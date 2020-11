E ora qualcosa di completamente corretto: la recensione di La Belva

Parliamo un attimo di perché tanta gente si precipita con costanza su queste pagine, arrivando addirittura a chiedere agli spiriti dell’internet di avvisarli se qui spunta qualcosa di nuovo. È che i400Calci, oltre a mettere a disposizione un ampio parcheggio gratuito in cui volendo ci si può anche adoperare nella famigerata pratica della camporella®, alla sapienza sul cinematografo associano un sacco di quella cosa che i giovani chiamano LA SIMPATIA. A partire dai nomi dei redattori, che i più credono essere spassosi pseudonimi creati accostando i nomi di membri del cinema di noya a quelli di degni rappresentanti del cinema di menare. Che buffo fraintendimento amici. Non esistono noms de plume qui sopra, e noi tutti utilizziamo i nomi con cui siamo stati battezzati alla nascita – con il fuoco, in cima a una rupe, giurando sul Necronomicon e dando la nostra prima poppata da un biberon di wasabi. Quando il fratello Lars è stato dichiarato persona non grata a Cannes, Darth Von Trier ha dovuto rinunciare a diverse edizioni del celebre Festival del trench di Frank Costello che si svolge ogni tre mesi nella cittadina francese. Quando suo zio si è messo in testa di girare The Grandmaster, Casanova Wong Kar-Wai ha passato uno dei più spiacevoli capodanni cinesi in famiglia che si ricordino. Tutto questo per dire che io, al mio babbo Fabrizio Gifuni, ci ho sempre voluto il bene nonostante la sua pervicacia nell’inseguire una carriera da attore all’insegna di aggettivi come “rispettabile”, “impegnato”, “intenso” e finanche “teatrale”. Ci ho sempre voluto il bene perché è stato un buon genitore biologico uno. Quando ero bambino, dopo la messa-corrida della domenica mattina mi comprava sempre le figu per l’album che raccoglieva i film della Cannon; e poi mi ha lasciato in eredità una barba ragguardevole. Tutte cose belle, che però un po’ impallidiscono di fronte a una filmografia piena di blasfemie di menare come Mazzacurati, Winspeare, Giordana, Cavani, Calopresti e, soprattutto, Virzì. Virzì non gliel’ho mai perdonato.

Poi, all’improvviso, la Groenlandia. Non l’enorme pezzo di terra ghiacciata dove si va a pesca di halibut, bensì la società di produzione fondata nel 2014 da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Quella che, a colpi di testardaggine e utilizzando il superpotere di Saper produrre film e serie tv senza tante menate, sta riuscendo (sola e a mano armata) a cambiare le sorti del cinema di genere italiano. Promuovendolo dalla categoria del “Non pervenuto o pervenuto solo tramite Manetti Bros. per cui è anche lo stesso” a quella del “Ci siamo, siamo ripartiti e adesso abbiamo una base culturale e produttiva condivisa, una comunità d’intenti con giovani tecnici e creativi che sanno quello che fanno”. Oltre alle cose realizzate di persona dai due fondatori, gli Smetto quando voglio, Il primo re e Romulus, Groenlandia si è messa anche a far lavorare giovani virgulti di belle speranze dando loro in mano progetti che, in Italia, da troppo tempo non avevano cittadinanza. Enter the Belva, la tesi di dottorato con cui la nouvelle vague di menare italiana può finalmente dimostrare, nella pratica, di avere imparato (aggiornandola a ritmi ed estetiche contemporanei) la preziosa lezione degli action anni ’80 e ’90. E ora, sigla!

La Belva, il personaggio, è un ex capitano delle forze speciali dell’esercito, uno che gli ultimi trent’anni li ha passati a mettere le mani in fazza a gente in Somalia, Bosnia, Ruanda, Iraq e Afghanistan. D’altronde, se mamma e papà ti battezzano LEONIDA RIVA cosa si aspettano poi? Ti danno un nome che ha il suono di una rovesciata all’incrocio dei testicoli di Serse alle Termopili e poi ti mandano a fare il commercialista? Non credo. Leonida, però, ha smesso di fare brutto nei teatri di guerra di tutto il mondo, si è ritirato a vita privata e riceve puntualmente la sua pensione arricchita da un classico dei benefit previdenziali militari: il disturbo da stress post-traumatico. La Belva, il film, ci mette più o meno quindici minuti a stendere la sua colata di premesse – reduce con gli incubi brutti e stordito dagli psicofarmaci, a cui proprio non riesce di condividere il suo dolore né di rientrare in società, ma che fa gli sforzi in nome dell’affetto per un paio di figli che amerebbero crescere insieme al papà – prima di accendere i fuochi d’artificio e far rapire la secondogenita Teresa da due tossici che, pur di avere materiale da pippaggio, sono disposti a prendere su bambine a caso e rivenderle a gente ancora più brutta di loro. Al capitano Riva gli si chiude la vena Liam Neeson e, in barba al vice questore aggiunto BASILIO SIMONETTI (fatico a spiegare razionalmente quanto mi facciano impazzire i nomi dei personaggi di questo film), parte da solo all’inseguimento dei maramaldi. Seguono ottanta minuti di fughe in macchina, schiaffoni, accoltellamenti, soffocamenti, altri sganassoni, pugni sul naso, specchi rotti a colpi di fronti altrui e altre delle amenità che ci piacciono di molto e che, son sicuro, a Gifuni padre han dato più soddisfazione di qualsiasi studio del personaggio o ricerca della sfumatura emotiva ideale da dare a quella particolare scena di pianto nei pressi di quello specifico tinello.

