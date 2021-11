Essere originali raccontando storie di case stregate, criaturi demoniachi e tutto il comparto è ormai davvero difficile. Dopo James Wan, e dopo il tramonto del found footage, si stanno un po’ tutti allineando a quell’estetica dello spavento che, se ricalcata da gente meno brava, diventa la fiera del jump scare inutile.

Faccio una confessione: a spaventare me con questo genere ci vuole poco. Le case stregate mi fanno davvero tantissima paura, proprio una roba irrazionale. Per dire, qualche giorno fa stavo leggendo di Dear David, il Creepypasta ideato da Adam Ellis sotto forma di una serie di tweet in cui raccontava come casa sua fosse infestata dal fantasma di un bambino posseduto a sua volta da un demone. Mi sono bastate un paio di descrizioni e due foto sfocate per cagarmi sotto, ho dovuto chiudere tutto altrimenti non avrei dormito. Che ci posso fare, sono un boccalone.

La casa oscura – The Night House, che arriva da noi direttamente su Disney+ dopo una riunione in cui a Disneyfox si son guardati in faccia e hanno detto “E mo’ de questo che se ne famo?”, mi lascia combattuto, perché da un lato è riuscito a non spaventare manco un sensibilone come me (al netto di un paio di sequenze che mi hanno almeno fatto rizzare i peli sul collo), dall’altro è talmente pieno di belle trovate che lo salvano, tutto sommato.

Dietro c’è David Bruckner, uno che si sta configurando sempre più come nome da tenere d’occhio (e che è stato scelto per dirigere il reboot di Hellraiser). Il suo episodio di V/H/S (Amateur Night) era veramente figo e Il rituale (uscito su Netflix, povero David che non riesce mai ad arrivare propriamente al cinema) aveva un’atmosfera della madonna e un mostro notevole. La casa oscura ha alla base un concept altrettanto originale che, se solo fosse stato eseguito con un po’ più di arroganza, ci avrebbe regalato grandi soddisfazioni.

La storia è quella di Beth (Rebecca Hall), insegnante rimasta vedova da poco, dopo che suo marito Owen si è fatto saltare le cervella lasciandole un inquietante quanto criptico messaggio (“Avevi ragione, non c’è niente. Niente ti dà la caccia. Sei al sicuro ora”) e lasciandola sola nella grande casa lacustre costruita da lui stesso. Rovistando tra le cose di Owen inizia a scoprire indizi che puntano a una sua seconda vita nascosta, e Beth si convince sempre più che Owen fosse in realtà un serial killer. Ah, Beth è anche tormentata da una serie di visioni e sogni in cui vede una casa identica alla sua dall’altra parte del lago. E cose strane iniziano ad accadere in casa: stereo che si accendono da soli, presenze eteree che si aggirano per i corridoi, cani e gatti che vivono insieme. Anziché urlare “Fanculo questa merda, io me ne vado” come direbbe chiunque non fosse protagonista di un film dell’orrore, Beth indaga e scopre cose sempre più brutte brutte, che le fanno rimettere in discussione tutto il suo mondo e la riportano indietro, a un terribile incidente con conseguenze impreviste che aveva sofferto da ragazza.

Ora, messa giù così la trama è indubbiamente figa. Bruckner ha la saggezza di non trasformare La casa oscura in una festa del twist narrativo ad cazzum. Preferisce seguire passo dopo passo la detection di Beth, quasi il film fosse un giallo, e stanare il vero colpevole fosse più importante di spaventare. Il guaio è che quando questo colpevole viene effettivamente identificato, smette di fare paura quanto dovrebbe. Perché la paura, in questo tipo di storie, viene dal non comprendere del tutto cosa un’entità maligna possa volere, come possa pensare e agire, quali siano i suoi limiti e come possa essere sconfitta. Una volta che invece quell’entità diventa l’assassino di un giallo, il suo ascendente sulla nostra fantasia viene meno e diventa solo qualcosa da fermare.

Bruckner però è bravo a costruire atmosfere e immagini a effetto. Ad esempio è molto bella la trovata della casa speculare, così come è bella questa concezione fisica e concreta del piano per ingannare l’entità: non il solito rito del cazzo o qualche formuletta già sentita, ma proprio l’idea di prendere in mano la cazzuola (no pun intended) e mettersi al lavoro per ingannare il male con l’ingegno. Bruckner poi è anche molto bravo a giostrarsi tra realtà/sogno/visioni: inizialmente fa percepire le cesure (banalmente, Beth si risveglia dal sogno e capisci che era un sogno), poi pian piano smette di farlo. Spettatori e protagonista convergono sullo stesso piano, quella che persone più istruite di me definirebbero focalizzazione interna. È impossibile per noi sapere quando Beth sia cosciente e quando invece stia immaginando le cose, perché non lo sa nemmeno lei.

Bruckner ci piazza anche dentro il suo solito tema della mascolinità tossica, qui con dei discreti ribaltamenti che rendono il tutto più sfumato. E poi anche il modo in cui è concepita l’entità mala è rinfrescante. Non è il solito demonazzo, ma qualcosa di più imperscrutabile ancora, forse la morte stessa. È una bellissima idea sminuita, come detto, dalla struttura alla “Indovina Chi?”.

Comunque, oh, per me niente male tutto considerato.

