Film/Brutto: la rece di Mother/Android

Ieri sera volevo giocare a Nobody Saves the World, un simpatico giochino colorato nel quale puoi diventare un uovo velenoso. Mi sono svaccato sul divano e ho fatto per accendere la console, senza successo. Il povero paddino aveva le pile scariche! Siamo nel 2022 ed esistono ancora oggetti elettronici che funzionano con le AA. Mi si sono dunque presentate due possibilità: togliermi la coperta calda dalle gambe, alzarmi dal divano, recarmi fino allo scaffale dove sono custodite le pile, aprire una nuova confezione, inserirle nel paddino, mettere le pile ormai scariche insieme alle altre pile ormai scariche che devo portare alla campana delle pile scariche, tornare sul divano, cercare nuovamente la posizione corretta e giocare; oppure guardare la Coppa Italia. Ho potuto così vedere la Juve battere 4-1 la Sampdoria, e Andrea Conti segnare il suo primo gol da quando è stato colpito dalla Maledizione di Milanello.

Questo è per dire quanto sono pigro.

Rispetto alla persona che ha inventato il titolo Mother/Android sono un vortice di iperattività ai confini della necessità di usare farmaci per placarmi.

In teoria sarei qui per raccontarvi quanto sciocco, banale e ingrigito sia Mother/Android, un film post-apocalittico che avete già visto molte altre volte e in versioni molto migliori di questa. Ma non riesco a schiodare il pensiero dal fatto che si chiami Mother/Android. Un film che parla di una madre, ma anche di un sacco di androidi, e che quindi è stato intitolato Mother/Android. È come se, boh, Shining si fosse chiamato Hotel/Axe Murderer, o Via col vento Big Fire/Racism. Mother, perché c’è una madre. Android, perché ci sono gli androidi. C’è un legame tra le due cose? Certo che sì, stanno nello stesso film. A parte quello?

Voglio dire, so benissimo che il modo peggiore per parlare di un film è dire “eh ma se però avessero fatto X invece di Y sarebbe venuto meglio”, perché non sono qui a giudicare le mie idee ma quelle di qualcun altro, nello specifico di Mattson Tomlin e di un milione di persone che prima di lui hanno scritto di robot e di post-apocalisse. Ma di fronte a un titolo come Mother/Android non sentite anche voi un richiamo ancestrale che vi fa sperare che ci sia qualcosa di più dietro a questo accostamento apparentemente casuale? Fine del mondo, donna incinta da proteggere a tutti i costi, non c’era anche secondo voi la tavola apparecchiata per il crossover definitivo tra Blade Runner e I figli degli uomini? Per una bella riflessione sul senso della vita intesa come fenomeno biologico, sulla commistione tra naturale e artificiale, tutte queste belle menate qui?

E invece no, invece Mother/Android parla di una madre (Mother) e degli androidi (Android) e dunque si intitola Mother/Android. E voi non capite quanto questa roba mi faccia contemporaneamente scompisciare e infuriare. È come chiamare Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto Naufragio/Odio/Amore, come se Star Wars si fosse intitolato Star/Wars, o se volete Space/Incest. Mi respinge a pelle. Provo a non pensarci per un attimo con questa SIGLA!

Ve la ricordate Chloë Grace Moretz? A un certo punto sembrava potesse diventare la nuova Qualcosa Fanning, poi è successo qualcosa che l’ha contemporaneamente rallentata nella sua corsa verso la fama imperitura e lanciata verso traiettorie di carriera più bizzarre ma non meno interessanti. Moretz ha sempre avuto, fin dagli esordi maledetti in opere altrettanto maledette, una straordinaria presenza scenica, e soprattutto, il vero motivo per cui Hollywood se l’è coccolata per un paio d’anni, l’aria di una che anche a trent’anni ne avrebbe dimostrati venti. Lo so che ne sto facendo una questione estetica ma non riesco a togliermi dalla testa l’idea che Chloë Moretz non abbia sfondato quanto avrebbe potuto perché a un certo punto è prevedibilmente diventata adulta e l’industria non ha apprezzato. Non sarebbe il primo caso di attrice a cui viene riservato questo trattamento, e di certo il suo non è un problema di talento.

Parto da lei perché Mother/Android è tutto suo; diviso in parte con il suo partner Algee Smith, ma se dovessimo farne un discorso di proporzioni direi che stiamo sul 65/35, forse anche 70/30. Ruota tutto intorno a lei, e tutto il peso del film sta sulle sue spalle. Il paragone più immediato che viene da fare è con Sandra Bullock in Birdbox, e non è un bel paragone. Ma Chloë Moretz non può farci nulla: proprio all’inizio del film scopre di essere incinta del suo fidanzato Sam, con il quale non è neanche sicura di voler davvero stare; e proprio mentre sta ponderando sul da farsi, tutti gli androidi del mondo si ribellano e cominciano a massacrare l’umanità.

