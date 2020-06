Le basi: 007 – Solo per i tuoi occhi

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.

Rapido ripasso per i giovani nativi digitali, quei pochi che ci seguono anche se li costringiamo con pervicacia alla pratica démodé della lettura. Argomento: la vita dei polemici passivo-aggressivi prima dell’internet, dei forum e dei social. Come se la cavavano i cagacazzi prima di avere una piattaforma che permettesse lo spurgo dei pozzi neri dell’anima garantendo un certo anonimato e la totale distanza fisica? I più maledetti lo facevano comunque; di solito, e da qui nasce la leggenda nordica dei troll, appostandosi nei pressi di un ponte (la scelta era tra il pippone incel sulla discriminazione nei confronti dei maschi bianchi etero o il guado del fiume in piena). I più stoici sublimavano in silenzio e abbozzavano, in attesa di somatizzare le energie negative in un’ulcera grande come il mento di George Lazenby. I più ricchi, invece, finanziavano una produzione cinematografica da 30 milioni di dollari e dedicavano la scena d’apertura del film a un’allegorica defecata sul cranio dei loro haters.

La cold open di Solo per i tuoi occhi è la degna, infantile conclusione della faida lunga una manciata di lustri fra quel brocco di Broccoli e l’irlandese incazzato Kevin McClory. Quest’ultimo, sceneggiatore e produttore all’epoca in erba, è quello che venne approcciato nella seconda metà degli anni ’50 da Ivar Bryce, best friend forevah di Ian Fleming, per aiutare gli amici del cuore a trasformare il personaggio cartaceo di Bond in roba cinematograficamente valida. Il trio se la spassa di cristo e insieme scrivono quella che più tardi, nel ’65, diventerà la sceneggiatura di Thunderball. Nel frattempo, però, Bryce e Fleming cospirano contro McClory: non solo fanno malamente finta che l’irlandese non abbia mai collaborato con loro, ma nel ’61 Fleming pubblica come nono capitolo della saga di Bond l’adattamento a romanzo della sceneggiatura scritta in concerto, chiaramente senza accreditare McClory. Al quale si chiude all’istante quella particolare vena irlandese di quando gli inglesi fanno gli stronzi e porta tutti in tribunale senza passare dal via, vincendo un mucchietto di soldi facili da Fleming, bloccando la realizzazione di Thunderball (che sarebbe dovuto essere il film d’esordio di Bond) e ottenendo anche i diritti cinematografici del romanzo fraudolento. Entra nell’inquadratura anche Broccoli, inevitabilmente messo in mezzo alla disputa, che stante il successo dei primi tre film di Bond torna alla carica per poter usare la sceneggiatura di Thunderball. Convince McClory garantendogli il titolo di produttore del film, allo stesso tempo ottenendo una deroga di dieci anni per poter usare al cinema le proprietà intellettuali dell’irlandese, che comprendevano il personaggio di Ernst Stavro Blofeld, la SPECTRE e altro materiale vario ed eventuale associato alla creazione di Operazione tuono. Blofeld può finalmente darsi da fare e diventare il più iconico dei villain bondiani, monopolista nel business della conquista del mondo fino al 1971 (con il picco raggiunto due anni prima in Al servizio segreto di sua maestà). Dopodiché, per un tot di tempo il direttivo Bond si scorda del Blofeld, preferendo sfruttare la blaxploitation, dare una giusta opportunità a quel gran visir di Scaramanga o giocare un po’ alla guerra fredda con i Russi. Succede, quindi, che la deroga decennale per lo sfruttamento cinematografico del personaggio di Blofeld scada senza che a nessuno venga in mente di litigarci ulteriormente su. Alla fine Bond ha incassato fantastiliardi di paperdollari anche senza la SPECTRE e il suo amministratore delegato. Ma Broccoli non dimentica, e ha un sacco di voglia di sbattere il suo successo in faccia a McClory. Magari con una cold open in cui Blofeld appare anche se non si può, riconoscibilissimo pur senza essere nominato o inquadrato interamente, sei minuti di film che sono solo una grossa pernacchia a uno che aveva giusto fatto valere i propri diritti. Quando cagare il cazzo era un’industria con un certo indotto e non un thread su Twitter. Sigla!

