Le Basi: 007 – GoldenEye (1995)

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.



La regola era che un nuovo film di 007 dovesse uscire più o meno ogni due anni. Alle volte sono stati 3, altre un anno solo. Mai eravamo stati 6 anni senza Bond come tra il 1989 e il 1995, nemmeno nei momenti di passaggio da un attore all’altro. La questione come sempre in questi casi era legale. Un nuovo James Bond in realtà la produzione ce l’aveva pronto ad entrare, era lì che si stava scaldando: Pierce Brosnan, che come ha raccontato Nanni era già in lizza quando fu scelto Timothy Dalton e che in quegli anni un giorno sì e un no scriveva una lettera per chiedere se andasse ancora bene Dalton o potesse subentrare lui. E così nel 1995, a 38 anni, subentrò.

Tuttavia la storia di GoldenEye non è quella del primo 007 di Pierce Brosnan ma semmai quelladquella primo 007 di Martin Campbell, l’unico regista dopo Terence Young ad aver impresso un marchio e non essere stato mero esecutore, un maestro discontinuo dell’azione che sarebbe poi tornato alla serie per ripetere il miracolo: rifondare di nuovo la mitologia di Bond con Casino Royale. Ma rimaniamo al 1995 e alla prima rifondazione.

Erano passati 6 anni e il mondo era un altro. Finita la guerra fredda, finiti i russi cattivi, finito lo spionaggio come eravamo abituati. Ma era anche un altro mondo di donne, diritti, lavoro e violenza. Dopo che con Dalton si era tentata la strada dell’action anni ‘80, era davvero il caso di cambiare tutto. E per la prima volta James Bond cambiò tutto (per quanto possa cambiare Bond eh) invece di aggiustare il tono. Lui, il personaggio, era sempre lui, ma gli altri tutto intorno erano diversi.

Diversi sul serio perché oltre ad un nuovo 007, c’è una nuova Moneypenny e un nuovo M, solo Q rimane indefesso, sempre lui, Desmond Llewelyn, dal 1965 (Dalla Russia Con Amore) fino al 1999. E GoldenEye parla esattamente diqdi nel rifondare la mitologia di Bond racconta del mutamento del nostro mondo. Il primo strato, chiaramente, è il mutamento politico, cioè il crollo del blocco sovietico, il secondo è il mutamento umano (un agente segreto che gira e ammazza non può più essere spensierato, come già Timothy Dalton aveva mostrato), il terzo (che all’epoca faceva ridere e oggi per niente) è il mutamento sessuale. GoldenEye è un film molto più metoo di tutti quelli che escono adesso, e presenta uno scenario molto più attuale di quelli che escono ora, con gli hacker russi che si infiltrano e condizionano la politica mondiale.

Campbell innanzitutto porta l’azione, quella vera! E come gli piace fare parte con qualcosa di modaiolo, cioè gli sport estremi (in Casino Royale sarà il parkour). Prima 007 fa bungee jumping, poi base jump fiondandosi con la moto giù da una scarpata per entrare in volo dentro un aereo che sta precipitando, prenderne i comandi e volare via. Tutta la sequenza è silenziosa, scandita solo dai rumori. Un gioiello di stuntmen e montaggio. Di nuovo, non è la presentazione di Brosnan come nuovo 007 ma di Martin Campbell. Applausi.

Il suo Bond sembra più un militare dei corpi speciali. Prima non avevamo mai percepito un addestramento nel suo passato, in questo film nonostante non venga mai detto invece sì, sembra che sia stato addestrato.

Tutte le scene dell’attacco del film fanno il minimo uso di colonna sonora e anche quando Sean Bean muore (altro segnale che Campbell aveva capito tutto del futuro) l’affare è presentato con meno fronzoli possibili.

All’insegna del “cambio tutto”, GoldenEye è anche il primo film di Bond non legato in nessuna maniera a Fleming. Non viene da un romanzo né prende pezzi di altri romanzi. È totalmente inventato per somigliargli, ed è fatto così bene che davvero è più Fleming di quanto non lo siano i suoi romanzi peggiori. Ci sarà la scena di gioco d’azzardo in cui conosce parte dei nemici, ci sarà il sesso giusto e il sesso sbagliato e poi la velocità delle macchine (che gran signore a citare i tornanti i cui Connery correva con quella stessa Aston Martin DB5!). Così dopo solo 20 minuti Brosnan ha mostrato tutte le carte da Bond: ha flirtato, ha ucciso, ha corso in macchina, ha vinto al tavolo da gioco, ha ordinato da bere e ha detto “Bond… James Bond”.

Solo una cosa gli riesce malissimo: l’umorismo.

Xenia Onatopp, il villain, è un doppio senso che nemmeno Annabella Fagina di Austin Powers (che comunque sarebbe arrivato due anni dopo), e la cosa più pietosa è che non si fanno sfuggire l’occasione di sottolinearlo con una battutaccia allusiva (la versione italiana non adatta il nome grazie a Dio!).