Non esagero se dico che questa cosa succede all’improvviso, senza spiegazione, senza neanche un minimo di introduzione. Cioè: siamo a una festa di adolescenti e qui incontriamo tra l’altro un maggiordomo robot, che non può servire alcool al giovane padrone fino a che egli non pronuncia ad alta voce il PIN per il parental control. Il maggiordomo robot sorride sempre ed è quasi indistinguibile da un essere umano, se non fosse per una certa fissità dello sguardo.

Cinque minuti dopo il maggiordomo robot ha dipinto le pareti della villa dove si svolge la festa con il sangue e le cervella dei partecipanti alla stessa, un massacro al quale la povera Georgia detta G e il suo fidanzato e padre di suo figlio sfuggono per miracolo.

È qui che gli androidi smettono di significare qualcosa.

Stacco a nove mesi dopo, con Georgia ormai molto incinta. Il mondo, o per lo meno l’America, si è rapidamente trasformato in una Postapocalisse Standard, rispettosa delle regole in ogni minimo dettaglio, filtri blu compresi. Il fatto che siano stati gli androidi a fare tutto il casino non ha alcun valore: potrebbero anche essere alieni, creature degli abissi, figli di Cthulhu o separatisti nordcoreani. Tanto non li vediamo quasi mai: sono una minaccia incombente, silenziosa e invisibile, e per sopravvivere cosa bisogna fare? Fare silenzio, muoversi lentamente, stare lontani dalle strade e dalle aree urbane, fare tutte le singole cazzo di cose che la gente fa nei film postapocalittici, fare come in Bird Box, in A Quiet Place, OVUNQUE, pescate voi dal riferimento che preferite tanto vi assicuro che va bene, Mother/Android è un film sulla fine del mondo che è tutti i film sulla fine del mondo contemporaneamente, e quindi alla fine non ne è nessuno, è solo un pastone grigiastro sul quale spicca la sciarpa blu di Georgia detta G.

C’è una meta da raggiungere, l’esotica Boston, dove c’è l’altrettanto esotico e imprevedibile “avamposto umano che ti mette su una barca e ti porta in salvo, spargete la voce”, solo che Mother/Android non si prende neanche la briga di imbastire la classica Scena Con La Radio, o la sua versione semplificata cioè il Volantino Rivelatore. No, gli androidi s’incazzano, fanno la loro roba, e noi ci troviamo nove mesi dopo con Georgia detta G e Sam detto Sam che hanno già un piano chiarissimo in testa, e devono solo eseguirlo: prevede di spostarsi dal punto A al punto B.

E quindi il tempo come viene riempito?

Mother/Android ha due modalità. “Georgia e Sam passeggiano nei boschi, generalmente in silenzio, per fare atmosfera” e “Georgia e Sam sono nella loro tenda a chiacchierare, per cui li inquadreremo da vicinissimo con una stupida camera a mano e girando interi minuti di campo/controcampo e discussioni vacue”. A un certo punto la coppia comincia a elencare le cose che rimpiangono del mondo precedente: “Internet” dice lei. “Sushi” risponde lui. “E un paio di calzini puliti ogni giorno”. Basta, finisce lì. C’è tutto un discorso più approfondito sul dramma della povera Georgia, costretta a vagare in giro per l’America insieme a un feto e a un tizio che passa ogni secondo a dirle cose tipo “ti proteggerò” o “mi farei uccidere per te” mentre tutto quello che lei riesce a pensare è “mi fanno male i piedi”. Il film si apre, come dicevo, insinuando il dubbio che Georgia non voglia davvero stare con Sam, e passa tutto il resto del tempo a spiegarci perché, e a spiegarci anche perché se sei incinta di nove mesi correre nella foresta non è una grande idea.

Ci sono un paio di incontri con altre entità che spezzano in parte la monotonia. C’è l’immancabile Accampamento dei Soldati, dove Mother/Android fa una temporanea deviazione nel territorio del machismo più tossico per poi tornare nei ranghi. C’è l’incontro con Signor Spiegoni, di professione Deus Ex Machina. C’è financo un tentativo di colpo di scena, ovviamente telefonatissimo, e di finale un po’ a sorpresa un po’ shock. Ma onestamente una volta arrivato fin lì l’unica cosa che volevo era spegnere la TV per sempre e tornare a vivere nella natura nutrendomi di bacche e radici, per cui non saprei dirvi se davvero ha tutto l’impatto emotivo che crede di avere.

Di certo Chloë Moretz Ormai Adulta ce la mette tutta, più di quanto questo filmaccio si meriti. Certo, la sua interpretazione sembra uscita da un altro film, non da una parabola postapocalittica minimale, ma quantomeno riesce a smuovere qualcosa nel piattume generale. Vi ho già detto che ci sono gli androidi? Perché se li togliessimo e trasformassimo Mother/Android in un film che parla di una lunga passeggiata non cambierebbe sostanzialmente nulla. È tutto Mother e pochissimo Android. È una roba che al confronto Love & Monsters è Stalker.

E poi si chiama Mother/Android. Ci potete credere? Mother/Android. Che titolo idiota.

