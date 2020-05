Le basi: 007 – La spia che mi amava

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.

Ciao, sono George Rohmer e la volta scorsa vi ho parlato di un film, il primo Bond dell’era Roger Moore, invecchiato maluccio. Poi è arrivato Quantum Tarantino a parlarvi del pistolino (non il suo, quello d’oro di Christopher Lee) eCAZZO QUESTO SÌ CHE È UN COLD OPEN!

OOOOOOH! Ma mannaggia la marmotta, ci voleva tanto? Ogni volta che un cold open di Bond viene usato per introdurre il plot principale, da qualche parte muore un cucciolo di foca, sappiatelo. Per fortuna che La spia che mi amava, consapevole di questo scempio ai danni dei poveri, indifesi cuccioli di foca, è accorso a sistemare le cose con un cold open in cui, a parte un collegamento davvero minimo (una pistola di Cechov che ritornerà a circa metà film, ma senza un vero impatto sulla trama), c’è Bond in versione action man il più grande degli eroi che si schiaccia la consueta bionda in uno chalet di montagna prima di lanciarsi in un inseguimento sugli sci coreografato come dio comanda dallo stuntman Rick Sylvester (un nome una garanzia), che termina con quello che potrebbe essere tranquillamente il migliore stunt di tutta la saga: Bond (Sylvester in persona) che si lancia in caduta libera prima di aprire un paracadute decorato con lo Union Jack. A quanto pare, il pubblico alla première del film andò giù di testa, iniziando ad applaudire come un branco di scimmie ammaestrate. E che ve lo dico a fare: ancora oggi è una scena che lascia a bocca aperta, roba che Nolan ogni volta che la rivede si fa probabilmente dei segoni a due mani.

Third time’s the charm, come si suol dire. E nel caso de La spia che mi amava è vero: dopo un timido inizio con Vivi e lascia morire e un capitolo divertente eppure diseguale come L’uomo dalla pistola d’oro, l’era Moore tocca un punto alto con un film che è allo stesso tempo perfettamente Moore – one-liner stupide, gadget superflui, cattivi con piani sopra le righe che al confronto Thanos è Al Gore – eppure classicamente Bond.

Un equilibrio perfetto che nasce da una comprensione istintiva della materia già evidente dal cold open, dove c’è letteralmente tutto quello che ci deve essere in un’avventura di 007. Questo non vuol dire che La spia che mi amava sia perfetto: il Bond villain di turno, ad esempio, ha un piano che rivisto oggi è davvero troppo scemo per non stonare con un film che, per il resto, cerca di cavalcare il filo del rasoio tra fantasia escapista e attualità geopolitica. Eppure, se dovessi stilare la classica lista dei “cinque film di Bond da consigliare per capire Bond”, questo film ce lo infilerei senza battere ciglio.

Forse sta tutto nel fatto che manca uno dei tratti distintivi che fanno spesso detestare l’era Moore: la linea comica, come l’ha definita Quantum. Nei due film precedenti, Tom Mankiewicz si assicurava di non farci prendere mai niente sul serio, infilandoci a muzzo personaggi insopportabili come lo sceriffo J.W. Pepper e la povera agente Goodnight. Stavolta, con Mankiewicz finalmente fuori dai maroni dopo tre film, il veterano sceneggiatore della saga Richard Mailbaum riprende il controllo e divide il credito con Christopher Wood (che qualche anno dopo avrebbe scritto Il mio nome è Remo Williams per Guy Hamilton), azzerando tutti quei pedestri tentativi di ingraziarsi il pubblico giovane e seguire mode cinematografiche del momento per “svecchiare” la formula.

No, sembrano dire Mailbaum e Wood, qui non c’è un cazzo da svecchiare signori. Questo è James fottuto Bond e se non vi piace così potete anche prendere il vostro culo adolescente e andare a vedere qualcos’altro, che ne so, quel film coi pupazzetti e le astronavi che proiettano in sala 2. O magari farvi un giro al mall e bervi un milkshake per quel cazzo che ce ne frega.

Il risultato è un film fatto per chi ama Bond e che non si vergogna di essere un film di Bond. Un film in cui di americani ce ne sono davvero pochi e ubbidiscono agli ordini del comandante Bond senza rompere i coglioni. Un film in cui, finalmente, si torna alla buona vecchia Guerra Fredda con la contrapposizione tra i blocchi (inizialmente il cattivo avrebbe dovuto essere Blofeld, ma il contenzioso legale con Kevin McClory, sceneggiatore di Thunderball, impedì alla Eon di usarlo). Eppure, un film che arriva addirittura a superare questa contrapposizione con un’alleanza tra spie britanniche e sovietiche, e in cui queste ultime vengono persino umanizzate e dipinte sotto una luce rispettosa e ben poco stereotipata.

