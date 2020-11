“Por mi familia vivo, por mi familia mato”: The Tax Collector è qui

È chiaro che The Tax Collector non sia granchè (ma bravi gli adattatori italiani che hanno aggiunto al titolo “Sangue chiama sangue” sono piccole cose ma fanno sempre piacere).

Non è per nulla preciso nello svolgimento, ha molta fretta di arrivare alla fine e non è curato come dovrebbe essere un film d’azione, anzi, punta più a farla finita che a farlo bene. Però per i cuori come il mio che battono all’unisono con quello di Ayer (leggi: quelli che davanti a Suicide Squad hanno detto “Comunque non è male”) va benissimo.

L’idea centrale è che i criminali non siano poi così diversi dai poliziotti, che in fondo è quel che Ayer racconta da sempre (per questo era così perfetto per Suicide Squad e voi non l’avete capito), ma qui lo fa in maniera ancora più raffinata. Non c’è bisogno di metterli insieme come in Bright (più o meno) né di farli diventare amici come nei classici polar francesi. Ayer fa qualcosa di un pelo più raffinato: mette in scena criminali nella loro routine quotidiana proprio come fossero poliziotti.

Ci sono David e Creeper (complimenti per il nome) che sono partner, girano insieme in una specie di “volante” a riscuotere le tasse, che poi sarebbe il pizzo. Viviamo una giornatina niente male assieme a loro, tra riscossione, qualche visita ai boss o ai familiari, una lezione di Jiu Jitsu per tenersi in forma (che in questo ramo è sempre cosa buona e giusta) e poi i preparativi per la festa della Quinceanera della nipote.

Proprio come gli agenti di polizia la sua immagine è quella di un uomo che fa il suo lavoro in strada, con un certo rischio e maneggiando armi, e che a casa ha tutta una serie di persone che dipendono da lui e a cui vuole bene. Figli piccoli, moglie bella già al mattino presto. Rigore vorrebbe che invece il suo partner fosse divorziato e massacrato dagli alimenti ma siamo nel mondo criminali quindi è un donnaiolo.

Non ha una divisa chiaramente ma è come se ce l’avesse, indossa la tuta d’ordinanza con tutta la dovizia di ammennicoli che si rispetti. Il punto è lo stesso. Invece il suo compagno è i un completo ed è Shia Labeouf. Se chiedete a me non c’è scelta migliore di lui per questo genere di film perché non c’è attore che si impegni come lui a dare un po’ di rabbia, un po’ di cuore, e un po’ di vera autentica bastardaggine a questi personaggi. Sia in auto, che quando minaccia con la pistola che al barbecue.

Ultimo dettaglio che completa il primo atto e ci lancia nel secondo è che gli arriva un’offerta di lavoro. Un boss di una gang rivale gli chiede se vuole lavorare per lui. Se David fosse un poliziotto questa non sarebbe una richiesta di lavoro, sarebbe una richiesta di corruzione, perché rifiutarla vuol dire far partire una guerra (che poi era il cuore di Training Day). E guerra sia. David non tradisce e alla moglie dice “Che ti devo fare? Questa è la vita. Del resto lo sapevi che facevo questo lavoro no? E adesso tocca farli fuori tutti… È così…”. E via.

Avete capito quando dicevo che è un po’ sbrigativo.

Perché in realtà a The Tax Collector non piace tanto fare azione, non è che ne vada matto, gli piace guardarli lavorare, la routine, la vita arrogante, i rapporti difficili con i clienti, l’atteggiamento che richiede il dover stare ogni giorno in strada. È End Of Watch ma senza tutto il found footage.

Ecco qui inizia un po’ il casino e il film si perde. Qualsiasi altro regista sarebbe andato un po’ al dunque e avrebbe dato il via alla parte di divertimento, la caccia e la violenza, i rapimenti e le belle minacce al telefono di una volta. Ayer invece sembra voler perdere tempo, monta in alternato un rito sciamanico messicano con un’irruzione e poi di spedizione punitiva in spedizione punitiva arriva al finale. Perché a lui piacciono i gruppi e non gli eroi solitari. E pure se rimani da solo devi andare a chiedere una mano a qualcuno per presentarti in tanti (per questo era perfetto per Suicide Squad ma voi non ci sentite quando parlo).

Alla fine una bella rissa vecchio stampo in bagno, tutta acqua che schizza da tubi rotti, guarnizioni per terra, maiolicato spaccato e coperture del cassone dell’acqua del cesso date in fronte riconcilia con il vero spirito del cinema.

Dvd-quote suggerita:

“Chi controlla la copertura del cassone dell’acqua del cesso vince”

Jackie Lang, i400calci.com

