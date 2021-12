Diabolik, l’analisi della sconfitta

Fancalcistas! Vi lasciamo così, brutalmente, con un pezzo purtroppo amaro, e andiamo in ferie per un paio di settimane. Buone feste!

Questa non è una recensione ma l’analisi di una sconfitta.

Innanzitutto non consideriamo Diabolik un gol a porta vuota sbagliato. Non era facile. E il punto è proprio che a mettere a fare una cosa difficile, ma molto difficile (una che per dire Gabriele Mainetti e Nicola Guaglianone hanno rifiutato) sono stati messi i fratelli Manetti.

Diabolik è tra le 2-3 proprietà intellettuali del mondo del fumetto italiano più potenti che ci siano. Soprattutto è un personaggio e sono storie molto lontane dalla sensibilità contemporanea. La tutina nera già di suo dice tutto, è borderline con il ridicolo nel fumetto ma in un film dal vero è veleno, quasi impossibile non essere ridicoli. Senza contare che quello stile da James Bond al contrario, cioè quello della bella società, la sofisticazione degli interni, associata ad un super uomo infallibile ed esageratamente cool (ma italiano e scritte da due donne: quindi contro le guardie e monogamo) fa davvero a cazzotti con quella tutina. Per non parlare di tutto il setting anni ‘60… Insomma non era facile.

Certo pure un disastro come questo era difficile eh.

La domanda più grande che gira in testa guardando Diabolik era: cosa volevano fare i Manetti?

Lo sappiamo benissimo che non sono capaci a scrivere e girare cinema duro, poliziesco, di genere e d’azione. Non hanno proprio la mano e la conoscenza tecnica per farlo e ogni volta che ci si sono tuffati (Piano 17, Paura 3D o la sequenza d’apertura di Song’e Napule) è stato un disastro. Funzionano meglio con la parodia e la leggerezza, prendendo in giro quello stile e non facendolo. Ma c’è pochissimo se non proprio niente da ridere in Diabolik, un film di una serietà imbarazzante (se comparata agli esiti), ed è solo la prima di una serie di scelte che chiaramente vanno a pescare dritte nella fedeltà al fumetto senza criteri di adattamento. La fedeltà è logico ipotizzare, è stato l’unico lume che ha guidato i due.

Diabolik (il film) adatta due albi, li mette insieme con una scrittura che maldestra è dire poco. Fa proprio finire tutta una storia e poi lascia che Diabolik dica: “Ma io voglio ancora fare il colpo anche se non serve più” e bam, riparte un altro film, un possibile sequel interno a questo. Con sommo piacere di chi non vedeva l’ora di uscire dalla sala. È una sorta di origin story non del personaggio ma del rapporto con Eva Kant (che era una buona idea) e poi ci fanno anche vedere un colpo fatto più o meno insieme, è una storia tradizionale di Diabolik che viene condotta, pare di capire, anche con il passo e il piglio dei fumetti. Dovrebbe essere un valore e invece è un disastro perché quel che sulla carta funzionava non funziona per nulla in un film.

A partire dalla recitazione, diretta e pensata perché tutti esibiscano volti fissi che guardano lontano, con un’inflessione minuscola, per finire sugli spiegoni, grande classico di Diabolik che al cinema è veleno. Invece che vedere quello che accade ce lo spiegano, invece che farcelo capire come fanno polizieschi e film di tensione contemporanei (ma, ammettiamolo, come facevano anche Hitchcock o Lang) ce lo dicono dopo che è accaduto. Terribile. E se Luca Marinelli un po’ si tiene, cioè trasforma quel tono asettico in un personaggio, in una specie di Diabolik impersonale, lontano da ogni passione, un asceta del crimine che però perde la testa per Eva Kant (non la miglior versione possibile ma almeno coerente), il fatto che anche gli altri personaggi recitino così uccide ogni possibile residuo di ritmo. Chi lo ha fatto notare sul set probabilmente è stato allontanato a calci e gli è stato dato del marrano.

