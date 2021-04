Mostri, complotti e bambine in CGI: la rece di Godzilla vs. Kong

Ecco una lista di titoli alternativi che avevo pensato per il pezzo:

The Great Kaiju in the Sky

KONGZILLA

Mostri grossissimissimi

Mostral Kombat

Byoblu: The Movie

Viaggio al centro della Terra

Il pezzo più difficile che abbia mai scritto

È effettivamente il pezzo più difficile che abbia mai scritto.

C’è un momento, che credo arrivi intorno al minuto 15, nel quale ho pensato “no OK non ce la faccio, è tutto troppo stupido, non posso andare avanti, è tutto talmente stupido che poi divento stupido anch’io” – è quando per la prima volta parlano della Terra Cava facendo intendere che diventerà un plot point e non un simpatico riferimento a una buffa teoria complottista inventata dallo scoprire della cometa di Halley (che si chiamava Halley – lo scopritore, non la cometa, che prima di venire scoperta si chiamava semplicemente “cometa”).

Ovviamente non mi sono arreso anche perché i quindici minuti precedenti mi avevano già regalato sia un po’ di Godzilla sia un po’ di Kong, ma il fatto che il pensiero mi abbia sfiorato dice molto. Godzilla vs. Kong è un film scemo, ingiustificabilmente scemo a tratti, confusionario, probabilmente maciullato in fase di montaggio per fargli perdere abbastanza pezzi da snellirlo ma non abbastanza da renderlo completamente incomprensibile. Gli mancano robe fondamentali, di base, tipo per dire la volontà di avere un qualche cazzo di senso al di là di quello già spiegato nel titolo; è un pessimo film, peggiore dei precedenti sotto tanti punti di vista. È così idiota che passerò metà del pezzo a sfotterlo e a ridere delle sue soluzioni narrative idiote, è il genere di film che dà soddisfazione se lo sfotti; ci sono dei momenti che sembrano scritti apposta per diventare status ironico-polemici su un social a caso che attirano risate e condivisioni a pioggia.

Sarei un ipocrita se dicessi che quanto detto finora ha avuto una qualche influenza sul mio godimento. Quella ce l’ha avuta la televisione semmai, intesa come elettrodomestico, mi tolgo subito questo scomodo dente, il film è uscito, ma a meno che non stiate leggendo da uno dei posti del mondo dove i cinema sono aperti, quindi credo tutti tranne l’Italia, toccherà anche a voi aspettare che passi la tempesta oppure puntare alla visione casalinga, e Godzilla vs. Kong non è fatto per la visione casalinga, Adam Wingard ha detto che tra le altre cose si è ispirato a Star Wars e a un noto simulatore 3D ispirato a Ritorno al futuro, la scala è quella di un film grossissimo da vedere su schermo altrettanto grossissimo; passerà anche questo periodaccio, forse, e i cinema riapriranno anche qui e Godzilla vs. Kong sarà tra i primi ad arrivare in sala (lo dico sperando di non sbagliarmi, non perché io sappia qualcosa) e a quel punto sarà molto importante correre a vederlo e lanciare un messaggio e far capire quanto ci sono mancati i mostri grossi.

Per ora è probabilmente la vittima principale della merda profonda nella quale si trova immerso tutto il sistema cinematografico produttivo e distributivo mondiale, e questo nonostante stia incassando cifre decenti, più alte di quelle di qualsiasi altro film uscito da marzo 2020 a oggi. Non so neanche quanto valga la pena perdere tempo con queste considerazioni cronachistiche invece di concentrarsi solo sull’opera, ma se ci hanno cagato il cazzo per mesi con Tenet e le sale a maggior ragione è impossibile parlare di Kong vs. Godzilla senza almeno accennare al fatto che in certe parti del mondo compresa la nostra è impossibile vederlo come Kaiju comanda, pur non essendo impossibile vederlo. E se le cose si protraessero più a lungo del previsto, abbastanza da far perdere il treno al film e a non fargli mai vedere il buio di una sala tricolore?

