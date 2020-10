I presupposti del Butler-movie ci sono tutti: famiglia, pericolo, casetta a due piani né ricca né povera, fine del mondo.

Il Butler-movie è una versione rimaneggiata, più ambiziosa ma alla fine più indecisa del The Rock-movie, che invece è una sicurezza, un monolite di semplicità e dedizione alla causa (corpo-Dio-famiglia-salvezza del pianeta). Entrambi sono completamente diversi dallo Statham-movie, che invece è fondato sulla solitudine, sul lupo solitario anche malinconico che si muove in un sottobosco da James Bond coatto e incontra patate possibilmente anch’esse molto coatte (per questo Hobbs & Shaw non riusciva mai ad integrare bene Jason). Il Butler-movie invece è tutto fondato su un inizio con la famiglia e i suoi dolci problemi, la colazione prima di andare al lavoro, qualche questione di piccola dimensione su steccati da rifare, figli da andare a prendere e accompagnare a fare sport, e poi la trama d’azione con rischi esageratamente alti, durante la quale periodicamente ci viene ricordato che c’è pure la famiglia nell’equazione del rischio. Ma il buon padre di famiglia ce la farà.

Insomma similmente a The Rock, ma in modo più grezzo, Gerard Butler negli ultimi film è l’eroe d’azione padre, forte proprio perché padre. Spesso al servizio dello stato.

Greenland centra in pieno la categoria, è un film FAMIGLIA (che non è il film “familia”, come Fast & Furious, un’altra categoria ancora ma non fatemi scendere anche in questi dettagli tra famiglia naturale e famiglia-gang) in cui tutto quel che conta è rimanere uniti. È 2012 + The Impossible + La guerra dei mondi. E, attenzione, non è male!

La sorpresa è che finalmente Butler centra un film-Butler. Questa categoria orrenda di film finalmente ha un modello aureo da imitare. Se Nella tana dei lupi era stato il suo ultimo vero film calciabile, l’ultimo che non causava vergogna alle pupille, questo è un film molto più mainstream, molto più buono e indirizzato verso i sentimenti positivi che però ha la capacità, una volta tanto di dare un senso alla posta in gioco come sempre assurdamente alta e di finalizzare tutto al fiato sul collo.

Probabilmente già saprete ogni cosa quindi vado veloce: cascano meteoriti sulla Terra come fosse grandine. I piccoli distruggono tutto, i grandi creano un’onda d’urto che spazza via la vita sul pianeta. C’è poco tempo per salvarsi e tutto il mondo lo scopre quando iniziano a cadere. La famiglia Butler è tra le poche scelte per salvarsi (perché lui è un imprenditore edile, categoria di cui ci sarà bisogno una volta passata la tragedia), sgommano verso l’aeroporto militare tra mille difficoltà ma lì scoprono che dato che il bambino ha il diabete, non possono salvarsi. Cazzi vostri. Gli dicono. L’eroe papà non si arrende e tenta lo stesso di raggiungere il bunker con mezzi propri, cioè con aerei propri perché il bunker è in Groenlandia.

Invece che stare appresso al suo cercare di risolvere la situazione, ad un intreccio di spionaggio o un piccolo intrigo a caso, quasi sempre copiato dal librone degli intrecci base pretendendo che davvero sia la prima volta che qualcuno lo rappresenta, stavolta un film con Butler sposa lo schema di Mad Max: Fury Road, quello delle andate e dei ritorni. Spostarsi fino ad un punto A (l’aeroporto militare) con tutte le sue difficoltà, per poi andare in punto B (casa) con tutte le difficoltà e poi dopo una predica del nonno tutti ad un punto C (un altro aeroporto) con tutte le difficoltà. Ogni viaggio una tragedia, gente che si perde, altri uomini che vogliono approfittarsi della famiglia divisa, meteoriti che intanto cascano, roba che prende fuoco… Finalmente qualcuno riesce a creare il senso di tensione dato dal tempo che stringe e la vita che scade.

È tutto figlio di Last of Us (spostarsi in un ambiente in cui gli uomini sono i predatori). Se chiede a me sì ma non avremo mai le prove.

Quel qualcuno, chi lo avrebbe mai detto, è Ric Roman Waugh, una vita da stuntman a livelli eccezionali (con Van Damme, con John Woo, con Jet Li ma anche in L’ultimo dei Mohicani, Essi vivono e Il duro del Road House) e poi regista di action di poca fortuna e terzi film di una saga (Angel Has Fallen 3) che qui ha la sua vera occasione e non la manca. Prende lo script essenziale dell’uomo che scrisse Buried (ma anche Sea of Trees) e ne fa un vero film di tensione catastrofica, riesce a mettere in un angolo l’esigenza sempre presente di Butler di essere l’eroe che mena duro e ne fa la classica persona normale davanti alla fine del mondo (a chi non è capitato in fondo?).

Sacrificando un po’ di convenzioni del genere, sacrificando un po’ di botte vere e mettendo in primo piano le relazioni familiari come strumento di tensione, Greenland trova più di un senso. È teso, è credibile (dal momento che entrate nell’ordine di idee che i meteoriti stanno cascando sulla Terra ma ancora tutto non è distrutto) e invece di funzionare come veicolo per Butler, usa Butler come (guarda te) un attore per i suoi scopi.

Tanto ci voleva? Secondo questo cittadino di Val Verde sì.

