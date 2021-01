Toh, un film coreano brutto: la recensione di Peninsula

Due anni fa scrivevo cose su Psychokinesis, il primo film (live action) diretto da Yeon Sang-ho dopo il turbo successo internazionale inaspettatamente ottenuto da Train to Busan. All’epoca mi ero figurato questo regista che aveva passato il periodo della formazione e la prima parte della carriera tutto ingobbito e intento a raccontare la sua disillusione e la sua sfiducia nei confronti del genere umano, che dipingeva come un ricettacolo di brutture senza speranza di redenzione. L’iniquità sociale come forma di dominio consapevole e sadico, la povertà e il disagio che si confondono con la bruttezza morale, la stupidità e l’ignoranza alimentate dalla violenza e viceversa, l’individualismo sfrenato che trasforma in mostri disumani. Chissà cos’è successo a questo signore coreano, mi chiedevo, per convincerlo a spendere una vita da cineasta ossessionato da un tema sempiterno e non proprio consigliato dal medico della mutua gioia, ovvero: ma quanto tanto schifo fanno le persone? Poi, all’improvviso, Yeon fa Psychokinesis, che è una commedia action buffa con dentro della critica sociale all’acqua di rose, ma anche con un sacco di figure positive che denotano una ritrovata fiducia e finanche apprezzamento nei confronti del genere umano. Per spiegarmi questo improvviso e quasi schizofrenico cambio di rotta, avevo ipotizzato la risposta più romantica: la perdita della verginità dopo anni di tentativi a vuoto e il conseguente matrimonio con la sua psicoterapeuta dopo altrettanti anni di analisi infruttuosa. All’epoca mi sembrava una spiegazione valida e semplice. Se sei una persona incazzata per essere stata messa al mondo in mezzo a gente che ti tratta male e/o ti fa schifo, fare teneramente all’amore è un buon modo per cambiare idea sul panorama umano circostante. Quello, oppure scoprire che il tesoro che cercavi da tanto tempo è l’amicizia ed è sempre stato dentro di te. Passati due anni pieni di serenità e, forse, di fiky fiky (non mi dispiace, non me ne pento, ho dato la mia vita a Drudì) Yeon è tornato dietro la macchina da presa per realizzare il sequel di Train to Busan, Peninsula, e all’improvviso è tutto più chiaro: non è stato un pertugio lubrificato a cambiare in meglio la vita del coreano, né è merito di un amore salvifico se la sua visione sul genere umano si è fatta più conciliante, assolutoria e fiduciosa. Semplicemente, il successo di Train to Busan ha trasformato Yeon Sang-ho da regista arrabbiato e senza speranza a regista molto ricco e che saluta dallo yacht urlando ciao gente brutta io mi sono fatto la casa al mare e guarda un po’, all’improvviso non mi fate più così tanto cagare. Sigla va là.

Davvero. Al prossimo stronzo che dice che i soldi non fanno la felicità (eccomi qua, peraltro) fate vedere, tutta di fila, la filmografia di Yeon Sang-ho. Quando era povero e malcagato ha scritto e diretto due cartoni indipendenti e a basso costo, The King of Pigs e The Fake: robe belle, quasi belle belle, che però toglierebbero la gioia di vivere anche a quei tre burloni dei principi di Serendippo. Poi l’idea per Train to Busan, un film buono (è oggettivamente ben fatto) e furbo (sfrutta gli zombie per raccontare storie umane importanti ed emozionYAWN. Scusate. La noia) che, oltrepassata la cornice dei morti viventi, non fa altro che insistere sul concetto hobbesiano, vecchio quasi quanto lo società, del homo homini The Grey, vale a dire: nei confronti degli altri, le persone sono pericolose e spiacevoli come Liam Neeson dopo che ha appena sterminato a mani nude un branco di lupi. Poi è arrivato il successo interplanetario di pubblico e critica, è arrivato il riconoscimento artistico, e sono arrivati anche i soldi che, a quanto pare, si sono portati via tutto il male di vivere con cui Yeon faceva cinema. Questo Peninsula qui pare la conseguenza di un aggiustamento interno del tiro: se Train to Busan era un film programmaticamente sfiduciato e disperante, la cui unica dose di speranza era un finale messo lì per non deprimere troppo il pubblico abituato a cinema più commerciale e consolatorio, il suo sequel si concentra tutto fortissimo e fin da subito e senza possibilità di dubbio sul concetto di sacrificio. Sacrificio per qualcuno di più debole, sacrificio per il bene dei propri cari, sacrificio perché è la cosa giusta e umana da fare, anche se può sembrare vano e fin troppo romantico. Dall’individualismo spinto e cinico della gente sul treno che se ne incula del prossimo, alla parabola di un uomo che (rigorosamente al rallentatore per enfatizzare, sennò non vale) impara l’importanza e la bellezza del sacrificio allo scopo di salvare gli altri e, allegoricamente, se stesso. Ora ditemi come faccio io a non pensare che questo si è venduto la sua unica idea di cinema forte e chiara pur di restare aggrappato al successo di Train to Busan.