Comunque, ci stanno i mostri che si menano.

Ci sta anche un universo cinematografico concepito peggio di quello DC ma contemporaneamente meglio, strutturato un po’ a caso e che prosegue a botte di retcon e salti temporali, ma anche una tetralogia che è riuscita là dove un sacco di altri franchise recenti hanno fallito, cioè affidare ogni film a un regista che viene dal cinema di piccole dimensioni e incoraggiarlo a scalare la sua visione senza abbandonarla del tutto. Edwards, Vogt-Roberts, Dougherty e ora Wingard hanno avuto ciascuno la propria occasione e la possibilità di portare almeno un minimo di autorialità in mezzo al macello di corpi giganteschi e aggrovigliati in risse senza fine; si sono confrontati con il compromesso e con sceneggiature meccaniche e un po’ democristiane e ne sono usciti ciascuno a modo suo con le ossa meno rotte del previsto. In un certo senso Edwards è quello che ne è uscito meglio, in un altro lo è Wingard, e tutte le considerazioni su Godzilla vs. Kong si possono far risalire a questo dualismo. Forse. In qualche modo. Sigla!

Kong vs. Godzilla è un film che parla di King Kong e Godzilla che si rincorrono in giro per il mondo e oltre i confini del mare per darsi una vicendevole gragnuola di mazzate. Nel loro peregrinare si portano dietro un codazzo di esseri umani che svolgono la funzione che hanno sempre gli esseri umani nelle opere che compongono questo cineuniverso, cioè stare in mezzo ai coglioni e distrarre dal film.

Da una parte c’è il team Kong, capitanato da Rebecca Hall. King Kong è invecchiato: Skull Island si svolgeva negli anni Settanta, e da allora non solo il gorilla è cresciuto fino a diventare grosso come Godzilla, ma è anche passato abbastanza tempo che possiamo dimenticarci per sempre di Tom Hiddleston e Brie Larson Che Guarda in Direzioni a Caso. Kong ora vive in una sorta di Truman Show primatesco, una gigantesca cupola olografica di contenimento che gli fa credere di essere ancora libero; Kong però non ci casca, come plasticamente illustrato da una scena nella quale rompe la quarta parete con un tronco d’albero. L’unica che riesce a tenerlo a bada è Jia, una straordinaria creazione in CGI che si potrebbe quasi confondere con una bambina vera, almeno fino a quando sta ferma; l’illusione traballa quando ci si rende conto che le hanno programmato una singola espressione facciale, e crolla quando, in seguito a un evento particolarmente traumatico, una lacrima le solca il viso, e lì rimane, congelata, fino alla fine del film. Jia è sordomuta e comunica con Kong tramite il linguaggio dei segni: c’è una backstory che ha a che fare con la distruzione di Skull Island, ma ha talmente poco senso che me la sono già dimenticata. Fatto sta che Rebecca Hall l’ha adottata e ora la usa per controllare gli impulsi peggiori di Kong.

Dall’altra parte c’è il team Godzilla, che ahinoi avevamo già avuto modo di incontrare in King of Monsters. Torna Kyle Chandler, fortunatamente relegato a un ruolo da semi-comparsa, e torna Millie Bob Thornton, l’unica ad avere davvero capito Godzilla e il suo ruolo di salvatore dell’umanità. Milliebob qui è accompagnata dal suo amico Neozelandese Di Deadpool 2 detto Neo (Julian Dennison), che entra in scena ascoltando i Judas Priest a manetta, e la scoppiettante coppia diventa presto trio quando, e giuro che fatico a scriverlo, Milliebob e Neo incontrano un podcaster complottista che crede ai rettiliani, al piano Kalergi e alle scie chimiche e che non beve l’acqua del rubinetto perché sa che i poteri forti mettono la droga del controllo mentale negli acquedotti.

