì e no dieci battute (Aki comunque tipo dodici). Il fatto che Bond non riesca a stare in presenza di una donna senza portarsela a letto è portato qui al parossismo, così come tutte le caratteristiche da uomo di mondo e di classe che ne hanno fatto icona: scopriamo che conosce la temperatura precisa a cui va servito il sake, ha studiato lingue orientali a Cambridge, è esperto di geologia e il suo pratico elicottero portatile Nellie sa sparare missili che curvano anche all’indietro alla bisogna. Molto comodo, ma anche un filo troppo a tratti, ecco.

La notizia che questo sarebbe stato l’ultimo Bond di Connery era ufficiale e risaputa: anche per questo produttori e sceneggiatori giocano molto con il titolo, con l’idea che Bond possa davvero morire, o (peggio?) diventare giapponese. In futuro ovviamente l’attore sarebbe tornato sui propri passi per Una cascata di diamanti e perfino per l’apocrifo Mai dire mai, ma nel 1967 Si vive solo due volte costituiva l’addio dell’attore alla saga, e anche per questo probabilmente l’arcinemesi Blofeld si guadagna finalmente un volto, quello di Donald Pleasance devastato da un’orrenda cicatrice, e che non sbatte mai le palpebre. L’attore sostituisce all’ultimo Anthony Dawson, che nei precedenti Dalla Russia con amore e Thunderball (Operazione tuono) aveva incarnato il supervillain mai inquadrato in faccia. Questa versione di Blofeld è talmente un’icona cinematografica da esser stata fonte di infinite parodie (su tutte quella di Austin Powers, naturalmente), ma anche qui bisogna ammettere che il film cammina su un filo sottile ad appena un passo dal ridicolo, e infatti ci fu chi già all’epoca reputò deludente la figura del cattivo finalmente rivelata.

Ciononostante, sorvolando lo scazzo latente di Connery e facendo finta d’ignorare i casualissimi sessismo & razzismo sparsi a piene mani, Si vive solo due volte resta un altro capitolo bondiano memorabile, e proprio grazie alle sue esagerazioni spericolate. Tra cui voglio assolutamente ricordare:

Il quartier generale mobile dell’MI6 dentro il sottomarino, con tanto di scrivania di Moneypenny e studio di M.

La lotta tra Bond e il nonno di The Rock (TUTTO VERO) nel meraviglioso studio modernista di Mr. Osato, ovviamente creato da Ken Adam.

L’astronavona golosona della SPECTRE che s’ingoia le astronavine della NASA e dell’URSS in un sol boccone, il tutto fatto con dei modellini così platealmente finti da stringere il cuore d’affetto.

La vasca dei piranha di Blofeld e il sistema col ponte a trabocchetto per far fuori gli oppositori e i minion falliti.

Il long take dall’elicottero che riprende dall’alto Bond inseguito dai nemici sui tetti degli edifici lungo il molo.

L’auto dei cattivi inseguitori sollevata con un gigantesco magnete e buttata in acqua.

Chiaramente Little Nellie, l’elicottero montabile e trasportabili in settordici pratiche valigie più un Q d’accompagnamento d’ordinanza.

IL CASTELLO DEI NINJA.

E alla fine il mio quartiere, ehm no scusate, volevo dire la superlativa base segreta della SPECTRE nascosta dentro il vulcano con tanto di tetto-finto lago metallico retrattile, e le varie squadre di omini che ci lavorano vestite di diversi colori primari (tutto ancora una volta opera di Ken Adam).

C’è sicuramente molto altro, sentitevi liberi di integrare con i vostri personali favoritismi. In conclusione il punto è: okay, Si vive solo due volte è il primo film di Bond che davvero oltrepassa la linea del camp (non a caso il regista Lewis Gilbert dirigerà poi due 007 con Roger Moore), ma senza non avremmo avuto un sacco di successivi classici del genere spionistico. anche e soprattutto virati in commedia, e nemmeno Gli incredibili. Un’altra delle tante cose di cui esser grati a Roald Dahl. Bon appetit.

L’ANGOLO DELLA SFIGA DURANTE LE RIPRESE

Non può mancare: in questo caso bisogna riportare il fatto che a un cameran perse UN PIEDE durante le complicatissime riprese della complicatissima sequenza con gli elicotteri (ancora abbastanza impressionante oggi, se si fa la tara su quanti anni son passati). Lì per lì glielo riattaccarono con un intervento in fretta e furia, ma poi si scoprì che l’operazione non era stata fatta bene e finì che dovettero amputarlo.

C’è anche un momento alla final destination: i produttori Saltzman e Broccoli, il regista Gilbert, il direttore della fotografia Freddie Young e Ken Adam avrebbero dovuto prendere un volo per tornare in Inghilterra da Tokyo, ma due ore prima decisero di rimandare per assistere a una dimostrazione ninja. Quell’aereo si schiantò 25 minuti dopo il decollo sopra il monte Fuji. Morale: le dimostrazioni ninja salvano la vita.