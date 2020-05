Le basi: Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.

Partiamo dal presupposto che, molto probabilmente, io di James Bond non ci capisco un accidente. Almeno per quel che riguarda i capitoli coperti finora, non noto francamente grande differenza tra quelli considerati buoni e quelli considerati cattivi: mi sembrano tutti in linea di massima ok, evidentemente figli del proprio tempo, ma, come dire, invecchiati malino. Goldfinger? Volevo chiamare il telefono rosa. Thunderball? Se la vostra idea di divertimento è una battaglia sottomarina al rallentatore lunga tre ore… E poi c’è quel tizio che li interpreta, Shawn Connery..? L’ho scritto giusto? Ehi, sono sicuro che è un tipo a postissimo, ma c’è qualcosa di lui che proprio non riesco a farmi piacere. Quanto a Roger Moore…

Amici, non so come dirvelo.

A me il Bond di Roger Moore piace.

È bello, stupido e quando le cose vanno come vuole lui sembra più un colpo di fortuna che un suo merito. Dove Connery aveva carisma e sangue freddo, Moore perde la calma facilmente, è violento anche quando non serve, spara battute come un comico stand-up, si muove come se sapesse di trovarsi in un film e che non può succedergli niente di male. Gli manca la gravitas di Connery ed è evidentemente molto più preoccupato di apparire figo che portare a casa la pellaccia.

Se devo scegliere un James Bond in cui identificarmi, quel babbeo di Roger Moore è il mio uomo. E gli 007 di Roger Moore sono i miei film. Camp, sopra le righe, mezzi scemi, un pastone di generi a cui sembra non riescano a stare dietro neanche i suoi autori, ma ritmatissimi, modaioli, rock’n’roll (in Goldfinger Bond diceva che i Beatles vanno ascoltati coi tappi per le orecchie, in Live and Let Die la canzone dei titoli di testa gliela canta Paul McCartney). Nessuno mai si sognerebbe di dire che sono migliori, ma diavolo se sono divertenti!

E ha perfettamente ragione il mio amico George Rohmer quando dice che, con Moore, Bond ha smesso di stabilire le mode per limitarsi a seguirle: se la volta scorsa era la blaxploitation, questa settimana è il turno dei film di kung-fu, sulla scia del successo commerciale che avevano avuto anche nel mondo occidentale L’urlo di Chen nel ‘72 e, soprattutto, Enter the Dragon nel ‘73 (che ironicamente prendeva a piene mani dal trend bondiano, calando Bruce Lee in una tipica avventura da 007). The Man with the Golden Gun infila ben tre combattimenti di arti marziali — una serie di dimostrazioni in una scuola, una zuffa di gruppo per strada e una sequenza ambientata in un palazzetto dello sport durante un incontro di muay thai — e il bello è che che non hanno assolutamente niente a che fare con la trama del film! Sono inserti puramente gratuiti, piazzati senza un particolare sforzo di contestualizzazione (emblematico il momento in cui Bond viene catturato dai cattivi, che invece di ucciderlo sul posto lo portano in un dojo e lo vestono di tutto punto per farlo scontrare con una serie di combattenti sperando che a un certo punto ci scappi il morto) perché fa figo, perché è questo che vogliono vedere i ragazzi al giorno d’oggi.

E quindi di cosa parla The Man with the Golden Gun, ora che abbiamo stabilito che non parla di arti marziali?

C’è un MacGuffin, incredibilmente, che Bond insegue per mezza Asia schiacciando nel tragitto quante più donne possibili, fino ad arrivare all’inevitabile base segreta del supercattivo che minaccia il mondo con un raggio della morte. La produzione sceglie le location — Macao, Hong Kong e Bangkok — da una lista di posti in cui non era in corso una guerra civile al momento delle riprese e gli sceneggiatori ci buttano un po’ di politica tirando in ballo la crisi energetica del ‘73 per dare alla storia un senso di incombente attualità, ma è tutta scena. Sarebbe stata la solita minestra riscaldata, probabilmente indistinguibile da una mezza dozzina di altri film della saga, se non fosse stato per il suo cattivo, quell’icona immortale di Christopher Lee nel ruolo di Francisco Scaramanga, l’uomo dalla pistola d’oro che dà il titolo alla pellicola.

Sexy, affascinante e assolutamente sopra le righe, Scaramanga è il genere di cattivo “da fumetti” che solo nei Bond di Roger Moore poteva avere senso di esistere. La sua presenza nel film è stata drasticamente ridotta rispetto alle prime bozze della sceneggiatura, ma ogni volta che compare divora la scena grazie al carisma incontenibile di Lee, che trasforma un buzzurro pieno di gioielli d’oro in una sorta di “doppio oscuro” di James Bond.

Non più giovanissimo ma ancora in perfetta forma grazie a un regime di allenamento tutto particolare, Scaramanga è un ex-agente del KGB reinventatosi assassino a pagamento che accetta incarichi per la cifra simbolica di un milione di dollari e uccide le proprie vittime con un proiettile d’oro. Comunica con i suoi clienti solo attraverso intermediari e non esistono sue foto, per questo nessuno conosce il suo aspetto, ma per qualche motivo tutti sembrano sapere che ha tre capezzoli. Come Bond è elegantissimo, impeccabile nello stile e amante del lusso, ed esattamente come Bond è un professionista sposato con il proprio lavoro, ha un rapporto disturbato con il sesso (come in una sorta di rituale da sportivo scaramantico, ha rapporti solo prima di uccidere) ed è schiavo di gadget e tecnologie futuristiche, come dimostrano il raggio della morte a energia solare, la macchina che si trasforma in aereo e l’eponima pistola d’oro montabile, che si compone assemblando un accendino, un portasigarette e una penna stilografica.

