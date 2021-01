Meglio Miley Cyrus: la rece di The Midnight Sky

Ciao.

Oggi voglio parlarvi di George Clooney, Autore, una figura che probabilmente esiste solo nella mia testa ma sulla quale sono convinto di avere almeno qualche misura di ragione.

Per farlo però dobbiamo prima parlare di George Clooney, Attore, una figura che è esistita per anni per rovinare l’infanzia di milioni di persone costrette a confrontarsi con il fatto che anche i loro genitori hanno voglia di scopare. George Clooney, Attore è emerso dalle nebbie all’incirca all’altezza di E.R. e si è presentato al mondo in quanto Sex Symbol Per Mamma E Papà: bello, affascinante, magnetico, con quel suo ghigno sarcastico e negli occhi lo sguardo di un uomo che esiste solo per far eccitare un target adulto, per anni ha fatto da contraltare all’amico Brad Pitt (un’espressione creola che significa “se hai trent’anni mi vuoi scopare”) e a Leo DiCaprio (“se hai sedici anni mi vuoi scopare”), ed è comparso in innumerevoli film nei quali non aveva gran bisogno di dimostrare di saper fare il suo mestiere perché gli bastava essere bono per portare a casa la pagnotta.

E come i già citati Pitt e DiCaprio, anche Clooney è arrivato a un certo punto e si è stufato di essere solo un pezzo di carne, per cui ha deciso di farsi crescere la barba (caratteristica principale che definisce un Autore) e di cominciare a fare Il Cinema, prima come attore e infine, com’è ovvio e naturale, come regista. A dire la verità la carriera di George Clooney, Autore è cominciata presto, quando ancora era nel mezzo della tempesta ormonale da lui provocata – Confessioni di una mente pericolosa è del 2002 –, ma se dovessimo segnalare un vero Punto di Svolta™ potremmo indicarlo probabilmente nel 2005, con l’uscita di Good Night, and Good Luck, film con il quale Clooney dimostrava di aver studiato a fondo l’intera filmografia di Robert Altman e di avere una grande voglia di diventarne l’erede, e magari di far dimenticare al pubblico le pubblicità del Nespresso.

Purtroppo, da allora la carriera di George Clooney, Autore non ha scintillato quanto lui stesso pensava che potesse succedere. Non fatemi fare l’elencone da IMDb, limitatevi a ripensare a Suburbicon e a chiedervi, e a chiedergli, “sei proprio sicuro, George?”. Perché io non lo sono: se è vero che formalmente Clooney ha imparato il mestiere per quanto scopiazzando da tutta la gente con cui ha lavorato in carriera, la sostanza dei suoi film da regista si è andata via via rarefacendo fino ad assomigliare a un esercizio di stile, un guscio vuoto sul quale l’uomo dipinge con i pastelli le sue quattro idee in croce e le presenta come Grande Cinema, sempre e comunque nel tentativo di far dimenticare a chi guarda di trovarsi di fronte quel bonazzo da paura del dottor Ross di E.R..

(fallendo spesso miseramente, come dimostra per esempio Gravity e quella sequenza dove galleggia nello spazio con quell’espressione da NESPRESSO WHAT ELSE che è impossibile cancellargli dal volto, ma questo è un altro problema)

Sto dicendo che la mia teoria, che appunto esiste solo nella mia testa e potete smentire quando volete, è che l’intera carriera di George Clooney, Autore sia un tentativo di evasione da una prigione nella quale è rimasto intrappolato a causa della sua mascella finemente cesellata – un tentativo fallimentare, come dimostra la sua ultima fatica, come si dice in questi casi, anche se parlando di The Midnight Sky il termine funziona meglio se applicato a chi sta dall’altra parte dello schermo. Tipo me. Spero non tipo voi, perché secondo me potete saltare questo nuovo film di Netflix senza alcuna remora e dedicarvi ad altro, per esempio fissare le capre. Ma ripeto, magari sono io. SIGLA!

The Midnight Sky si apre con George Clooney Con La Barba. UN SACCO di barba, e pure una qualche orrenda malattia, e la necessità di sottoporsi a dialisi costante, e in generale un nuovo, ennesimo tentativo di affogare la sua essenza di sex symbol sotto strati di Dolore e di Arte. È scritto da Mark L. Smith, uno che di Dolore e di Arte se ne intende (c’è lui dietro The Revenant, per esempio, un film con, guarda un po’, DiCaprio barbuto, ma anche dietro l’inutilissimo remake di Martyrs), e tratto da un romanzo di Lily Brooks-Dalton, ed è una storia di redenzione personale sullo sfondo di una catastrofe cosmica non meglio specificata che ha rovinato la Terra per sempre trasformandola in un deserto inabitabile dove la stessa aria che si respira è diventata tossica.

George Clooney Con La Barba, che nel film si chiama con il fastidiosissimo nome di AUGUSTINE LOFTHOUSE, è un ricercatore che vive in una base di ricercatura in Groenlandia, e che ha passato la vita a scrutare le stelle in cerca di un nuovo pianeta dove l’umanità possa trasferirsi nel momento in cui quello attuale dovesse diventare infrequentabile. Che è, e qui mi permetto una parentesi ideologica, una delle scuse più frequenti per giustificare i film di colonizzazione spaziale, ed è una scusa che si basa su una gigantesca STRONZATA, l’idea cioè che il fatto che abbiamo mandato a ramengo questo pianeta ci servirà da lezione nel momento in cui dovessimo spostarci sul successivo.