Lei è una finta Vesper Green (di nuovo, le ossessioni di Campbell) però cattiva, che recupera un dettaglio fondamentale dei villain di Bond: la sessualità deviata. È una sadomasochista che uccide i suoi partner mentre ci fa sesso, stringendoli in una morsa con le cosce. Ci proverà con Bond, che come Homer con il panino andato a male non riesce a trattenersi e quindi ci prova lo stesso a possederla, e finirà male. È un brutto presagio.

007 ancora non è arrivato in ufficio a questo punto, ancora non ha ricevuto la missione. Quando lo fa non solo miss Moneypenny alla terza allusione sessuale gli dice che quello che fa potrebbe essere considerata molestia sessuale (James “Harvey” Bond), ma poi arriva Judi Dench, che qui esordisce come M, a fargli capire che tutto è cambiato e lui è un predatore sessuale del vecchio mondo, non appena prova a fare il simpatico mansplainer con lei. È un mondo duro per James. Prima il crollo del nemico tanto caro, l’URSS, poi il crollo dello strapotere sessuale del maschio sul posto di lavoro….

Ultimo dettaglio del grande affresco che rilancia James Bond è la tecnologia. Ci ha sempre flirtato ovviamente, ma Campbell vuole spingere molto di più. Il villain ha un hacker russo ai suoi comandi (e uno se lo trova anche James, ma donna e patata…), i computer sono le vere armi del film e la minaccia mondiale da sventare è un attacco che paralizzerebbe tutte le tecnologie di Londra, causando la fine dell’economia britannica e possibilmente mondiale.

Tuttavia siamo ancora in un mondo così proto-tecnologico che è credibile che la gente comunichi via email come se si parlasse su un messenger e che staccare in fretta e furia con brutalità delle schede da un server causi piccole esplosioni. Quanta nostalgia per quell’ingenuità…..

Sono passati 53 minuti su 130 totali, finalmente abbiamo finito le introduzioni e il film può iniziare. Ah no! Manca Q trasformato, letteralmente, in un momento di Una Pallottola Spuntata. Anche qui l’umorismo è un disastro, eccessivamente marcato, troppo spinto e incomprensibilmente demenziale.

Per fortuna dopo questa prima ora di batoste James può tornare in azione sul luogo del delitto, in Russia, là dove il comunismo lo ha tradito fallendo e poi dopo a Cuba, la nuova speranza per il domani dei villain. E in questi luoghi ritrova il suo mondo. Subito il generale cattivo che pare Scottie Pippen bianco (sono pur sempre gli anni ‘90) e Sean Bean redivivo (così può morire 2 volte nello stesso film!) trattano l’MI6 come una barzelletta perché guidato da una donna. James nicchia, ma dentro si fa una risata.

Ed è bellissima in questo senso tutta la scena, girata come quella molto nota di Il Terzo Uomo in cui compare Orson Welles, nella quale James reincontra il suo vecchio amico 006 (Sean Bean), ancora vivo e passato al nemico, in una specie di zona piena delle statue dei leader comunisti abbattute, tutte ammassate lì. I ruderi del comunismo e loro due.

A questo punto sono evidenti due cose su Brosnan: non ha nessuna capacità di portare l’ironia di 007, è goffo e mai divertente, sempre fuori luogo e come c’è un’allusione sessuale sembra sempre un cretino invece che un uomo di mondo; nessuno dai tempi di Connery sa indossare un completo in ogni occasione come lui. Campbell lo capisce e gli regala la possibilità di fare la scena d’azione migliore in giacca e cravatta. La scena è quella dell’inseguimento in carro armato per la città, un gioiello di metaforoni sull’ex regime sovietico, fatti non a parole ma con un carroarmato che sgomma in città, sfonda tutto e si carica un monumento equestre. Dentro, un gentleman in mocassini e completo. È la pratica dell’esame da Bond e Brosnan non sbaglia.

Il resto sarà un continuo affiancare il classico al moderno con una classe che nessuno ha più ripetuto dopo (se non Campbell stesso): i colpi con il taglio della mano tra capo e collo per far svenire la gente, l’antro dei cattivi scavato nella pietra ma pieno di tecnologia, con un sacco di dipendenti e militari che corrono e si danno da fare mentre i leader guardano da dietro un vetro, amplessi subitanei e donne vogliose (anzi “donna vogliosa” perché è solo una), guerriglia informatica, satelliti che bruciano e mezzi assurdi come il treno blindato.

Con goffaggine c’è anche il tentativo di creare un Bond più umano che Campbell porterà avanti molto meglio con Daniel Craig, perché qui si limita a farlo guardare verso il mare con un tramonto da cartolina stampata male (quando ti finisce un solo colore dell’inchiostro della stampante) pensando all’amico che dovrà uccidere e spiegando che lui deve essere freddo perché “Mi mantiene vivo”.

Ma tant’è. Il miglior 007 da decenni. Poi sarà tutto un disastro.

Bond Girl & Bond Villain by Gianluca Maconi:

Bonus, il film con gli effetti sonori dell’epico gioco che ne fu tratto per Nintendo64:

Dvd-quote suggerita:

“James Bond contro il mondo moderno”

Jackie Lang, i400calci.com

