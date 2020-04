Le Basi: James Bond 007 – Casino Royale

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.

Ci pensate che nel 1967, proprio quando nei cinema di tutto il mondo stava uscendo Si vive solo due volte, c’era ancora gente che sperava di poter preparare un piatto di James Bond senza Broccoli?

Casino Royale, che NON è il film con Daniel Craig uscito parecchi anni dopo, è un unicum nel canone bondiano, talmente unicum che non è neanche parte del canone. È un esperimento, anzi ancora meglio è una frettolosa correzione di rotta in corsa di quello che doveva essere un progetto ispirato a Fleming e che si è trasformato, per ragioni extra-cinematografiche ed extra-letterarie e meramente commerciali, nella pecora nera delle vicende di 007, l’unico film sull’agente segreto non prodotto da Eon (insieme a Mai dire mai del 1983, che però almeno aveva a bordo Sean Connery), nonché l’unico film sull’agente segreto scritto e girato apposta per far ridere come degli scemi.

Venne massacrato ai tempi dell’uscita, sepolto di insulti e di ferocissime considerazioni critiche tipo “non ci si capisce un cazzo”. Fu un macello dare il via alla produzione, fu un macello girarlo, fu tutto un macello, di scene girate e mai utilizzate, di modifiche in corso alla sceneggiatura per adeguarsi alle bizze del cast, e tutto questo macello si vede, si sente, si respira per tutti i 130 minuti di durata. Uscisse oggi si solleverebbe un coro di lodi, punteggiato di parole come “destrutturazione” e “postmodernismo”, il che spinge a domandarsi se Casino Royale non fosse stato capito all’epoca oppure se ci siamo rincoglioniti noi con gli anni (rispondo alla fine). Il dettaglio certo è che il titolo è la cosa più a fuoco dell’intero film nel momento in cui la prima parola viene letta come “caos, confusione” e non come “posto dove scommetti i soldi e giochi a baccarat”.

Più di ogni altra cosa, Casino Royale è un film che, nascondendosi dietro la maschera della parodia macchiata di satira, risponde a una domanda fondamentale su 007 che nessun altro film della saga affronta, e cioè: che cos’è James Bond per chi non è fan di James Bond? Nella SIGLA!, l’unico elemento del film che abbia avuto un qualche successo immediato.

Breve storia produttiva di Casino Royale: nel 1955, sette anni prima dell’uscita del primo film su James Bond, Ian Fleming vende i diritti del suo primo romanzo su 007 Casino Royale al produttore Gregory Ratoff, che cinque anni dopo verrà colpito dal morbo della morte; tali diritti passeranno dunque alla vedova e, tramite una serie di manovre spericolatissime, al suo avvocato e produttore cinematografico Charles Feldman, il quale viene immediatamente contattato da Albert Broccoli che vorrebbe acquisire quei diritti per dare il via a una serie di film con protagonista l’agente segreto. Feldman rifiuta perché vuole essere lui il primo a produrre un film su 007, salvo poi cambiare idea quando viene battuto sul tempo da Licenza di uccidere. Il progetto Casino Royale rimane così in un limbo dal quale è lo stesso Broccoli a provare a tirarlo fuori; Feldman non ne vuole sapere di cedere quei benedetti diritti, ma nel 1964 prova quantomeno a convincere Eon a co-produrre il film. Ovviamente va tutto male, come va male il suo successivo tentativo di avere Sean Connery come protagonista (pare che avesse chiesto troppi soldi). In breve, Casino Royale continua a essere un progetto nato morto, almeno finché Feldman decide che si è rotto il cazzo e che il suo film non sarà un normale adattamento del romanzo di Fleming, ma una parodia dei film di spie che in quegli anni, e proprio grazie a Eon e a James Bond, andavano per la maggiore.

Arriverebbe dunque qui la parte in cui vi racconto estesamente il secondo casino relativo a Casino Royale, ma essendo una faccenda lunghissima provo ad accorciarla: il film viene scritto, riscritto e ritoccato infinite volte, tanto che la lista dei credit su IMDb comprende sette nomi “uncredited”, alcuni dei quali hanno contribuito in minima parte alla stesura finale – Terry Southern, per esempio, che aveva già lavorato con Peter Sellers nel Dottor Stranamore, è presente solo perché lo stesso Sellers lo volle per scrivere i suoi dialoghi, mentre non è chiarissimo come abbia contribuito Billy Wilder, per dire. Lo script originale viene tagliato, rimaneggiato, rivoluzionato, rimasticato una quantità francamente eccessiva di volte, e il risultato finale è una specie di Frankenstein (non ho scelto il mostro a caso, visto che compare nel film, interpretato da un David Prowse pre-Darth Vader) che contiene moltitudini ed è un pasticcione fortemente psichedelico di tutto quello che la cultura popolare associa all’immaginario di James Bond.

Al centro di tutto, o meglio a fare da cornice al delirio, c’è un maestoso David Niven nei panni di Sir James Bond, l’originale, ormai in pensione e molto deluso dalla piega che hanno preso le cose da quando se n’è andato e il suo numero di identificazione, lo 007 ovviamente, è passato in mano a personaggi più interessati al lusso e alla passera che al caro, vecchio spionaggio di una volta. Tutti i discorsi su Bond erotomane, sulle Bond girl e sul male gaze diventano in Casino Royale il cuore del film: da qualche parte nel mondo c’è un’organizzazione cattivissima che sta ammazzando tutte le spie, la cui arma sono una serie di donne bellissime e affascinanti che usano il loro bellissimo fascino per sedurre il Bond di turno e poi farlo fuori. Sir James viene così richiamato in servizio e messo a capo di un programma segreto per addestrare nuove spie che siano immuni al fascino femminile, e possano così scoprire chi sta dietro agli omicidi.