Anche in La Belva c’è un tinello, sia chiaro. È quello nella cucina dell’ex moglie di Leonida, in cui Riva si rifugia dopo essere stato slamato. È uno dei due momenti del film, insieme al montaggio alternato con musica intenso-commovente che serve a caricare di fomento emotivo il finale, in cui tu, spettatore italiano, hai questa reazione pavloviana e ti si seccano le fauci e cominci a tremare al pensiero che tutto, come al solito, debba risolversi nel drammone intimista ma urlato a squarciagola in cui i personaggi si piangono forte in faccia. Evidentemente non è così. Il film diretto da Ludovico Di Martino e scritto dal regista insieme a Claudia De Angelis e Nicola Ravera (con la partecipazione, in fase di soggetto, di Andrea Paris) si tiene stretta la coerenza e finisce com’era iniziato: correttamente. Con l’idea (immagino io) di realizzare un film d’intrattenimento ben piantato negli archetipi di genere, tecnicamente valido e competente, stiloso e stilizzato quanto basta, onesto e dritto come un fuso. Fatto da persone che quel cinema lì – da Rambo e Die Hard a Io vi troverò, passando per espressioni più autoriali come Collateral o A Beautiful Day: You Were Never Really Here – lo conoscono, lo amano e tentano di plasmarlo a seconda della loro sensibilità e delle loro possibilità tecniche*. C’è gente che dirà “Eh, ma le botte non sanno darsele e sono girate tutte un po’ così”. Io dico che invece sono girate in maniera funzionale e chiara, con l’apogeo di un piccolo piano sequenza su scale che rimanda a The Protector (via Atomica Bionda) e che avrebbe fatto la sua porca figura in Arca Rissa; e dico anche che la semplicità poco vistosa e l’economia di movimenti dei pugni nelle mani di Gifuni hanno una loro coerenza interna, perché se pretendi che un 50enne strafatto di benzodiazepine sia in grado di fare i salti mortali in complesse coreografie quando non ha nemmeno le forze per scagliare one-liner da eroe action, allora sei un po’ stronzo. Invece il capitano Riva grugnisce, suda, sanguina, strozza, grugnisce ancora, accoltella, prende cartoni, dà cartoni, spara, sbuffa, va avanti a fatica: hai la sensazione palpabile di essere di fronte a un uomo che quando ha una missione, a maggior ragione se si tratta della figlioletta, è programmato per non fermarsi finché non crolla stecchito.

Poi ci sono quelli che diranno “Eh, ma non ne parlate male solo perché è italiano e le aspettative stavano a zero e vi fareste piacere anche un frullato di cacata di quaglia piuttosto del nulla cosmico che c’era prima. Se fosse stato un film merigano ne avreste detto malissimo, mi fate skifo venduti”. Solo che non è vero, perché nessuno ti sta dicendo che questo è un film complessivamente memorabile, né che sia migliore di quello che è solo perché è stato fatto in un paese che non vede roba del genere, fatta con questo tipo di consapevolezza, da svariati decenni. Ribadendo ancora una volta: La Belva è un film corretto. Onesto. Divertente. Realizzato da gente che si è goduta un sacco a farlo. Ed è tutta roba buona, che traspare e si percepisce. A tutto questo si aggiungano due contenuti bonus, quelli sì memorabili (secondo me). Per primo c’è che La Belva è ambientato in un non luogo, che ha un geografia realistica seppur priva di riferimenti al reale ed è fatto di location urbane pazzesche; un mondo costruito a partire da sogni di planimetrie cinematografiche, in cui gli sbirri italiani sono tutti in borghese e lavorano in un posto tecnologicamente all’avanguardia, e in cui se sei per strada e devi fermarti a mangiare non trovi il baracchino del merda che ti fa l’hamburger brutto, bensì un Cafè Diner con le luci al neon rosse che si chiama King of the Pollo e a cui mancano solo Uma Thurman e John Travolta che ballano mentre Giancarlo Esposito serve le bibite. Per secondo c’è Gifuni che è enorme e che fa recitare ogni singola parte di un corpo tartassato dall’inizio alla fine del film, crepato di mazzate date e subite; senza contare quella faccia lì, signore mie che faccia memorabile. Quella di uno che vorrebbe urlare tutta la sua angoscia ma non ha le risorse emotive per sfogare il grumo di melma che si è accumulato ad altezza sterno. Leonida Riva è sul serio l’eroe dell’action americano di trent’anni fa che è invecchiato in tempo reale, ha perso ogni tipo di ironia e oggi è letteralmente troppo vecchio per queste stronzate. Tanto da non avere più né la gana, né il fiato per essere cool, o invincibile, o eroico. Solo per fare difficoltosamente il culo a una manica di trafficanti di minori.

* paradossalmente, in tutto questo patente amore per il cinema di genere action e thriller mancano giusto i riferimenti alla tradizione italiana (peggior espressione di sempre) poliziottesca e gialla. Che comunque, tanto per la cronaca, non c’avrebbero azzeccato una mezza fava con i toni del film e quindi questa è, a tutti gli effetti, un’uscita inutile che infatti è finita in una nota.

