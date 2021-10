400tv report: Wolf Warrior 2

Wolf Warrior 2!

Che impressione.

Lo sappiamo qual è il problema medio degli action dalla trama semplice e il budget limitato: partono col botto, stirano le chiacchere per tutto il secondo atto, finiscono (possibilmente) col botto.

Wolf Warrior 2 è il tipo di film che, con i suoi 30 milioni di budget che negli USA ci girano a malapena un episodio di WandaVision ma in Cina è la cifra delle grandi occasioni, ha il dovere di comportarsi come un kolossal per cui investe nei punti chiave (carroarmati, proiettili, reti per saltare in pose plastiche, le esplosioni più importanti) e per il resto, che Crom lo benedica, piuttosto stira le sparatorie e le scazzottate.

E non si ferma mai.

Inizia con un cold open degno di James Bond (scazzottata subacquea in piano sequenza!), infila una serie di uno contro tanti frenetici e spacconi, regala dei maccosa da annali (la rete di materasso che ferma il razzo!), e non si ferma mai.

Ieri sera ci siamo divertiti un mondo, in questa Africa che a volte sembra la Toscana, mentre il nostro eroe beve Vinavil, Frank Grillo è il mercenario cattivo più regaz del circondario e lo spirito del fiume Ngube aleggia sempre su tutti noi.

Ma perché raccontarvi la serata quando potete rivederla in versione integrale?

Mettete Wolf Warrior 2 in tv e noi sul telefonino (o viceversa), sincronizzatevi col mio countdown, e riguardatela come se fossimo ancora lì con voi:

Grazie a tutti per aver partecipato, grazie a Full Action e Minerva Pictures per la collaborazione, e una promessa: torneremo. Presto.