E dire che poi Valerio Mastandrea con quegli occhi tristi e dolci porta una grande nota di umanità a Ginko, anche senza parlare, e dire che poi hanno preso Miriam Leone… Cioè voglio dire… Miriam Leone! Penso che ci siamo capiti no? Miriam Leone è al massimo del suo essere Miriam Leone, gli viene chiesto di non trattenere il suo essere Miriam Leone, anzi di esserlo al massimo, cosa che poi è perfetta per Eva Kant e perfetta in generale per il cinema (ma anche per invecchiare insieme mano nella mano). Ma è chiaro che poi poco può fare se anche lei è presa in quest’idea di recitare con distacco, fuori dal mondo in un reame in cui il cinema funziona che tutti paiono lobotomizzati. Con tutto il suo essere Miriam Leone lo stesso può far poco.

Immaginate quindi cosa può accadere con i comprimari, con Piergiorgio Bellocchio! Per dire…

Non va meglio se guardiamo a Diabolik poi come operazione spettacolare. Di fatto è un film senza azione e quando questa c’è fa venir voglia di tornare a vedere Miriam Leone recitare a fatica. Un inseguimento iniziale è un tragedia di montaggio, ritmo e coerenza di tempi e inquadrature. Una scena finale di rapina con split screen molto risibile (con tutto quello che in materia di split screen e rapine c’è stato negli anni!) non è da meno. In mezzo ci sono piccoli segmenti in cui l’azione è nascosta. Di nuovo, si può ragionevolmente ipotizzare una stilizzazione delle mosse che guarda al fumetto, e di nuovo è una scelta terribile. Vediamo il coltello correre verso la vittima ma a stento il momento in cui viene lanciato, e anche quando arriva a destinazione (si pensi al primo omicidio) la vittima viene colpita come accade nei film di Fantozzi, che all’arrivo del colpo la vittima hanno uno spasmo e poi si irrigidisce e cade. Perché? Questo non l’ho capito nemmeno io.

Ma forse quello che più viene massacrata è la perfezione e il rigore del personaggio Diabolik, il tono sofisticato e ricercato, in una parola la sua coolness. Non che non lo cerchino eh. Diabolik ed Eva Kant si muovono in un mondo tutto nobili e notabili, ricchezza e gioielli ma non hanno mai la statura che dovrebbero avere, il film proprio non riesce a non abbassarli e renderli da poco. In uno dei momenti peggiori, dopo aver consumato un amplesso (ci potrebbe mai essere dato di vederlo? Nooo!! “Eh sai ma nei fumetti…” ok ok, ho capito, basta ti prego), un uomo bussa per entrare nella stanza, Diabolik si deve nascondere. Già la cosa fa ridere perché Eva Kant è in sottoveste ma invece che evitare l’effetto Christian De Sica i Manetti lo cavalcano e scendono più in basso. Eva Kant gli dice “Nasconditi nell’armadio” (!) e come se non bastasse non lo fanno entrare nell’armadio fuori campo, no proprio ci mostrano Luca Marinelli che si rannicchia nell’armadietto mentre lei chiude le ante da fuori, come se fosse Raimondo Vianello. Lo immaginate James Bond ad amplesso finito che si nasconde nell’armadio per non essere beccato?

Ciliegina sulla torta sarà il momento in cui ovviamente l’uomo entrato vorrà guardare nell’armadio. Vediamo magari Diabolik con la pistola pronta, un coltello pronto, l’espressione dura che fa intuire che appena si aprono le ante fa un casino? No perché?! Eva Kant si metterà davanti trovando una scusa per direzionare altrove le attenzioni dell’uomo. Puro Vanzina.

Poi che a pericolo scampato Marinelli esca da quell’armadio tutto duro e serio, pieno fino ai capelli di coolness dopo essere stato nascosto rannicchiato nell’armadio sperando che non l’aprissero, è un momento quasi da Leslie Nielsen.

Insomma il film è un disastro ma tranquilli, stanno lavorando al 2 e al 3 insieme E CON UN ALTRO ATTORE PIU’ CANE NELLA PARTE DI DIABOLIK!

Dvd-quote suggerita:

“Stavolta ci abbiamo perso tutti. Fatemi posto nell’armadio”

Jackie Lang, i400calci.com