Per dirne una: i personaggi russi parlano in inglese, ma senza quel fastidioso accento che ci aspettiamo da un prodotto del genere in quegli anni. Nessuno dice tovarisch a nessun altro. Siamo semplicemente di fronte a due schieramenti contrapposti, due agenzie che sanno il fatto loro e si rispettano a vicenda. L’unica differenza è che si trovano ai lati opposti della barricata, ma per il resto la vita della spia è la stessa, con gli stessi pericoli e segnata dalle stesse tragedie.

Ecco, questo è un punto interessante per capire l’anomalia de La spia che mi amava all’interno della gestione Moore. A un certo punto, verso la mezzora di film, c’è il primo approccio tra 007 e la sua controparte sovietica – ovvero la Bond girl di turno – l’agente Amasova (detta XXX, wink wink). Già qui salta subito all’occhio come non si tratti della solita Bond girl. Ok, già nel film precedente avevamo una Bond girl agente segreto, ma la povera Goodnight non era certamente al pari di Bond, anzi: era messa lì più che altro per dimostrare in maniera incontrovertibile come una donna non potesse fare il mestiere di un uomo. Amasova, a parte essere una delle Bond girl più belle in assoluto (Barbara Bach, nel 1977, era roba da perderci la testa), è anche un agente segreto coi controcazzi, perfettamente in grado di tenere testa a Bond anche se non di batterlo al suo stesso gioco (era ancora troppo presto per questo, forse).

Ma il punto che ci interessa è un altro. Durante la conversazione, per dimostrare di sapere tutto sul rivale, Amasova accenna al fatto che Bond è stato sposato solo una volta e che sua moglie è stata uccisa. Si tratta di uno dei pochissimi riferimenti ad Al servizio segreto di sua maestà in tutta la saga. È sufficiente ricordare che persino il film dopo quello, Una cascata di diamanti, aveva liquidato la vendetta di Bond nell’intro, per capire quanto quella svolta cupa fosse una cosa che i Broccoli avrebbero preferito dimenticare e far dimenticare al pubblico. Il fatto che venga citata qui, en passant, dimostra ancora una volta quanto questo film riesca, molto più dei precedenti, a centrare il mito di Bond e la sua eredità.

Si tratta ovviamente di un riferimento che ha un secondo fine, ovvero quello di stabilire un parallelo tra Bond e Amasova, il cui fidanzato è stato ucciso da 007 proprio nel cold open (la famosa pistola di Cechov). Ma è comunque notevole il fatto che, in un film in cui il cattivone è un tizio con le dita delle mani palmate, che vorrebbe far saltare in aria il mondo con le bombette atomiche per ricostruire la civiltà sott’acqua, ci si sia sbattuti per ancorare il tutto a un conflitto così intimo e umano. Per il resto, La spia che mi amava sceglie la leggerezza dei film precedenti, sia chiaro. Eppure è proprio grazie a questo nucleo credibile che tutto funziona alla grande, dalla storia d’amore più “guadagnata” della media e fino ai momenti più implausibili e sopra le righe.

Che non mancano: stiamo pur sempre parlando di un film di James Bond. La spia che mi amava trotterella allegramente intorno al mondo, dall’Egitto a Porto Cervo, da Malta al Canada, senza mai fermarsi per riprendere fiato. E infila una serie di sequenze che non posso che definire “grandiose”, su sfondi che hanno dell’incredibile, dalle montagne canadesi dell’intro al complesso egiziano di Abu Simbel, sotto a cui il film piazza un fighissimo covo segreto dell’MI6 progettato da quel pezzo di marcantonio di Ken Adam (che torna alle scenografie dopo aver saltato due turni). Tutto rigorosamente all’insegna del bello, dell’imponente e dell’arrogante.

È quasi un peccato che il Karl Stromberg di Curd Jürgens sia un Bond villain così generico, ma per fortuna che a oscurarlo ci pensa Jaws, uno degli henchmen più iconici della saga. Con la sua bella dentiera di, boh, adamantio credo, Richard Kiel avanza masticandosi le scene e guadagnandosi il diritto di ritornare nel film successivo (Moonraker). Fun fact: in Italia, il nome venne tradotto con “Squalo”, come se la parola “jaws” non fosse un riferimento alle mascelle del personaggio ma al film di Spielberg. E indovinate un po’ quale regista era stato considerato prima di Lewis Gilbert? Esatto, proprio zio Spielberg, all’epoca impegnato nella post-produzione di, lo avete indovinato, Lo squalo.

Se vogliamo, in un certo senso è proprio Squalo a rappresentare la famigerata linea comica del film, nel senso che la sua invulnerabilità è talmente esagerata da sconfinare nella gag, come i russi dei film di Guy Ritchie. Ma il fatto che per linea comica si intenda un tizio che prende a manate in fazza Bond in un treno (una scena così memorabile da essere stata citata anche in Spectre, con Dave Bautista al posto di Kiel) e ammazza la gente a morsi la dice lunga su quanto Mailbaum/Wood battano Mankiewicz 007 a 0.

“Nobody does it better”

