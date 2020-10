Non si sevizia uno Scamarcio: la recensione de Il legame

Vi ricordate Lo chiamavano Jeeg Robot? Sono passati ben cinque anni, signora mia, come vola il tempo. Come crescono in fretta ‘sti ragazzi eh? Un attimo prima sono lì che giocano con il secchiello nel parco giochi dietro piazzale Sfranfruglia, un attimo dopo te li ritrovi che guardano i film horror e fumano la droga mentre hackerano il mainframe di Zion per cercare foto di Jennifer Lawrence nuda. Ok, questa metafora potrebbe essermi sfuggita di mano in tempi record.

Fuor di metafora: ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, anche se non sembra. Ricordo che vidi il film di Gabriele Mainetti al Festival di Roma, ma non alla prima proiezione perché, davvero, non ci credevo. Supereroi italiani? LOL. Una filastrocca già sentita. Fu Jackie Lang a prendermi da parte in un vicolo dietro l’Auditorium illuminato da luci al neon. Pioveva, e stranamente indossavamo dei trench e dei cappelli a tesa larga con infilato un cartellino con su scritto “Press”. Ah, lo ricordo come fosse ieri. Jackie mi afferrò il braccio e, fissandomi negli occhi, disse: “Aò, lo devi vedé”. E così feci.

Il mio cervello esplose. Un film di genere italiano che non mi spingeva a CAVARMI GLI OCCHI a ogni fotogramma fotografato male, a strapparmi le orecchie a ogni dialogo scritto come se fosse un brutto film americano e recitato come in una cabina doppiaggio! Allora scrissi, tutto entusiasta, “Sta succedendo qualcosa nel cinema italiano”. È un’affermazione che ribadisco oggi, anche se, devo ammettere, sta succedendo più lentamente di quello che speravo.

Ma sta succedendo. L’anno dopo Jeeg, Matteo Rovere ci ha deliziati con un bel film di màghine, Veloce come il vento, e l’anno scorso addirittura con una roba brutale come Il primo re. Che, per quanto non riuscitissimo da un punto di vista della scrittura, era un bel cazzotto in piena faccia da tutti gli altri punti di vista. E qui entra l’eterno dibattito, che però affronteremo dopo la SIGLA!

L’eterno dibattito è questo: da una parte quelli che “Basta che un film di genere italiano sia fatto con professionalità” e sono contenti. Dall’altra quelli che “Eh no! Non basta che sia decente, ci vuole la QUALITÀ. Se fosse un film spagnolo, saresti altrettanto clemente?”. Dibattito interessante e importante, ma che, come spesso accade, finisce per estremizzare le due posizioni e dimenticare che, nel mezzo, c’è una galassia di zone grigie nella quale potete anche trovare la mia posizione sulla faccenda: per me, sì, attualmente basta che un film sia buono e fatto con cognizione di causa, che già questo è un bel passo avanti rispetto a, che ne so, 6 giorni sulla Terra e In the Market. È una roba in divenire, sono d’accordo, e tra qualche anno non sarà più sufficiente essere “buonini”. Ma per ora è meglio fare un passo alla volta.

E Il legame è decisamente, incontestabilmente un passo nella direzione giusta. Mi ha subito fatto venire in mente Shadow di Zampaglione. Non perché lo ricordi, ma perché, pur essendo un dignitoso horror moderno e di respiro internazionale interamente realizzato da italiani, Shadow sceglieva l’ambientazione “esotica” e i dialoghi in inglese, forse perché un film in italiano e ambientato in Italia era ancora percepito come troppo provinciale. Il legame, invece, mette in chiaro sin da subito, con un cartello prima ancora che parta il film, come la sua storia sia fortemente radicata nelle tradizioni del Sud Italia (la Puglia, in particolare), e come questo sia da considerare un punto di forza e distinzione, anziché un difetto da filmetto provinciale.

Di questa nuova attitudine dobbiamo certo ringraziare Sollima, Mainetti, Rovere e tutta questa schiera di nuovi autori che sono cresciuti con il genere e hanno capito che non necessariamente una storia italiana deve rientrare nelle categorie “commedia nostalgica”, “dramma da tinello” o “melodramma famigliare/fiabesco ambientato negli anni ’50”. Ma in parte dobbiamo anche ringraziare cose come Netflix.

Le nuove piattaforme stanno investendo molto sulla produzione locale, e stanno fortemente spingendo verso una vera globalizzazione dei contenuti. Non tutto sta riuscendo benissimo, sia chiaro, e finora gli esperimenti di serie italiane su Netflix sono più no che sì, ma l’importante è che passi il concetto che localizzare le storie non significa privarle della loro universalità. Non è un caso che proprio Netflix abbia distribuito Il legame.

