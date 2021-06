Dubbi amletici e mostri grossi: la rece di Monster Hunter

Ho un quesito filosofico da porvi.

È corretto da parte mia consigliarvi un film di merda? Pur con tutte le avvertenze del caso, le mani avanti, le specifiche e i caveat del mondo; intendo proprio per principio: è giusto che io vi mandi allo sbaraglio provando a esporvi in motivi per i quali dovreste andare al cinema a vedere Monster Hunter?

Ce ne sono, dopo ve ne parlo; Monster Hunter non è un film di merdissima 101%, è più un filmetto di merdina. E non è tutto in caps UNA MERDA: è un film di merda, con il corsivo a enfatizzare il fatto che i suoi problemi sono gli stessi che Paul W.S. Il Migliore Degli Anderson Jovovich faceva intuire a inizio carriera e ha palesato in maniera sempre più insostenibile con i suoi ultimi lavori tipo Pompeiiiiiii. E cioè che al netto del suo talento per le atmosfere, la costruzione dei set, i colpi d’occhio, le inquadrature a effetto, e anche, perché no, le botte da orbi, Paul W.S. Anderson ha disimparato come si fanno i film.

Nel senso di: come si scrivono i film, come si conducono, come si strutturano, come si distribuisce l’azione nel corso dei cento minuti. Monster Hunter è un film spaccato in due se non in tre, che dedica tantissimo tempo a cose che poi si dimentica o nasconde sotto il tappeto e che prende una rincorsa talmente lunga che quando arriva finalmente il momento di saltare quello che si trova davanti è una rampa con di fianco un cartello al neon con la scritta SEQUEL e più sotto, più piccino, un altro cartellino che recita CHE DIO O CHI PER ESSO CE LA MANDI BUONA.

Per ora le notizie dicono che Monster Hunter sta andando malissimo e che dio o chi per esso non sta mandando nulla di buono: con ogni probabilità, la gigaputtanata che chiude questo teorico primo capitolo resterà anche l’ultima traccia di questo bizzarro tentativo di trasporre al cinema Monster Hunter, un videogioco che parla di gente che ammazza mostri grossi e poi usa le loro carcasse per farsi armi e armature da usare contro mostri ancora più grossi, e così via in un loop infinito e di dimensione sempre crescente. Non voglio dire che il progetto fosse condannato fin dall’inizio al fallimento, ma di certo per riuscire a fare il salto senza cascare di faccia e spatasciarsi contro un drago sputafuoco Paul W.S. Anderson Il Migliore Degli avrebbe dovuto avere un po’ più di cura e anche di brillantezza e originalità, invece di scrivere questo polpettone insulso. Per cui, SIGLA con riff grossi!

C’è da qualche parte nel mondo un cassetto nascosto in una scrivania abbandonata dov’è custodita una trama plausibile per il film di Monster Hunter, e a dirigerlo c’è il James Gray di The Lost City of Z. Intendo dire che, lo dico a beneficio di chi non conosca il videogioco, è vero che da un lato Monster Hunter è soprattutto una faccenda di ammazzare grossi mostri per trasformarli in cappellini, ma dall’altro con il passare degli anni e il susseguirsi dei capitoli Capcom ha quantomeno tentato di metterci un po’ di interessante ciccia sullo sfondo. Monster Hunter World, penultimo capitolo del franchise dal quale Anderson ha preso tutta l’ispirazione, prova senza troppo successo a giustificare o quantomeno contestualizzare questa roba del massacro di bestie innestandoci sopra un accenno di trama che ha a che fare con la scoperta di un ecosistema nuovo e misterioso e con l’esplorazione e la catalogazione delle infinite e bellissime forme viventi che ci abitano.

Mi rendo conto che sto tirando su una menata senza senso: Monster Hunter è una serie videoludica di mostri grossi e ovviamente Capcom, Sony e anche Paul W.S. Anderson hanno virato senza esitare verso la trasposizione 1:1, con tante battaglie tra esseri umani e creature bestiali e grossissime e uno straccio di motivazione giusto per avere qualcosa da scrivere sul materiale stampa. Che bello, però, che sarebbe stato sfuggire per una volta alla banalità e alla facile scorciatoia per abbracciare appieno il senso di meraviglia che Monster Hunter trasmette non solo con i suoi mostri ma anche con i suoi paesaggi pazzi!