Le strizzatine d’occhio a quella che fatico a chiamare “controcultura” senza scoppiare a ridere non finiscono qui: c’è un terzo gruppo che entra in gioco quando Godzilla a inizio film sfascia tutto apparentemente senza motivo, capitanato da Alexander Skarsgård. Il quale è uno scienziato caduto in disgrazia per via delle sue idee di nicchia relative al fatto che la Terra non è fatta di solida roccia, ma cava: è proprio in queste julesverniane caverne che hanno origine i Titani, che è poi il termine che si usa in questi film per definire i mostri grossi. E dove nascono i Titani dev’esserci per forza una cosa importantissima: la fonte del loro potere e del loro essere molto grossi. Entra così in gioco anche Demian Bichir nel ruolo del capitalismo: CEO della potentissima multinazionale del boh che si chiama Apex, ha un fortissimo interesse verso il centro della Terra, dov’è convinto che si nasconda il segreto per salvare l’umanità dai mostri grossi, e quindi chiede aiuto al professor Terracava, e lo mette a capo di una spedizione che dovrà portare Kong fino all’ingresso delle caverne che conducono al cuore del nostro pianeta – la speranza è che il gorilla senta aria di casa e possa quindi guidare gli esseri umani verso il centro del suo mondo-nel-mondo.

Ne ho scritte tante di stronzate in vita mia, ma il paragrafo precedente le fa sembrare la bibliografia di Umberto Eco. Kong vs. Godzilla è una spedizione verso il centro della Terra Cava con Godzilla alle calcagna, tutto mentre Billy Bolly Bau e il suo amico complottista cercano di capire che cosa abbia davvero in testa il signor Apex, e quale sia il reale motivo del suo interesse per la Terra Cava e il Mondo Capovolto. Nessuna delle risposte è anche lontanamente soddisfacente.

Possiamo far finta quanto vogliamo che Godzilla vs. Kong sia pensato e scritto come un film di avventura vecchio stile, un viaggio allucinante fin oltre i confini del mondo in compagnia di un mostro che mostro non è e dei suoi simpatici compagni esseri umani che ci servono per stabilire empatia e calarci meglio nell’atmosfera della spedizione. Possiamo anche fare finta che esistano gli unicorni o che Suicide Squad sia un bel film, ma è chiaro che né a Wingard, né a Warner Bros., né a noi in realtà, interessa nulla di tutto questo. GvK è una raccolta di set piece che celebrano i due mostri più famosi della storia del cinema e la loro lotta per stabilire chi sia il più forte. È un film che esiste per quella prima rissa in mare, per la (lunga, spettacolare, cinematograficissima) sequenza del viaggio nella Terra Cava e per il doppio combattimento finale; il resto è spam, e su questo ha come sempre ragione Nanni: di fronte a un film del genere puoi decidere di provare anche a scriverlo e fallire, oppure di non provarci neanche.

Il Godzilla di Edwards ci provava e per molti versi ci riusciva, anche se a distanza di anni credo sia arrivato il momento di dargli un’altra occhiata e di ammettere che un po’ è vero che ci riusciva, un po’ abbiamo voluto noi, e quindi deciso arbitrariamente, che ci riuscisse.

Skull Island ci provava e in gran parte falliva, più che altro per colpa di questa idea balorda che se hai gente teoricamente brava a recitare non ti serve granché dirigerla, tanto il film lo fanno con la loro semplice presenza.

King of Monsters ci provava inventandosi il villain ecofascista che vuole usare i mostri grossi per sterminare l’umanità, poi gli veniva il braccino e alla fine tutto quello che ci è rimasto di quelle buone intenzioni è Millie Billy Brilli e il suo amico con l’accento neozelandese.

Godzilla vs. Kong ci rinuncia in partenza e scommette tutto sulle risse.