A tutto questo si aggiunge il bizzarro rapporto con il suo scagnozzo, Nick Nack (Hervé Villechaize, grande caratterista dalla storia personale tristissima che in pochi anni infila due ruoli di culto: questo e la spalla di Ricardo Montalbán nella serie Fantasy Island) che gli fa da maggiordomo, da segretario e da assistente, ma con il quale è anche in corso una perversa scommessa: Scaramanga gli lascerà in eredità tutto il suo patrimonio se Nick Nack riuscirà a trovare un assassino abbastanza in gamba da ucciderlo.

Se l’intero film fosse giocato sulla contrapposizione tra Bond e Scaramanga non esiterei a definirlo perfetto. Purtroppo, se ricordate quanto detto un paio di paragrafi fa (e se non lo ricordate fatevi due domande perché l’ho detto letteralmente un paio di paragrafi fa) la presenza di Scaramanga è in realtà piuttosto ridotta, rispetto alle 2 ore e passa della pellicola. Per la maggior parte del tempo Bond importuna ballerine, fa home invasion a insopportabili industriali cinesi, si prende a pizze in faccia con anonimi maestri di arti marziali e fa i conti con le vera nemesi del ciclo rogermooriano: la linea comica — tragicamente incarnata in questo film dalla Bond girl Mary Goodnight e dallo sceriffo redneck J.W. Pepper.

Quest’ultimo è una vecchia conoscenza che viene dritta dritta da Live and Let Die. Per non si sa quale perverso motivo Guy Hamilton (già regista di Goldfinger, Diamonds are Forever e, appunto, Live and Let Die) aveva trovato così divertente l’idea di un poliziotto americano bifolco e razzista la cui strada si incrocia per caso con quella di Bond, da decidere di includerlo anche in questo film. Ignorante, presuntuoso e molesto, il personaggio interpretato da Clifton James rappresenta un elemento di disturbo, una specie di anomalia in un mondo dove sono tutti cool, atletici e alla moda, un personaggio secondario che non sa di esserlo, che balla a un ritmo diverso da tutti gli altri, incapace di capire quanto sia più grosso di lui ciò che gli accade intorno… Ok, la sto facendo sembrare una cosa molto più profonda di quanto non sia: J.W. Pepper è un cazzo di stupido ciccione sudato e sputazzante che si accolla a Bond e commenta “umoristicamente” tutto quello che gli succede come una specie di Jar Jar Binks sudista.

Mary Goodnight meriterebbe un saggio a parte. A mani basse non solo la peggiore Bond girl di sempre ma l’essere umano più stupido dell’intero franchise. La quintessenza della bionda tonta e tettona, diventa incredibilmente più ottusa (e meno vestita) man mano che il film procede, una roba che scritta oggi lo sceneggiatore andrebbe in prigione senza passare dal via. È così irritante che Bond resiste quasi fino alla fine alla tentazione di portarsela a letto (e quando cede è solo perché a quel punto la scelta era tra lei e Nick Nack) e il suo apporto alla storia oscilla tra assolutamente irrilevante e vero e proprio ostacolo che complica la trama attraverso una serie di errori e azioni senza senso a uso ridere. Per capirci, stiamo parlando di una che aziona per sbaglio il raggio della morte del cattivo toccando il tasto di accensione col culo: se avessero provato a farla in Austin Powers, Mike Myers avrebbe detto “mi sembra un po’ eccessivo”. Non altrettanto sofisticata, ma abbastanza rivelatrice anche la scena in cui lei e Bond stanno per scopare quando bussa alla porta un’altra donna, Bond fa nascondere Goodnight nell’armadio mentre accoglie e finisce per farsi l’altra: qui invece siamo in pieno territorio cinepanettone e Neri Parenti sta valutando l’ipotesi di fare un remake.

Se in On Her Majesty Secret Service Tracy Bond faceva sperare in una luce in fondo al tunnel fatto di Bond girl monodimensionali buone solo a fare la damigella in pericolo, Goodnight riporta la rappresentazione femminile allo zero assoluto e se possibile fa anche qualche passo indietro.

La tensione schizofrenica tra l’action e l’autoparodia che caratterizza The Man with the Golden Gun è forse rappresentata alla perfezione alla fine del secondo atto dalla scena del salto con l’auto: uno stunt incredibile, ambiziosissimo, mai visto prima — un’auto salta da pontile facendo un giro su se stessa di 360 gradi prima di atterrare perfettamente sull’altra sponda del fiume — rovinato dall’aggiunta di un effetto sonoro da cartone animato.

Stiamo parlando di un’acrobazia da record che anche oggi lascia a bocca aperta, un numero pericolosissimo, realizzato senza effetti speciali (non che all’epoca esistesse la tecnologia per fingere una roba del genere) che non sfigurerebbe in un Fast & Furious, e che ti combina Guy Hamilton? Ci monta sopra un fischio che lo fa sembrare uno sketch di Benny Hill. A distanza di anni, lo stesso Hamilton, Broccoli e il compositore John Barry ammetteranno quanto la scena esca depotenziata da quella scelta e non si capaciteranno di come cazzo gli fosse venuto in mente… ma in quel momento sembrava una scelta buona come un’altra perché, ehi, Bond è un uomo d’azione, ma non scordiamoci che ai giovani d’oggi piace anche ridere! Non scordiamoci che ‘sta roba la dobbiamo vendere anche agli americani!

Bond Girl & Bond Villain by Gianluca Maconi:

DVD-quote:

"Il punto d'incontro tra la coolness e la scureggia"

Quantum Tarantino, i400calci.com

