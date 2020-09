Fermate McG: la rece di La babysitter – Killer Queen

McG è un coglione.

Vi piace questo inizio folgorante? È tutto vero, non mi rimangio nulla, lo dice la scienza.

Sapete cosa fa una persona che ha un’idea mezza buona che per miracolo divino riesce a trasformare in film e arriva a farci pure un discreto successo? Riconosce i propri evidenti limiti, abbassa umilmente la testa e si mette in un metaforico angolino a godersi i soldi. Nella peggiore delle ipotesi riprende quell’idea mezza buona e la ripete con minime variazioni nella speranza di replicare la botta di culo e portarsi a casa un altro po’ di cash.

L’ipotesi peggiore della peggiore delle ipotesi è nata a Kalamazoo, che è un posto che esiste davvero, e si chiama Joseph McGinty Nichol detto McG per brevità. E sapete cosa fa l’ipotesi peggiore della peggiore delle ipotesi? Recupera la sua idea, elimina la parte mezza buona, tiene solo quella di cui NON CE NE FREGA UN CAZZO e fa un altro film. E siccome è un coglione, come forse vi ho già detto, lo intitola The Babysitter: Killer Queen, qualsiasi cosa questo significhi (personalmente ho visto il film e non l’ho ancora capito).

Intendiamoci, non è che The Babysitter (in italiano: La babysitter) fosse la cosa migliore capitata all’horror dai tempi di Non aprite quella porta. Era anzi un gran film del cazzo, che però ha quantomeno avuto il merito di dare una bella spinta alla carriera di Samara Weaving, che in quell’anno se ne uscì con quello e con Mayhem, e di donarci un personaggio semi-quasi-dalle parti di-all’incirca memorabile. L’idea della babysitter sexy satanica era idiota nel 2017 e lo è ancora oggi, ma di quel genere di idiozia che può portare alternativamente a un film eccessivo, maleducato e divertentissimo oppure al porno; La babysitter oscillava costantemente tra questi due estremi e quantomeno si portava a casa un 6 politico, al netto del fatto che McG è un coglione.

Una cosa che invece non era particolarmente interessante di La babysitter era il protagonista, il bambino Cole, simbolo e rappresentante dei primi squilibri ormonali nonché versione arrapata di Kevin McAllister. E quindi McG, che è un coglione, ha deciso che il mondo aveva bisogno di saperne di più su di lui, e di scoprire come gli va la vita ora che gli sono spuntati i primi peletti pubici. Che bello, è esattamente il film di cui non si sentiva alcun bisogno! E si intitola The Babysitter – Killer Queen (in italiano: La babysitter – Killer Queen, giuro)! Ora ve ne parlo a suon di insulti, ma prima una bella SIGLA!

Scusate, ora mi do un contegno e la smetto di dire che McG è un coglione – perché lo è, eh! Davvero! Non ci credete? Spiegatemi altrimenti perché il sequel del suo film sulla babysitter porca demoniaca non ha nulla a che vedere con le babysitter porche demoniache e tutto a che vedere con la cacca di criceto. Perché è un coglione, appunto!

Siamo qualche anno dopo la fine di La babysitter; il piccolo Cole non è più tanto piccolo, ora è un adolescente ormonato e con un ciuffone alla Johnny Depp dei tempi d’oro che potrebbe fare strage di cuori. Non la fa, perché Cole, poveraccio, non solo è ancora traumatizzato dagli eventi di quella terribile notte di samaraweaving, ma è anche soggetto a una costante operazione di gaslighting da parte di genitori, insegnanti e persino dello psicologo scolastico, che provano a convincerlo di essersi inventato tutto, che la tata zozza e luciferina è solo il frutto della sua immaginazione.

La strada sembra spianata per un ritorno di Bee e una nuova strage, ma no, Killer Queen prende subito un’altra direzione, quella della parodia di se stesso: Cole viene invitato dall’amica Melanie (la stessa per cui aveva una cottarella nel primo film) a passare un weekend in una casetta sul lago, una roba così, tra pochi intimi, a bere e guardare le stelle e magari uscire un po’ dal guscio nel quale il ragazzo si è richiuso. In altre parole nel giro di dieci minuti McG mette già in chiaro che dove il primo film era uno home invasion, questo sarà un più classico slasher di ambientazione lacustre, il genere di processo mimetico che sarebbe un po’ meno uno schiaffo in faccia se non ci fosse un personaggio che si riferisce al posto dove si trovano come “Camp Crystal Lake”.