Quella di Broccoli e McClory era una storiella troppo gustosa per non essere raccontata, ma c’entra la giusta fava con Solo per i tuoi occhi. Serve piuttosto a raccontare l’onnipotente tracotanza su cui veleggiava ai tempi il produttore, che nel frattempo (dopo L’uomo dalla pistola d’oro) era riuscito a scalzare anche lo storico partner (e detentore della maggior parte dei diritti su Bond) Harry Saltzman – complice anche la pessima situazione finanziaria e personale di quest’ultimo. Al netto di tutto il bailamme che infuocava il dietro le quinte, la genesi del quinto Bond di Roger Moore è decisamente più semplice. Dopo Moonraker – Operazione spazio, il direttivo Bond constata che sarebbe stato letteralmente impossibile rilanciare con qualcosa di ancora più esagerato – l’unica altra opzione era mandare 007 a insegnare alle marziane come fa all’amore un terrestre: charme innato, completo sartoriale e attitudine allo stupro. Ne consegue la necessità di fare un passo indietro, riportare Bond alla relativa semplicità (dai, si fa per dire) dei primi tempi e sguinzagliarlo in avventure più verosimili. In fondo era anche il periodo in cui, alla tv, spopolavano gli spionismi credibili di le Carré (La talpa, Tutti gli uomini di Smiley). Il succo originale per la storia del film, sceneggiato ancora una volta dal decano Richard Maibaum in collaborazione con il figliastro di Broccoli Michael G. Wilson, arriva da due racconti contenuti nella raccolta Solo per i tuoi occhi. Ma la ciccia cinematografica che conta, l’iconografia, si ispira a quelli che, ormai, sono momenti classici (eclatanti ma non fantascientifici) del miglior canone bondiano, come gli inseguimenti su sci (e bob) di Al servizio di sua maestà o come le scene subacquee di Thunderball (già omaggiate e riprese anche in La spia che mi amava). Alla regia viene chiamato l’esordiente John Glen, che assomiglia a Peter Hunt (Al servizio segreto di sua maestà) non solo per il nome che fa risparmiare un sacco di inchiostro sui biglietti da visita, ma anche per la parabola professionale: anni di gavetta nella squadra di montaggio e nella seconda unità della saga Bond premiati con la promozione a regista. Solo che Hunt si è intrattenuto giusto il tempo di un Lazenby, mentre Glen è rimasto al timone per altri quattro film.

Qui Bond è affaccendato in una storia dritta come un fuso: qualcuno ha tanato che il peschereccio inglese St. Georges al largo delle coste albanesi è in realtà una nave spia, oltretutto armata con l’aggeggio all’avanguardia ATAC (acronimo di Azienda Tranvie e Autobus del Comune) che permette alla flotta di sua maestà di scagliare missili sommergibili da remoto. La St. Georges viene affondata da una mina subacquea e gli alti papaveri del governo inglese* invocano l’aiuto dell’archeologo marino di stanza in Grecia sir Havelock per rintracciare il relitto e aiutarli a recuperare la preziosa tecnologia affondata. Havelock, però, viene sparato da un sicario cubano e 007 si ritrova con due mestieri impellenti: capire chi ha pagato il cubano per uccidere l’Havelock (e chi ha pagato il pagatore del cubano per affondare la nave spia) e attrezzarsi con pinne, fucile e occhiali per disarmare e recuperare l’ATAC prima che finisca nelle mani sbagliate. Quella bondola di 007 viene aiutato dalla balestra punitrice di Carole Bouquet**, figlia di Havelock in cerca di vendetta perché mezza greca e a quanto pare è sufficiente essere mezzi greci per averci nel sangue la tragedia e sentirsi Elettra che fa giustizia privata per la morte di Agamennone.