Le risse sono belle e luminose, lunghe e ponderose; Wingard rinuncia quasi sempre a farcele vedere dal nostro punto di vista per allargare il campo. Spesso rimpicciolisce pure Kong e Godzilla per riempire l’inquadratura di paesaggi, cieli in tempesta, incendi, nubi di fumo, nuvole minacciose; la Terra Cava sembra un dipinto di Thomas Cole su cui sono stati aggiunti dei mostri, e quando a un certo punto il film accende i neon Godzilla vs. Kong diventa una sorta di risposta e rilancio di Pacific Rim. Certo con meno gravitas e più mossette spettacolari – Godzilla in questo film usa il soffio atomico con la frequenza con cui in Veneto usano le bestemmie – ma con lo stesso approccio di celebrazione del gigantesco, la stessa gioia nel mostrare due (poi tre) grattacieli semoventi che si danno i papagni.

È un film di momenti, Godzilla vs. Kong, nei quali va tutto a posto e la gente che ci lavora smette di far finta di fregarsene di Nathan Lind e Maddison Russell e Ilene Andrews per dedicarsi a coreografie di combattimenti tra creature gigantesche. Che sono meglio di quelle di Skull Island e meglio di quelle di King of the Monsters, perché sono contemporaneamente più spettacolari e più pesanti, lente e ponderose (ho già usato questa parola nel pezzo, vero?); e anche perché ci sono più stronzate, nel senso di roba divertente, ingiustificabile in un’ottica di approccio serioso alla materia ma da esultanza a braccia alzate in una di puro tifo da stadio. King Kong ha un’ascia gigante magica con la quale può parare il soffio atomico di Godzilla! È un’ascia la cui testa è fatta con una scaglia dello stesso Godzilla, e contiene in sé la forza di mille soli, un’energia talmente ultrapotente che basta fotografarla e stamparla in 3D per dominare il mondo! A un certo punto c’è un defibrillatore, e non voglio dire altro, ma credo che chiunque abbia visto il film possa concordare che il defibrillatore è uno di quei momenti decisivi che ti fanno scegliere se stare dalla parte del sì o del no.

Io sto dalla parte del sì perché in un’ora e cinquantatré minuti di film una buona sessantina sono dedicati a esercizi di stile con mostri che se le danno, e il resto è abbastanza innocuo o abbastanza imbecille da risultare un sacrificio sopportabile in nome di un bene più grande. Godzilla vs. Kong è una giostra e una celebrazione di quanto cazzo sono grossi i mostri grossi, e ha l’umiltà di non provare neanche per scherzo a essere qualcosa di più. Non è buon film, se come “film” intendiamo il prodotto nella sua interezza; ma c’è dentro della roba come non l’avevamo mai vista prima, e come, per questione di costi, di mercato o di non so cos’altro, la vediamo raramente. Non me la prendo se obiettate “però anche sprecare dieci minuti a scrivere un film passabile intorno a queste risse non sarebbe una roba così tremenda”, è vero, siamo sempre lì: io sogno il film di mostri grossi che elimina definitivamente l’elemento umano e passo dopo passo ci stiamo avvicinando sempre di più, e lungo il tragitto ci tocca sopportare certe mezze misure tipo il blogger complottista o la bambina in CGI o le Millie Bolly Blu; ma se al contrario si riuscisse a scrivere un film con queste scene di mostri che però è anche un bel film, come si usava una volta in Giappone quando si facevano i film di Godzilla, di certo non mi lamenterei.

Ma è chiaro che non siamo ancora a quel punto, che siamo ancora nel pieno del dualismo tra il buon film e il film spettacolare; speravamo che Pacific Rim fosse il primo passo verso una sintesi e una risoluzione, e invece le cose si sono andate sempre più polarizzando film dopo film, e oggi abbiamo Godzilla vs. Kong, l’apice visivo delle sberle tra mostri grossi e il più idiota dei film idioti usciti dal Mostroverso. E chissà se avremo altri film del Mostroverso o se questa gloriosa parentesi si è già chiusa con questi quattro film che potevano essere tutto e invece sono stati qualcosa, anche molto a tratti, ma non abbastanza da dare il via a una nuova Marvel di mostri; per pigrizia, per incompetenza, per precisa scelta artistica, chi lo sa, mi sento di escludere l’ultima perché “precisa scelta artistica” di questi tempi di cineuniversi che vanno in tutte le direzioni un po’ a caso è un’utopia che in pochissimi sono riusciti a realizzare.