Ma parliamo del film. Il legame è un film horror italiano che non fa venir voglia di CAVARSI GLI OCCHI a ogni fotogramma. È un film horror italiano girato come un film horror, con i valori di produzione giusti, dal make-up alle location, dalla fotografia al sonoro. Ecco, il sonoro, ragazzi: è una cosa FONDAMENTALE nei film dell’orrore ed era, guarda caso, anche uno dei nostri più grandi limiti fino a qualche anno fa. Ve la ricordate quella presa diretta col rimbombo che faceva sì che l’audio sembrasse registrato col cellulare dalla stanza di fianco? Per fortuna è sparita.

Questo non significa che Il legame inventi nulla di particolare. Dai rumorini viscido-crepitanti agli spaventelli con SBRAM incorporato, fino alla classica inquadratura del personaggio che sente un rumore alle sue spalle e si gira moooooooolto lentameeeeente invece di darsi alla macchia in zero secondi, l’armamentario che vi aspettate c’è tutto.

Il regista, un esordiente che risponde al nome di Domenico Emanuele De Feudis, si è fatto le ossa lavorando come assistente di Sorrentino (La grande bellezza, Loro). Ha dunque un background “autoriale”, e lo si capisce dalla confezione super-curata, ma al di là di questo non sembra esserci la fastidiosa ambizione di “dire qualcosa” usando il mezzo dell’horror. O meglio, Il legame è certamente un film di metaforoni sulla famiglia come fonte di orrori e l’incontro/scontro tra modernità e tradizione (la gente di città che torna alla campagna e ci trova i cazzi), ma è tutta roba che fa parte dell’arsenale dell’horror moderno. Come sopra, non è che Il legame inventi nulla.

Però una cosa la fa bene, ed è quella cosa che dicevamo prima, cioè declinare l’orrore in un contesto fortemente italiano sin dall’inizio, senza che questo lo renda meno “internazionale” come concezione ed esecuzione. Anzi, la dimensione regionale dà al tutto una qualità extra, “glocal”, se mi perdonate l’espressione del cazzo. Invece di inseguire stilemi americani tentando di adattarli a malo modo alla nostra realtà (e dunque doppiaggese e tutte quelle robe orende alla Ragazzo invisibile), usa l’italianità, o la “pugliesità”, come valore aggiunto in un film dal respiro universale. Senza contare che, per uno spettatore italiano, vedere ribaltato il cliché positivo del ritorno alla campagna, con cui gli Edoardi Lei ci frantumano i coglioni da dieci anni, aggiunge un livello di goduria in più da non sottovalutare.

Peccato che il film, alla fine, non sia superiore alla somma dei suoi pur ottimi ingredienti. Il legame, purtroppo, non fa tanta paura e lascia un po’ il tempo che trova. La direzione degli attori è piuttosto altalenante: la mamma di Scamarcio (Mariella Lo Sardo) recita con un tono un po’ teatrale, con quell’italiano scandito ed enfatico da film italiano “vecchio stampo”. Scamarcio è abbastanza defilato, sotto le righe, contenuto. Mia Maestro sembra vivere in un altro film, ha un tiro da grande professionista abituata al cinema americano che seppellisce un po’ tutti quanti, e De Feudis le lascia fare.

C’è poi una cosa che non mi torna: facendo due calcoli, il film dovrebbe essere ambientato tra metà anni ’90 e primi 2000. Dai costumi non si capisce tanto, ma posso anche accettare che De Feudis abbia preferito adottare un look sobrio. Ma, a parte questo, mi chiedo che senso abbia nell’economia del film. Detto in parole povere: anche se Il legame fosse ambientato oggi, non cambierebbe di una virgola. Era per togliersi di mezzo i cellulari? Bastava dire che in quelle zone non c’è campo. È per ragioni auto-biografiche? Boh, se è così allora un po’ di colore in più, un po’ di ricostruzione storica divertita non avrebbe guastato.

Per chiudere, torno a dire che sì, è vero che magari le cose si stanno muovendo più lentamente di quanto sperassimo. Ma già il fatto che nel 2020 non faccia “strano” vedere un film italiano fatto in questa maniera qua, e con risultati dignitosissimi, è un buon segno.

DVD quote:

“Per una volta, ‘Scamarcio fa orrore’ non è un’offesa”

George Rohmer, i400Calci.com

