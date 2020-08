Le basi: 007 – Il mondo non basta (1999)

Volevamo raccontarvi un pugno di film di James Bond in preparazione a quello nuovo, la cui uscita era prevista per il 10 aprile, ma poi è stato spostato a novembre.

Pensavano forse di scoraggiarci?

Col cazzo: adesso ci mettiamo qua e ve li raccontiamo TUTTI.

A voi Le Basi: 007.

Abbiamo visto come Goldeneye e Il domani non muore mai fossero film tutt’altro che perfetti ma solidi, divertenti, sotto certi aspetti addirittura originali e al passo coi tempi, per cui diffidate dalle imitazioni e soprattutto dai luoghi comuni: quando si parla dei “disastrosi Bond con Pierce Brosnan” in realtà si sta parlando di Il mondo non basta.

È il 1999 (entro la fine riusciranno a infilare una battuta sul millennium bug) e i film di Bond si scrivono così: Barbara Broccoli — da qualche anno ufficialmente succeduta al padre nella direzione del franchise — apre il giornale e commissiona un soggetto sul primo tema di attualità su cui le casca l’occhio. Nella fattispecie: lo sfruttamento delle risorse petrolifere nei territori dell’ex-Unione Sovietica e le battaglie per il controllo degli oleodotti. Tra gli sceneggiatori che non muoiono di noia nel preciso istante in cui vengono a conoscenza dell’argomento, si distinguono Neal Purvis e Robert Wade, una coppia di scrittori che ha attirato l’attenzione di Barbarella grazie a una piccola action comedy in costume, Plunkett & Macleane, diretta dal figlio di Ridley Scott e uscita lo stesso anno. Io Plunkett & Macleane non l’ho mai visto, ma qualcosa di giusto in quel film deve esserci per forza, perché subito dopo Purvis e Wade mettono a segno il colpo della vita: a partire da Il mondo non basta lavoreranno su tutti i successivi film di Bond fino all’imminente No Time to Die. E tra alti e bassi, interventi esterni, le mille richieste da assecondare e i mille ostacoli che si incontrano quando si ha a che fare con un prodotto così enorme — tutta roba, insomma, che di certo non ti permette di esprimere una visione personale — sembra quasi di scorgere, se non un’impronta autoriale, una serie di intuizioni e di idee ricorrenti.

Nella sceneggiatura di Il mondo non basta ci sono gli embrioni di Skyfall, come l’attentato dinamitardo nel palazzo dell’MI6, un villain mosso da un odio personale nei confronti di M (che in un certo senso “è già morto” e ora vive solo per la vendetta), l’idea di un Bond finalmente vulnerabile — e non solo psicologicamente, c’è letteralmente una ferita che lo tormenta per quasi tutta la durata del film — e una maggiore attenzione al suo rapporto con M, la solita Judy Dench, che di fronte agli altri lo rimprovera in continuazione ma nel privato considera il suo agente migliore. Questo fa di Il mondo non basta il pre-Skyfall? No, perché è comunque scritto con la leggiadria di un pachiderma e, ciò che è peggio, sotterra le poche idee buone con una marea di cazzate che vanno dall’immancabile umorismo sessuale da quinta elementare, passano per i gadget ormai fuori controllo* (sono indeciso se il mio spreferito è l’orologio con incorporato micro-rampino alla Batman che regge il peso di un uomo adulto o gli occhiali a raggi X per guardare sotto i vestiti delle signore) e culminano in Denise Richards fisico nucleare che risponde al nome di Christmas Jones, protagonista della battuta che ha reso tristemente noto il film: «credevo che Natale venisse solo una volta l’anno».

Qualcuno ha fatto notare che l’idea di un fisico nucleare di 28 anni che smantella bombe atomiche in Kazakistan vestita come Lara Croft non è necessariamente più surreale della scienziata della Nasa “Holly Goodhead” in Moonraker o della quantità di modelle svedesi in ruoli di donne asiatiche o giamaicane, ma quelli erano prodotti dell’ancien régime, roba dell’epoca di Connery e Moore. GoldenEye aveva fatto sperare nell’inizio di una nuova era per le donne nei film di Bond, una rappresentazione se non più rispettosa almeno meno cartoonesca, e in quest’ottica il personaggio di Denise Richards è semplicemente deludente perché conferma tutti gli stereotipi che credevamo di esserci lasciati alle spalle: bona, ridicola e fondamentalmente inutile.

D’altro canto, abbiamo Sophie Marceau che interpreta forse uno dei personaggi più complessi e affascinanti visti finora e non riceve abbastanza credito per questo. Primo e unico caso di Bond Girl che si rivela il Bond Villain finale, Elektra King è sexy, spietata, machiavellica e fuori come un balcone. La sua sola esistenza mette in luce tutta l’inadeguatezza nei confronti dei personaggi femminili e il paternalismo di Bond, che se ne invaghisce quando la crede una damigella da salvare, ha l’arroganza di psicanalizzarla quando ne intravede la vera natura e la scambia fino alla fine per una pedina del cattivo, non capendo (o rifiutandosi di capire) di avere di fronte la vera mente criminale del film. Nelle parole di Barbara Broccoli, Bond crede di aver trovato un’altra Tracy, ma in realtà è finito a letto con Blofeld, la qual cosa è più letterale di quanto si pensi: Elektra sembra davvero il doppio malvagio di Tracy di Vincenzo, la Bond Girl di Al servizio segreto di Sua Maestà, un’ereditiera dal passato problematico la cui sete di adrenalina ha trovato però uno sbocco decisamente più perverso; ed esattamente come Blofeld nello stesso film, che si era tagliato i lobi delle orecchie per ottenere un titolo nobiliare, Elektra, nel momento in cui getta la maschera, rivela di essersi mutilata un orecchio per rendere più credibile la storia del proprio rapimento (ma anche come gesto gioiosamente sadomasochistico).