Io lo riguarderò, Godzilla vs. Kong, al cinema, spero, ma anche a casa, più e più volte, magari saltando le scene dove gli esseri umani parlano; come ho riguardato King of Monsters e Skull Island, come chi ha fatto questi film si augura che succeda. Non sono necessariamente buoni film, e Godzilla vs. Kong è il meno “buon film” del lotto, credo. Ma perché, poi? Perché il lato umano non è approfondito e sviscerato a sufficienza? Voi guardate, che ne so, Harry ti presento Sally aspettandovi Godzilla e poi commentate che non è un gran film perché non è stato approfondito a sufficienza il lato mostrologico? Perché allora ci aspettiamo il contrario? È davvero così importante che tutte le volte che in scena compare Mobby Billie Brown l’interesse precipiti fino al centro della Terra Cava e la voglia di strapparsi occhi e orecchie subisca al contrario un’impennata?

Certo, stiamo parlando di un film incompleto, al quale mancano pezzi basilari tipo una sceneggiatura presentabile. Ci servono davvero questi pezzi di fronte a Mechagodzilla (non fate quella faccia, sapete benissimo che c’è anche lui)? Immagino che dalla risposta a questa domanda, e dal fatto che definiate o meno questo atteggiamento “accontentarsi”, dipenda il vostro apprezzamento o meno per Godzilla vs. Kong. Per me è un film comunque pieno di cinema e di magia del cinema e di meraviglia di fronte alla magia del cinema, e anche un po’ di nostalgia, con questi mostri papocchioni pesantissimi e oscillanti che in certi momenti sembrano persone con addosso un costume da mostro che se le danno sullo sfondo di un modellino in scala di Hong Kong; che mi ha fatto esaltare ed esultare più spesso di quanto mi abbia fatto sbuffare o esclamare “ma che cosa cazzo vi dice il cervello”.

Di una cosa sono ragionevolmente certo e cioè che, come avevano già fatto Skull Island e King of Monsters prima di lui, Godzills vs. Kong stabilisce un nuovo standard visuale per certe robe, per un certo tipo di royal rumble ad altissimo budget tra mostri grossi grossi grossi. E questa a prescindere è una considerazione che mi fa felicissimo, che da anni i blockbuster di mostri grossi stiano facendo la gara a chi piscia più lontano con la messa in scena. Non ho idea di chi raccoglierà la sfida di migliorare questo standard, ma forse per la prima volta dai tempi di Pacific Rim mi sento di dire che almeno dal punto di vista del puro spettacolo ormai ci siamo e non si torna più indietro, e mi trovo quindi a sperare che chiunque sia lo faccia cercando contemporaneamente di costruirci un bel film intorno, un film che mi faccia tifare per i mostri per un motivo più interessante di “quando ci sono loro non ci sono gli esseri umani”; per la prima volta dai tempi di Pacific Rim mi sento di affermare che lato impatto visivo non serve davvero superare Godzilla vs. Kong, che anche un pareggio potrebbe andare bene, se in cambio a migliorare è tutto il resto.

In altre parole ora che grazie a Godzilla vs. Kong ho saziato la mia sete di risse spettacolari tra mostri grossi vorrei che arrivasse anche il momento dell’erede del King Kong di Peter Jackson, di tutto il film però, non solo del secondo atto.

O anche: Godzilla vs. Kong va benissimo così. Un altro Godzilla vs. Kong sarebbe di troppo.

Quote suggerita:

«Mostri che si menano con la gente intorno»

(Stanlio Kubrick, i400calci.com)

IMDb | Trailer