In Monster Hunter, invece, è tutto grigio, almeno per i primi due atti. La storia va così: Milla Jovovich è una tipa dell’esercito a capo di un battaglione che sta passando al pettine il deserto (“Non abbiamo trovato un cazzo!“) in cerca di qualcosa, probabilmente del senso della vita. A un certo punto, per un qualche inspiegabile fenomeno che verrà successivamente spiegato e fidatevi, stavamo meglio prima, lei e i suoi uomini vengono catapultati in un mondo parallelo dove c’è altrettanto deserto, ma molto meno deserto. Perché sotto la sabbia si nasconde il primo dei (pochi) mostri grossi di Monster Hunter! Assistiamo così a una sequenza dove PWSA cerca prima di farci affezionare a questi militari facendo dire loro cose cameratesche un po’ imbarazzanti, e poi a un massacro a opera del bestio:

E qui ci rendiamo conto che PWSA non ha assolutamente idea di dove far andare a parare il suo film. Milla viene separata dal gruppo e incontra Tony Jaa, che è un locale, conosce i mostri grossi e sa come evitarli; per cui i due stringono una riluttante alleanza resa ancora più complicata dal fatto che non parlano la stessa lingua, e Paul Il Migliore ci fa passare un tempo che sembra infinito in compagnia di questi due che ogni tanto se le danno, ogni tanto scappano dagli altri mostri non altrettanto grossi che si sono palesati, ogni tanto cercano di fare amicizia, dopodiché tornano a darsele. Sono serio: c’è una rissa tra i due che dura un tempo sproporzionatamente lungo, e la cosa più ironica è che anche una delle sequenze migliori del film in termini di pura azione.

È tutto grigio come il deserto che circonda i nostri eroi, e anche tutto inspiegabile, il genere di brodaglia che ti fa esclamare “che cosa cazzo sto guardando!” ma che a modo suo riesce comunque a intrattenere – e qui arrivo al punto focale del discorso. E cioè che Godzilla vs. Kong la sala mica l’ha vista, e Monster Hunter arriva nel momento giusto per far venire l’acquolina in bocca a chi apprezza i mostri grossi. E quindi: dovete andare a vederlo lo stesso perché, appunto, ci sono i mostri grossi, pur sapendo che è un film di merda? Pur senza trascendere mai e al netto del generale ingrigimento, Monster Hunter è un film che spara a tutto schermo delle bestie magnifiche e realizzate con tutta la cura e l’amore che la sceneggiatura non si è meritata. Ci sono delle buone coreografie, tanta roba che esplode e la presenza scenica di Milla Jovovich, e c’è questo coso

che sfascia le carrozze e schiaccia la gente, e allora forse anche solo per una questione di principio Monster Hunter si merita i soldi del biglietto.

O se li meriterebbe fino a che non compare Ron Perlman.

Da lì il film, come direbbe gente più seria e rigorosa di me, sbrocca male. E per il mio massimo nervosismo è anche il momento in cui finalmente esplodono i colori e compaiono nuovi paesaggi e nuovi mostri e tutto un nuovo mondo; ma arriva tutto troppo tardi e troppo gratuitamente, accompagnato da una serie di spiegoni che farebbero arrossire anche Fabrizio. Viene pretestuosamente introdotto una sorta di villain, e da quel momento Monster Hunter accelera verso il disastro che è la scena madre conclusiva finale totale globale, nella quale succedono una valanga di cose bellissime che si sgonfiano però nel più clamoroso coito interrotto della storia recente del cinema.

Ci sono infiniti modi di lanciare un sequel: Monster Hunter potrebbe passare alla storia del cinema perché sceglie il peggiore di sempre, un taglio netto proprio quando l’azione sta finalmente facendo il salto di qualità e di intensità che smonta anche tutto quel poco di buono che si era visto fin lì. È un film che si dovrebbe e forse vorrebbe chiudere con il punto esclamativo e invece si chiude con i due punti e a capo e ci vediamo nel prossimo capitolo.

Che come già detto probabilmente non esisterà, il che pone urgentemente una domanda: ha senso guardare Monster Hunter, un film da 5,5 con un finale che lo trascina verso il 4? La mia risposta è quella che accennavo prima: se avete modo di vederlo su uno schermo molto grosso sì, a patto che abbassiate drasticamente le vostre aspettative e vi limitiate a godervi qualche pezzo di bravura e di mostri grossi; “aspetto che arrivi in home video perché non ho voglia di spendere soldi per vederlo al cinema”, invece? No, a quel punto lasciate direttamente perdere: meglio aspettare che PWSA si ricordi di nuovo come si fanno i film.

Andare al cinema quote suggerita:

“Monster Hunter: solo al cinema! E forse neanche lì!”

(Stanlio Kubrick, i400calci.com)

P.S. visto che so che ve lo state chiedendo e ho un po’ sorvolato sull’argomento: Tony Jaa… c’è. Fa qualche piroetta, mena Milla, si fa menare da Milla, grugnisce, si esprime a gesti. Il fatto che abbia glissato il più possibile sulla parte di bonding tra i due dovrebbe dirvi il resto.