Ed ecco la prima morale di questa favola: McG, oltre a essere un po’ un coglione, non ha alcuna vergogna né alcun senso della misura. Avete presente quando nel primo film ogni scena era illuminata a giorno da scrittone postmoderne al neon e altri trucchetti grafici da vecchio dentro convinto che WordArt sia la più grande invenzione del XX secolo? Spero di non sorprendervi se vi dico che Killer Queen fa le stesse robe ma peggio, tre volte più di frequente e con un decimo del gusto. Non mi credete? Cazzi vostri, guardate qui:

Questa tripletta di cattivo gusto mi serve per mettere subito in chiaro una cosa: qui dentro non parlerò mai più di come McG abbia girato questo film, della quantità di scelte estetiche rozze sbagliate o fuori posto, del fatto che metà film siano campi e controcampi su facce alternativamente basite o incattivite, dell’abuso di slomo e altri effetti altrettanto raffinati, del montaggio che passa da un subplot all’altro senza mantenere uno straccio di ritmo e strappando via ogni minima traccia di tensione faticosamente costruita fino a lì. Non mi addentrerò in questioni tecniche perché Killer Queen non se lo merita, è un film amatoriale con i soldi e un minimo di controllo qualità, in breve è una roba brutta e parlarne mi fa venire la tristezza.

Parliamo piuttosto di quanto poco ce ne freghi delle vicende di Cole e di quanto il fatto che dopo dieci minuti si scopra che Melanie è anche lei parte del culto satanico e che la gente morta nel primo film è tornata in vita grazie a Satana sia talmente scontato, telefonato e prevedibile che non mi sento in colpa ad avervelo rivelato io perché non riesco neanche a concepirlo come uno spoiler. Parliamo dell’inutilissimo inserimento di un secondo love interest per il povero Cole, che non sa neanche che forma abbia un’erezione ma si trova comunque diviso e strapazzato tra la bionda del suo cuor che glielo vorrebbe strappare dal petto e la Nuova Mora (Jenna Ortega, la giovane Jane in Jane the Virgin, ecco ci tenevo tanto a citare Jane the Virgin), una piccola adolescente punk (quindi una punkina) e ribelle che lo accompagnerà in questa avventura del sopravvivere ai tentati omicidi.

Parliamo del fatto che c’è gente che fa le piroette a caso? Che se doveste bere uno shottino ogni volta che c’è una citazione o un riferimento a un qualche banalissimo caposaldo della cultura pop degli ultimi vent’anni finireste in coma etilico intorno al minuto 43? Che McG, e non sto neanche a dirvi cosa sia McG perché lo sapete, però è un coglione, decide anche di dedicare un’intera sottotrama ai genitori di Cole, solo per avere la scusa per far vedere il padre che si fuma il bong insieme al padre di Melanie mentre i figli stanno giocando al gatto con il topo tra le montagne intorno al Lake Salcazzo, Nowheresville, Califorse?

Killer Queen è un tale disastro, un tale film del cazzo, che bisogna arrivare ai titoli di coda per provare qualcosa: sollievo, un po’ di fastidio, un vago prurito sul collo e sotto le ascelle, raucedine, febbre alta, nausea, tremori notturni, qualsiasi cosa è meglio del completo anonimato con il quale scorrono questi 101 infiniti minuti. Che cos’ha questo film di interessante da dire? Neanche il gran finale dedicato a Samara Weaving (certo che alla fine c’è, il suo nome sta anche su IMDb, non fate quella faccia stupita) riesce a suscitare un qualche tipo di reazione, anche perché è falso, appiccicaticcio, abborracciato e soprattutto non ha alcun cazzo di senso. Perché una persona che si vuole bene dovrebbe voler guardare Killer Queen? I dialoghi sono un collage di titoli di altri film a uso citazione e di generiche “frasi adolescenziali”, i personaggi sono gli stessi del film precedente e già allora non è che fossero granché caratterizzati (vi ricordate che Robbie Amell aveva la particolarità di essere sempre a torso nudo perché è grosso? Ecco, non è cambiato nulla), e persino gli omicidi creativi, l’altro dettaglio che quasi salvava il primo capitolo, sono qui ridotti a una serie di decapitazioni più o meno tutte uguali.

Non c’è niente, niente, niente di niente in questo stracazzo di film, solo qualche ragazzina appena maggiorenne semisvestita e coperta di sangue che evidentemente è la cosa più sexy a cui McG riesca a pensare. Persino Bella Thorne, quella sciroccata di Bella Thorne, è moscia e senza vita e recita come se stesse guadagnandosi la pagnotta per pagare il mutuo e il suo vero sogno fosse andare a raccogliere ananas in Paraguay; non è facile sgonfiare Bella Thorne, una che ci ha messo tutta se stessa anche per girare questo video, eppure McG ce l’ha fatta.

Potrei andare avanti per ore a indicare tutto quello che c’è di sbagliato in Killer Queen ma finire con l’occupare più spazio sui server di Val Verde di quando il film si meriti. Lo volete un riassunto che funga anche da giudizio definitivo? Eccolo qui: McG è un coglione.