Odiate pure Solo per i tuoi occhi, o voi fanatici del cagamento di cazzo – fatelo per la cold open che percula male Blofeld e rende Una cascata di diamanti ancora più inutile, o per l’evidente imbolsimento del 54enne Roger Moore sempre più fuori tempo massimo e messo al fianco di Bond girls sempre più giovani; ma non negate che il rientro di 007 nel reame dei gangheri, dopo la locura dell’erasmus anni ’70, ha proprio il gusto piacevole di un bicchiere di chinotto ghiacciato dopo anni intensi passati a bere solo decotti di ayahuasca. La parola d’ordine di Broccoli è “basta con le cazzatone da bambini cresciuti”. Altolà al turgore adolescenziale delle Lotus che sparano missili teleguidati dagli spoiler, benvenuta alla maturità di dover guidare alla bisogna una due cavalli (presumibilmente senza nemmeno l’accendisigari) giù per le colline madrilene inseguiti da una banda di malintenzionati. Solo per i tuoi occhi è stato scritto da gente che conosce Bond meglio dei propri figli, ed è stato diretto da uno che aveva passato l’ultima dozzina di anni della sua vita in una sala di montaggio a tentare di rendere credibili i goffi calci di Roger Moore; poi, tra parentesi, è stato pure musicato da Bill fucking Conti, maestro vero che scompiglia le partiture di John Barry con del ruspante funk ed è un attimo confondersi fra Lupin su una 500 a Bond su una due cavalli (ma quanto amore però). Ne viene fuori un thriller spionistico classico (est vs. ovest) e sparato dal cannone, senza troppi fronzoli inutili. Un film che lascia nel montaggio definitivo momenti imperfetti – il cattivo all’inseguimento di Bond che perde l’equilibrio rialzandosi sugli sci, o lo stesso 007 che sbatte la testa (stonk) quando entra nel relitto sottomarino – per ancorare la storia alla realtà. È vero, si sente un po’ la mancanza di Ken Adam, che in quel periodo era impegnato con le scenografie di Spiccioli dal cielo, una commedia musical di Herbert Ross con Steve Martin e Christopher Walken. Ma Broccoli e compagnia hanno rimediato scegliendo uno dei set naturali più incredibili del mondo, girando il lungo finale del film (nonostante i tentativi di sabotaggio dei monaci residenti) a Meteora. A quella scena basta aggiungere l’inseguimento sulla due cavalli, la lunga e incredibile sequenza ambientata a Cortina, gli occhi ipnotici di Carole Bouquet, il contrabbandiere greco mangiapistacchi reso memorabile da Topol, il finale romantico tra la Thatcher e il pappagallo e il bilancio su Solo per i tuoi occhi è oggettivamente quello di un gran buon film, sottovalutato all’interno del canone Bond giusto perché semplifica le follie del decennio precedente e sceglie di mettere da parte i gadget sopra le righe.

* per la prima volta senza M: Bernard Lee, l’attore che fin lì l’aveva sempre impersonato, morì nel gennaio del 1981 (appena dopo l’inizio delle riprese del film) e, per rispetto nei suoi confronti, Broccoli decise di non sostituirlo e di mandare in vacanza il boss di 007.

** che oltre a essere una persona di una bellezza quasi ingiusta è anche la vincitrice, a mani basse, del premio “MA CHE VITA HAI?”. Oggi Bouquet è sposata in seconde nozze con un Rothschild, mentre negli anni ’90 ha avuto brevemente per marito Jacques Leibowitch, fra gli immunologi pionieri nello studio del HIV; e prima ancora è stata compagna di un produttore cinematografico (Jean-Pierre Rassam) morto per overdose di barbiturici, dal quale ha avuto un figlio che al momento si ammucchia con Charlotte Casiraghi.