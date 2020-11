In occasione del suo 40esimo anniversario, vi abbiamo raccontato del seminale Superman di Richard Donner e dei suoi tre sequel, incluso lo spin-off Supergirl. Ma com’è proseguito il rapporto tra il cinema e i fumetti dopo quel rivoluzionario successo? Scopritelo con la nostra rubrica #EroiDiCarta.

È molto complesso il mio rapporto con X-Men 2 di Bryan Singer: non mi piace.

Ah! Ora che ci penso forse non era così complesso.

Non lo so amici, è che, insieme a Spider-Man 2, è considerato da un botto di gente, appassionati e osservatori casuali, il miglior film di supereroi mai fatto, e io questa cosa proprio non riesco a farmela andare giù. Adeguato? Ci può stare. Capolavoro del genere? Non direi proprio, ma a oggi gli unici che mi danno ragione sono quelli arrabbiati con Bryan Singer perché è un pedofilo che, intendiamoci, è un ottimo motivo per essere arrabbiati con una persona, ma forse non il più valido per avercela con X-Men 2.

X-Men 2 (o X2, X², X2: X-Men United, lascio qui tutti i titoli per gli amici del SEO. Un saluto agli amici del SEO, che ci costringono a scrivere titoli da decerebrati since 2007 perché OH MIO DIO se non metto tutte le parole chiave nel titolo c’è il rischio che qualcuno non trovi l’articolo su Google che poi è una grandissima puttanata perché lo so benissimo che il traffico di questo sito viene per il 90% dal profilo Facebook o di Nanni o di Stanlio) dicevo, X-Men 2, come è molto facile immaginare, è il seguito di X-Men (1), ma non lasciatevi ingannare dai numerini che suggeriscono una continuità solo apparente: molte cose sono successe da quel fatidico 14 luglio del 2000 in cui Hugh Jackman ha fatto irruzione vestito di cuoio nelle vostre insicurezze sessuali. In soli tre anni, tra film esplicitamente di supereroi e altri più o meno legati a un certo immaginario fumettistico, la Hollywood che conta ha buttato fuori una mezza dozzina di titoli: non tutti sono dei kolossal e non tutti sono guardabili, ma ognuno di loro ha contribuito a rafforzare l’idea che esista un mercato — un mercato serio, non quello del cestone di Media World — per questa roba. E ovviamente c’è stato l’11 settembre, l’attentato terroristico che ha ridefinito per sempre il modo in cui l’occidente immagina i propri nemici (e di riflesso i propri eroi), le minacce da affrontare e i pericoli da prevenire, l’evento che ha messo al centro di ogni riflessione il concetto di “sicurezza” e generato un dibattito, in corso ancora oggi, su che importanza siamo disposti a darle e cosa siamo disposti a sacrificare per essa.

Insomma, il mondo in cui esce X-Men 2 non è lo stesso in cui è uscito X-Men (1), dal punto di vista produttivo ma anche, gasp!, culturale. La sfida è bella tosta, replicare e se possibile superare il successo del primo film non è solo questione di rifarlo uguale ma più grosso, si tratta di interpretare una quantità di cambiamenti pur restando in continuità con lo spirito originale, sfornare un blockbuster che sia innanzitutto fedele, divertente e accessibile, ma anche intelligente, profondo (ricordate, gli X-Men sono quelli delLA METAFORA, ma tranquilli che ci torniamo dopo) e attuale.

E ovviamente non c’è tempo da perdere! La 20th Century Fox ha, prevedibilmente, una tale fretta di capitalizzare su quel successo (ricordiamolo: di botteghino, ma anche di critica, un entusiasmo che non si vedeva dai tempi del primo Batman) che ha messo David “Solid Snake” Hayter a lavorare allo script di X2 tipo due settimane dopo l’uscita del primo. A lui si affianca Zak Penn, il tipo che nel 1993 aveva quasi rotto Hollywood (non in senso buono) scrivendo Last Action Hero, ma che nel frattempo si è trasformato in una sorta di impiegato degli studios, una di quelle figure spesso invisibili che si occupano di abbozzare, smussare, rivedere e correggere gli script prima o dopo che se ne occupi uno sceneggiatore vero (fun fact: lo stesso lavoro lo faceva a inizio carriera anche Joss Whedon ed è frutto proprio di quel lavoro la sua sceneggiatura, quasi completamente cestinata, del primo X-Men; nove anni dopo Zak Penn scriverà per la Marvel la sceneggiatura originale di The Avengers, solo per essere cestinata e riscritta completamente da Whedon, che poi dirigerà anche il film).