Chiudiamo il trittico delle Bond Girl con la bizzarra partecipazione di Maria Grazia Cucinotta in quello che è un po’ più di un cameo ma un po’ meno di un ruolo. Protagonista, nei panni di un’assassina senza nome, della lunghissima cold open, Cucinotta si rincorre con Bond per mezzo Tamigi, recita ben due battute e si fa saltare in aria sopra al Millennium Dome. L’inseguimento, che strizza l’occhio a L’uomo con la pistola d’oro (il motoscafo compie la stessa evoluzione dell’auto nel famoso inseguimento con Scaramanga) ed è forse la scena più eccitante dell’intero film, rivela quanta poco interesse ci sia sugli aspetti puramente action.

Un luogo comune assolutamente infondato e a cui io per primo avevo creduto come un allocco, è quello secondo cui i film con Brosnan sarebbero dei Bond a basso budget. In realtà, dai 60 milioni di GoldenEye, il budget era quasi raddoppiato con Il domani non muore mai, per salire ulteriormente a 135 con Il mondo non basta e arrivare a 142 milioni di dollari per il successivo La morte può attendere. Per capirci, negli stessi anni escono blockbuster come Batman & Robin, Matrix, i primi due Harry Potter e il primo Spider-Man di Sam Raimi, tutti con un budget tra i 60 e i 140 milioni: insomma, i Bond di Brosnan sono perfettamente nella media dell’epoca e tutto fuorché film improntati al risparmio. Il motivo per cui Il mondo non basta è brutto da vedere è che semplicemente il suo regista, Michael Apted, non è un regista action.

Dopo aver scartato Joe Dante e Peter Jackson (no comment), Broccoli aveva scelto Apted perché aveva in curriculum La ragazza di Nashville, con cui Sissy Spacek aveva vinto l’Oscar, Gorilla nella nebbia e Nell, che erano valsi la nomination rispettivamente a Sigourney Weaver e a Jodie Foster. L’intento è chiaro, e a modo suo encomiabile: mettere il film in mano a un regista versatile, sensibile, bravo con le attrici e in grado di far brillare i personaggi femminili. Deve purtroppo essersi perso il passaggio per cui, per brillare, i personaggi devono anche essere scritti e così il risultato è che abbiamo sì Sophie Marceau che buca lo schermo, ma anche la Cucinotta muta e Natale Jones che viene più di una volta l’anno. E intanto gli stunt sono mosci, tra il confuso e l’incomprensibile, affidati a una seconda unità guidata dai veterani, ma in questo caso drammaticamente inadeguati, Vic Armstrong e Simon Crane.

E ora, per mandarvi a casa con la sensazione di aver imparato qualcosa, di essere cresciuti non solo come cinefili ma anche come esseri umani, vi beccate la nota autobiografica: Il mondo non basta è stato il primo film di James Bond che ho visto dall’inizio alla fine. Ovviamente sapevo dell’esistenza di James Bond, avevo visto scene random in tv senza preoccuparmi troppo della trama, sapevo che erano i film per cui era famoso Sean Connery “da giovane” (che per me, cresciuto negli anni 90, Sean Connery era il papà di Indiana Jones e il maestro di Highlander, non un assassino governativo sessodipendente) e avevo visto quelli che percepivo come sedicimila episodi di James Bond Junior (realisticamente saranno stati sei, ma riproposti da Mediaset in infinite repliche) per cui avevo se non altro familiarità col genere, ma non avevo mai visto un film per intero. Il mondo non basta arrivò in casa mia in dvd, la tecnologia più nuova e futuristica del momento, e riuscì nel non facile intento di riunire, per una sera, tutta la famiglia davanti allo stesso schermo.

Che dire? Fu un’esperienza assolutamente anonima di cui non conservo alcun ricordo né positivo né negativo. A ripensarci ora, se quello è stato il mio primo rapporto completo col franchise, ha perfettamente senso che abbia continuato a non fregarmene assolutamente niente di James Bond per i successivi 12 anni e capisco perché sia servito Skyfall per farmi riconsiderare l’intero franchise.

*Il film segna l’addio di Desmond Llewelyn, che aveva interpretato ininterrottamente Q in 17 film tra il 63 e il 99 (e morirà poco dopo l’uscita di Il mondo non basta in un incidente d’auto). Emblematico, visto il livello di assurdità raggiunto sul fronte dei gadget, che il suo erede, qui presentato come “R” sia John Cleese dei Monty Python.