Tom Hanks che guarda green screen ovvero: la recensione di Greyhound

C’è una piccola apertura e poi una coda alla fine, ci sta Elisabeth Shue (la bonanima) ed un funerale militare epico, e poi basta. Tutto il resto del film è Tom Hanks che guarda green screen. Sembra una prova, una sfida interna alla Apple che ha prodotto quest’original per vedere se ce la fa, se Tom Hanks è in grado di inventarsi tutto un film guardando dei green screen. Poi dopo ci metteranno quel che serve al posto di quei green screen, e tutti scommettono su come sarà il risultato. Straordinerio, ecco com’è.

“Tom Hanks che guarda green screen” volgarmente chiamato Greyhound è un film di guerra di una solidità allucinante, la storia (vera) di un capitano di una nave da guerra che cerca di tenerla in piedi contro dei sottomarini. La sua arma principale è guardarli.

La nave in questione era alla testa di un convoglio di 37 navi alleate quando in mare aperto incontrano dei sottomarini nazisti con i lupi disegnati sopra (che non lo so se è un dettaglio reale o no ma viva la faccia che idea!). Molte di queste navi gli saltano in aria sotto gli occhi e a sorpresa, mentre le frequenze radio che usano per comunicare sono spesso invase dalle trasmissioni dei nazisti che si intromettono per ululare e minacciarli, per mettergli paura “Stiamo arrivando”, “Siete i prossimi”.

E allora il capitano, che non aveva mai affrontato una simile battaglia in mare, si mette agli oblò, a guardare il mare in tempesta che nasconde i sottomarini, e comincia a rispondere.

Saranno 90 minuti così: faccia di Tom Hanks che guarda fuori, controcampo di mare in tempesta, faccia dei soldati immobili che ripetono ordini o li eseguono, radar e volto del ragazzo al radar che segnala quello che vede, dove dovrebbe stare il sottomarino, di nuovo mare, di nuovo faccia di Tom Hanks e poi riparte il giro. Con questo riff semplice semplice a fare da sottofondo il film si permette diverse deviazioni e momenti significativi, riesce sempre a farci capire dove stanno navi e sottomarini l’uno rispetto all’altro, e crea questo ambiente caotico, in cui le stesse navi del convoglio rischiano di andare a sbattersi contro e sono tutte spaventate da missili che potrebbero arrivare da ovunque.

Solitamente il cinema di sottomarini lo viviamo sott’acqua, nei sottomarini, qui invece vediamo l’altra parte e la situazione non è più chiara o più facile. Contro un nemico invisibile si lavora di sonoro, di intuizioni, di inganni e tentativi allucinanti di evitare due missili in contemporanea. Tutto in circa 24 ore senza dormire.

Ma è ovvio che in questo piccolo capolavoro che sarebbe di certo di serie B se non ci fosse Hanks dentro (e alla scrittura), è tutta la prestazione del capitano a far la differenza. Lui che è ha sotto di sé una nave intera di ragazzini inesperti che guarda bonariamente e assieme ai quali deve rimanere vivo.

E davvero ci sono molti più sguardi di Tom Hanks verso l’esterno della nave che verso altri esseri umani. Greyhound però non si accontenta, vuole tutta l’azione del mondo senza praticamente farla vedere (il bello sta proprio nel fatto che è tutta nella nostra testa, perché il sottomarino non vede la nave e la nave non vede il sottomarino, cercano di indovinare dove stanno col sonar) ma vuole anche dare due tre colpi forti alla solidarietà tra uomini: dal cameriere afroamericano, al senso del dovere nei confronti della propria professione fino alla retorica dell’ingranaggio anche più piccolo che conta come quello più importante (ma è anche sostituibile con una rapida freddezza che fa impressione).

Alla fine del miglior cinema di guerra Greyhound mantiene quella fenomenale attitudine verso il destino, la durezza di fondo e un certo pietismo che si affaccia nel finale afflosciando un po’ tutto. Ma ha anche la secchezza delle occasioni migliori, quando occorre raccontare cosa conti nel momento in cui serve di dimostrarsi uomini. Cosa possa fare una persona non diversa dalle altre per poter dire di essere stato all’altezza del proprio ruolo e quanta fatica costi.

Alla fine quello che rimarrà più impresso saranno infatti la stanchezza, i piedi sanguinanti e il freddo di un uomo che non ha mai lasciato la postazione.

Dvd-quote suggerita:

“L’avessi potuto vedere al cinema avrei ribaltato i sedili”

Jackie Lang, i400calci.com

>> IMDb | Trailer