Penn e Hayter scrivono, ognuno per conto proprio, due sceneggiature separate, dopodiché si decide di conservare le cose migliori di entrambe e farle confluire in una terza sceneggiatura, scritta a quattro mani da Hayter e Bryan Singer, che viene a sua volta rivista da Michael Dougherty (il futuro regista di Godzilla: King of the Monsters) e Dan Harris, due scagnozzi di Singer che scriveranno per lui anche Superman Returns e X-Men: Apocalypse (inserire qui una riflessione sul fatto che due così non li chiamerei a scrivere una recita scolastica).

Il risultato, bisogna ammettere, è molto più organico di quanto ci si aspetterebbe con premesse del genere, ma rimane un polpettone troppo lungo, troppo denso e troppo pieno di personaggi che restano comunque troppo poco approfonditi.

Oltretutto, Singer si era impuntato che voleva adattare una saga già esistente, scelta che di per sé non sarebbe sbagliata, ma, vedete, gli X-Men hanno un piccolo problema: sono una dannata soap opera che dura da 60 anni (ok, 40 quando è stato scritto X2) e con un cast inverosimilmente affollato rispetto a qualsiasi altro gruppo di supereroi. È abbastanza difficile isolare un singolo arco narrativo degli X-Men, perché ogni saga è in qualche modo legata alla precedente, basata su intrecci contortissimi e popolata da personaggi introdotti e sviluppati nel corso di anni di storie pregresse. Figli segreti, cloni malvagi, figli segreti avuti da cloni malvagi, dimensioni parallele, viaggi spaziali, futuri alternativi a strafottere, una quantità allarmante di fratelli creduti morti, scambi nella culla, scambi di corpo, morti e resurrezioni: solo la premessa di certe storie degli X-Men necessiterebbe di un preambolo di tre ore e mezza, per cui la soluzione alla fine è, comprensibilmente, sforbiciare come pazzi, anche se questo ne limita di parecchio l’impatto drammatico.

Alla fine, la scelta ricade su God Loves, Man Kills, racconto seminale (e a modo suo autoconclusivo) dell’82 in cui il fanatico religioso William Stryker rapisce il Professor X e cerca di usare i suoi poteri telepatici per rintracciare e uccidere tutti i mutanti sulla faccia della Terra; per salvare il proprio mentore e i propri simili, gli X-Men formano una temporanea e traballante alleanza con Magneto. Con mossa abilissima e lungimirante, nel film, Stryker non è più un televangelista ma un militare e, invece del bigottismo religioso, cavalca la paranoia nei confronti dei mutanti in quanto potenziali super-terroristi, arrivando a orchestrare un finto attentato per giustificare misure estreme contro di loro. A parte questo, lo scheletro rimane più o meno lo stesso, con giusto qualche elemento in più per legare la trama verticale al mistero “orizzontale” delle origini di Wolverine.

Se il primo film era uno showreel di Hugh Jackman in cui di tanto in tanto facevano capolino altri personaggi e una vaga idea di trama, qui ci si sforza effettivamente di raccontare una storia e di dare un po’ di spazio a tutti. Per un franchise che si suppone essere corale, e che nel primo film non lo era neanche per sbaglio, è un traguardo, anche se comunque:

a) il trattamento è alla “ultime stagioni di Game of Thrones”, in cui pare che ogni personaggio abbia da contratto un numero sindacale di battute da dire e scene in cui compare — anche quando per farlo rallenta la trama;

b) il grosso del film viene comunque spartito in proporzione allo star power dei vari attori: Jackman su tutti, la super-coppia Stewart e McKellen, il villain Brian Cox (il coefficiente di attori shakespeariani è impressionante!) e poi, decisione presa praticamente in fase di montaggio, Halle Berry perché aveva appena vinto un Oscar (prove tecniche di Jennifer Lawrence).

A pagarne le spese sono specialmente James Marsden, che come sempre nella sua carriera compare solo per fare la figura dello scemo, e Famke Janssen, che muore solo per innescare la trama della Fenice Nera nel prossimo film ma lo fa nell’assoluta, totale indifferenza del pubblico dato che nessuno ha fatto in tempo ad affezionarsi o anche solo farsi un’opinione su di lei.

E Kelly Hu, la letale Kaori della pubblicità del Philadelphia.

“X-Men Origins: Lady Deathstrike”

Non che sia veramente questo il problema del film.

O meglio, è certamente un problema: ‘sta cosa di chiamare modelle a fingersi marzialiste e poi per coreografare quattro schiaffi devi fare 118 tagli perché se no si vede che sono modelle e non marzialiste forse forse nel 2020 l’abbiamo quasi capito che è un’idea del cazzo, ma nel 2003 era ancora considerata una scelta validissima — ma non lo inserirei nella top 3, forse neanche nella top 5 di cosa mi rende veramente indigesto X2.