Non sto esagerando ad arte: la trama del film è letteralmente che la figa sta ammazzando gli 007 e l’unico in grado di resisterle è lo 007 originale, figlio di un tempo nel quale l’integrità professionale era più importante della fama personale e pure del sesso. Come poi questa trama venga raccontata è un altro, complicatissimo discorso: sul set passano almeno sei registi diversi, ciascuno con il suo tocco personale e le sue idee, al punto che dopo le prime due macrosequenze (“Bond torna in azione” e “il funerale di M”) il film diventa una collezione di gag più o meno scollegate tra loro che si reggerebbero in piedi da sole se fossero cortometraggi, e che invece la produzione è costretta a far convivere individuando uno straccio di fil rouge che dia quantomeno un’impressione di unitarietà. Clamorosa in questo senso è l’intera sequenza ambientata in una scuola di spie di Berlino Est, una delirante parentesi espressionista ispirata al Dottor Caligari che non ha alcuna necessità di avere un contesto intorno per poter essere goduta.

Inutile quindi proseguire a raccontare la storia, quello che succede, perché non è chiarissimo a nessuno, probabilmente neanche a chi il film l’ha fatto; ci sono intere sequenze che sono state girate e poi scartate e che sarebbero servite a dare un senso a certi passaggi, manca un collante, una visione d’insieme, per dirne un’altra: la seconda volta che compare, Ursula Andress si sta liberando di un cadavere, in teoria si tratterebbe del corpo dell’agente 006 (Ian Hendry) se non fosse che tutte le scene da lui girate furono tagliate dal montaggio finale, per cui quello che rimane è un corpo senza volto che finisce in cantina e del quale non sapremo mai nulla.

C’è poi il problema dell’ego delle star coinvolte, Peter Sellers in particolare, che voleva che i suoi dialoghi fossero migliori di quelli di Woody Allen e Orson Welles, che sparì dal set per intere settimane e che si rifiutò di comparire in alcune sequenze, tanto che per ovviare alla sua assenza venne chiamato un ospite (Val Guest, ironicamente) a girare alcune sequenze di raccordo che dessero un senso a un film che ne perdeva un po’ ogni giorno che passava.

Ma quindi, stante questa situazione sulla carta disastrosa e le crudeli recensioni che il film si attirò nel 1967, che cosa rimane oggi di Casino Royale? Soprattutto, ne vale la pena?

La risposta è un sonoro “sì”, perché Casino Royale è una parodia, un film comico, e in questo senso, nonostante il macello o forse proprio grazie al macello, funziona ancora alla perfezione – mi azzardo a dire che funziona meglio oggi, dopo anni di Mel Brooks e di Zucker-Abrahams-Zucker, di quanto funzionasse nel 1967 quando questo modo di approcciarsi al racconto non era ancora stato codificato e formalizzato per bene. Casino Royale contiene una bella fetta di canone bondiano (Vesper Lynd, M, Le Chiffre, la SMERSH), non solo frullato tutto insieme ma anche, soprattutto, piazzato sotto la lente d’ingrandimento della parodia, esasperato nei suoi elementi involontariamente comici, dissacrato senza alcuna pietà.

È James Bond come se lo immagina chi di James Bond ha sentito solo parlare: donne bellissime e semisvestite, assurdi gadget ipertecnologici, doppi e tripli giochi, trame e sottotrame, incomprensibili intrecci di potere, fascinosi agenti segreti in completi elegantissimi, sigari, alcool. È anche un film che, nonostante i casini produttivi, sprizza amore per il cinema da ogni sequenza, nel quale quasi tutti i nomi coinvolti hanno dato il meglio possibile per far funzionare la parte a loro assegnata: ci sono esplosioni, inseguimenti, grandi balletti esotici tutti veli e luci ammiccanti, slapstick comedy nascosta dietro ogni angolo, persino un clamoroso finale meta- che anticipa di quasi dieci anni quello di Mezzogiorno e mezzo di fuoco. È difficile trovare qualcosa che davvero non funzioni momento su momento, e la locura spintissima che punteggia ogni sequenza riesce a mascherare la natura ibrida e incoerente dell’opera; in altre parole, il fatto che sia un film scritto, girato e montato a cazzo di cane non ne inficia la qualità, ma anzi contribuisce a farla schizzare a livelli altissimi. È caos organizzato, seppure involontariamente, un pastrocchio che riesce nell’impresa di farci credere che sia tutto voluto, tutto pianificato accuratamente, alla faccia dei frettolosi reshoot e delle pecette che spuntano qui e là.

La curiosità più grossa, a più di cinquant’anni dall’uscita del film, rimane una: come sarebbe se venisse fatto oggi? Quanta roba in più si potrebbe aggiungere al polpettone per continuare a sfottere un canone che non ha mai smesso di prendersi mortalmente sul serio? Casino Royale nacque come sfottò in un’epoca in cui non se ne sentiva ancora pienamente il bisogno, e contestualizzato nel 1967 assomiglia più a un dito medio di Feldman a Broccoli che a un’attenta operazione di decostruzione di un caposaldo della cultura pop occidentale dell’ultimo secolo. Preso come opera a sé stante, però, rimane, 53 anni dopo, un pezzo di comicità surreale culturalmente elevatissimo, che sopperisce con le idee a un ritmo zoppicante e a tutte le sue lungaggini. Forse, ve lo concedo, non è il Bond migliore di sempre, ma è senza fatica uno dei più interessanti.

Bond Girl & Bond Villain by Gianluca Maconi:

Quarantine quote

«Un minestrone di Bond condito con la polvere ridolina»

(Stanlio Kubrick, i400calci.com)