La penisola del titolo è certamente quella coreana. La quale, poco dopo i fatti raccontati in Train to Busan, è stata completamente isolata dal resto del mondo per evitare ulteriori spargimenti della misteriosa epidemia zombie. Ah, ci sarebbe pure la Corea del Nord, tornata contro ogni pronostico a essere la migliore delle Coree dal momento che il suo talento pregresso per la segregazione l’ha tenuta al sicuro dai contagi. Ma è giusto un accenno superfluo a inizio film: in Peninsula non c’è spazio per la cronaca e per il mondo al di là della finzione, per il Covid o per la geopolitica. Altro indizio che racconta di come Yeon abbia definitivamente mollato gli ormeggi per andare a pasturare nelle bonacce del cinema insipido e piacione. Quattro anni dopo la chiusura del paese, molti dei sopravvissuti coreani esuli sono stati parcheggiati a Hong Kong, dove vengono trattati alla stregua di untori malvoluti. Fra questi anche l’ex militare Jung-Seok, che ai tempi della fuga dalla Corea ha tentato, invano, di portare in salvo anche la famiglia della sorella. Si è salvato solo (e malvolentieri) il cognato Chul-min, qui nel ruolo del pretesto narrativo che servirà a far capire le cose importanti al protagonista. I due profughi vengono cooptati dalla mala cantonese per uno scamuffo con i controfiocchi: c’è da andare in giornata a Seoul, scampagnare in mezzo agli zombie, recuperare un camion pieno di venti milioni di dollari americani, tornare a Hong Kong e vivere da nababbi per sempre. Ottima trovata per un film! Grazie, John Carpenter. Jung-Seok e Chul-min, più altri due rappresentanti dell’organizzazione sindacale “Carne da macello”, scoprono abbastanza in fretta che i resti ancora fumanti di Seoul sono gestiti manu militari dall’unità 631, gruppo di maschietti che non vedevano l’ora di ritrovarsi in una realtà post-apocalittica per poter sfogare il loro sadismo e per sentirsi giustificati a smettere di lavarsi i denti. Non sono gli unici sopravvissuti a pascolare nella capitale, però. C’è anche una famigliola composta da figlia adolescente con i capelli corti quindi ganza, figlia bambina che dice le cose sagaci ma non è così antipatica come si potrebbe pensare, nonno tutto matto che pensa ancora di essere un militare in servizio e mamma coraggio che tiene in piedi la baracca. Mamma coraggio che, guarda caso, a inizio film ha incrociato la fuga di Jung-Seok, supplicandolo di aiutarla e venendo rimbalzata brutalmente. Ma il nostro, si sa, è qui per prendere a fucilate i non-morti e crescere spiritualmente per diventare un uomo migliore. Scatta l’alleanza tra il protagonista e la famiglia del Mulino Zombie. Seguono amenità varie e inseguimenti folli a bordo di macchine bardate per il demolition derby. Ottima trovata per un film! Grazie, George Miller.

Allora. Al fin della fiera Peninsula non è per niente una roba fatta con i piedi o con insipienza, sia chiaro. Ha la forma di un film, è scritto e realizzato con il minimo sindacale di alfabetismo cinematografico, ha una sua compattezza strutturale che te lo fa seguire fino in fondo, e ha alcuni momenti divertenti e ben coreografati. L’idea di Yeon è quella di creare una saga legata più al world building che all’elemento umano protagonista (e intercambiabile) dei singoli capitoli – coerentemente con quanto già fatto, quattro anni fa, nel prequel animato di Train to Busan, Seoul Station, uscito appena a un mese di distanza dal primo film. Ed è un’idea onesta da cinema di serie B. Non entusiasmante, né memorabile. Ma sicuramente onesta. Solo che boh. Anche no. Nel senso che se tu, Yeon, decidi di fare una cosa così sottile e impalpabile, oltretutto derivativa e strettamente legata allo stereotipo più deleterio del cinema spettacolare americano – il finale di Peninsula, per dio, con quei ralenti e quella pornografia emotiva, andrebbe processato per direttissima dal tribunale dei diritti del cinema – ecco, se proprio scegli quella strada facile lì perché il carburante dello yacht non si paga da solo, beh: un po’ stronzo, specialmente nel contesto del tuo percorso come regista, lo sei. Soprattutto dal momento che decidi di mettere in pratica quella scelta onesta con il minimo dello sforzo. Più sopra si accennava ai grandi inseguimenti in macchina presi in prestito da Mad Max: Fury Road. Che non c’è niente di male eh, va sempre bene omaggiare il film più grosso della storia recente del cinema. Solo che, in Peninsula, i suddetti inseguimenti sono realizzati (diciamo all’80%) con una CGI posticcia che ricorda vagamente le cutscene di consolle vecchie di un paio di generazioni. Io, personalmente, l’ho vissuto come l’aspetto più eclatante di una grossa presa per il culo da parte di un regista che, oltre a scegliere consapevolmente di smettere di dire cose interessanti, non ha neppure trovato la voglia di dire quelle cose poco interessanti in maniera coinvolgente o divertente. Sono pronto a ricredermi solo di fronte a un quarto capitolo stile Aguirre, furore di Dio, in cui mandano Dennis Rodman in Corea del Nord per vedere se i membri della famiglia Kim sono diventati o meno zombie.

Dvd quote:

«Peninsula che vai, film insulso che trovi»

Toshiro Gifuni, i400calci.com