Premessa: gli X-Men, abbiamo appurato, sono portatori sani di MESSAGGIO e METAFORA. Hanno i costumini e fanno le boom boom, ma fanno anche pensare, il che li rende intrinsecamente migliori di un cinecomic dove ci sono i costumi e le boom boom ma ti diverti e basta, perché, non so se vi è arrivato il memo, divertirsi è sbagliato. Secondo voi Terrence Malick si alza ogni mattina per farvi divertire? O Inarritu? Non credo proprio. IL MESSAGGIO è ciò che salva gli X-Men.

Ma, se ti fermi un attimo a pensarci, non è che questo messaggio sia proprio centratissimo, eh? Il fulcro di tutto è grosso modo che i mutanti sono l’allegoria di qualsiasi minoranza nella storia della razza umana sia mai stata emarginata e discriminata, temuta e odiata semplicemente perché diversa. Bello! Ma siamo sicuri sia corretto?

È una domanda retorica perché è assolutamente lampante che non è corretto. I mutanti non possono rappresentare una minoranza dal momento che non esiste nella Storia una minoranza che si lascia opprimere (a meno che non diate retta a Kanye West), non esiste una minoranza che potrebbe annientare i propri oppressori con uno schiocco di dita ma sceglie di non farlo perché è narrativamente più conveniente così. È una contraddizione che da tempo è stata notata anche nei fumetti e molti autori l’hanno sviluppata offrendo punti di vista nuovi e interessantissimi; un film di supereroi del 2003 non ha a disposizione lo stesso spazio e non può contare sulla stessa pazienza da parte del proprio pubblico, deve parlare chiaro e tagliare corto, e così si trova incastrato in un discorso giusto solo a metà.

Il mutante come metafora dell’omosessuale funziona quando i genitori di Iceman gli dicono “hai provato a non essere un mutante?” o con William Stryker che pretendeva che Xavier “curasse” suo figlio (tanto per mettere un po’ più di carne al fuoco, è interessante notare che Jason Stryker, quando usa il proprio potere, cioè quando “è se stesso”, si rappresenti come una bambina), ma nel momento in cui quella diversità non è immediatamente riconoscibile, non è limitante, non ti rende la vita più complicata ma anzi ti fornisce un evidente vantaggio rispetto a chi ti circonda il concetto crolla come un castello di carte.

Altra questione, centralissima: gli umani odiano e temono i mutanti “senza motivo”? Beh, c’è un tizio che crea pallottole estraendo il ferro dal sangue delle persone, a me sembra un ottimo motivo per essere almeno un po’ preoccupati. Anche perché il film fa un ottimo lavoro nel dimostrare come anche i mutanti armati delle migliori intenzioni possano diventare un pericolo per il mondo intero se vengono manipolati, ingannati o provocati troppo a lungo. I metodi di Stryker sono da cattivo dei cartoni animati, e lui è in evidentissima cattiva fede, ma i suoi timori sono fondati.

E dall’altra parte c’è Magneto che dice a Pyro “sei un dio in mezzo agli insetti”: ha torto? Il nazismo basa le proprie teorie di superiorità della razza su concetti antiscientifici che non hanno alcun riscontro con la realtà, ma che si fa in uno scenario ipotetico in cui esiste effettivamente una “razza” superiore? Diamo ragione ai nazisti? Bel guaio!

La metto giù un po’ meno provocatoria: comunque la si giri, i mutanti sono di fatto “più forti”, come si può pensare che se ne stiano in silenzio a subire le angherie dell’homo sapiens? Se vengono attaccati è giusto che si difendano, se qualcuno minaccia di sterminarli è giusto che passino al contrattacco.

E in mezzo a questi due schieramenti, uno che lotta per la propria sopravvivenza e l’altro per la propria affermazione, gli X-Men per cosa lottano? Per proteggere lo status quo? Perché non si faccia male nessuno? Ma che palle! Xavier predica l’uguaglianza e la coesistenza ma in realtà sta dicendo “ignoriamo il problema” e “continuiamo a nasconderci, così nessuno cercherà di ammazzarci”. Emblematico che la scena più spettacolare del film non sia un combattimento ma una fuga.

X2 offre risposte sceme a domande complesse, con la presunzione di chi è pure convinto di aver inventato il genere “supereroi di impegno sociale”. È un film di due ore e un quarto su un conflitto appassionante e stimolante, raccontato dal punto di vista dei moderati, quelli che dicono “bisogna impegnarsi per non esacerbare i toni”!

Non si può dire che sia invecchiato male, tra effetti speciali che tengono botta ancora oggi, a 17 anni di distanza, e una narrazione che ha senz’altro fatto scuola, ma dio mio se è noioso.

“X-Men 2: compromesso finale”

Quantum Tarantino, i400calci.com

