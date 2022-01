Se la teoria del multiverso è vera — e tutto quello che sappiamo in fatto di scienza, filosofia e film Marvel sembra confermarlo — esistono infiniti universi e in almeno uno di questi Guy Ritchie fa film seri. Non seri nel senso che riflette sulle discriminazioni razziali o che affronta temi come la perdita, la malattia e il lutto, seri nel senso che i personaggi sono tutti. Fottutamente. Seri. Niente battute, niente caciara, niente sorrisi, porca puttana! Niente gangster pazzerelli con tic buffi e il grilletto facile. Niente parkour, il parkour è da finocchi! Un vero uomo avanza in linea retta e se trova un ostacolo CI PASSA ATTRAVERSO. Lo abbatte! A cazzotti, a testate, coi proiettili, non importa: tanto è comunque una metafora del cazzo, che tutto può e tutto penetra. L’uomo stesso è metafora e, contemporaneamente, prolungamento del suo stesso cazzo: più duro, più grosso, più vero di tutti gli uomini-cazzo presenti in scena.

Mi rendo conto che il discorso ha preso una tangente molto strana molto in fretta, ma non posso farci niente: è una trascrizione accurata del delirio futurista che attraversava la mente di Guy Ritchie mentre si baloccava con l’idea delle infinite possibilità del multiverso e decideva di voltare le spalle all’allegra cazzoneria che ha sempre caratterizzato il suo cinema.

Wrath of Man è il dodicesimo film di Guy Ritchie, il sesto in ordine di guardabilità (che, lo dico subito a scanso di equivoci, non è mica male!) e il primo in cui il regista fa più o meno piazza pulita di tutti gli orpelli, i fronzoli e i suppellettili che hanno definito negli anni il suo stile. Quello che viene fuori dovrebbe essere un thriller dritto, asciutto e incazzato, con lo sguardo e il fucile d’assalto rivolti al cinema action degli anni 70.

Ci riesce? Mh, boh. Nì. Ci riuscicchinicchia.

Secondo me soprattutto perché non siamo più negli anni 70, e una cosa che aveva perfettamente senso allora, chessò, Il giustiziere della notte, oggi non ha altrettanto senso e a dirla tutta fa anche un po’ ridere, o rabbrividire. (Ma non date troppo peso ai miei “secondo me”, io sono uno di quelli secondo cui è ok se il prossimo James Bond è nero.)

Ma anche perché, sempre secondo me, eh, non è tanto la sua cosa.

Non è la prima volta che Ritchie esce dalla sua comfort zone, e non intendo quando ha diretto Madonna nel remake di Travolti da un insolito destino, siamo tutti d’accordo che quello non vale. Penso piuttosto a Revolver, del 2005, che ha in comune con Wrath of Man un certa pretesa serietà e il fatto di avere Jason Statham come protagonista.

La differenza sostanziale tra Revolver e Wrath of Man è che Revolver, pure se non c’erano le battutine, aveva questa ambizione spropositata di essere trenta cose diverse contemporaneamente: un gangster movie, ma anche un heist movie, ma anche una Prova d’Attore Serio per Jason Statham, ma anche un film cerebrale, misterioso, spaccacervelli e scrivi-teorie-su-reddit (anche se all’epoca non c’era reddit, c’erano I FORUM), ma anche un corso di scacchi, in più c’erano gli inserti anime senza alcun motivo (se non che due anni prima era uscito Kill Bill). Alla fine, di fatto, era “un film di Guy Ritchie” perché la totale locura generale metteva in secondo piano l’evidente cambio di tono. Wrath of Man, d’altro canto, ha zero locura e il tono che ti puoi immaginare da un film che, beh, si chiama WRATH OF MAN.

In Wrath of Man Jason Statham è “H”, perché pure i nomi sono una roba da fighetti, a un vero uomo basta una lettera, non serve altro, meglio ancora se è una lettera che non si pronuncia neanche. H ha appena trovato lavoro in una compagnia di quelle che mio padre chiama “guardie giurate”, ma noi per aggiungere gravitas useremo l’inglese private security: in pratica guida i furgoni blindati portavalori nella città col più alto tasso al mondo di rapine ai furgoni blindati portavalori, Los Angeles, USA. È un lavoro FOTTUTAMENTE PERICOLOSO e casomai non fosse chiaro o almeno intuibile di per sé, tutti i personaggi lo ripeteranno in continuazione per i primi 40 minuti di film. È fottutamente pericoloso. È praticamente un suicidio legalizzato, cazzo. Bisogna avere la merda nel cervello per fare un lavoro del genere. La merda nel cervello, o due palle grosse così.

E ovviamente H ha due palle grosse così. Così grosse che lo spettatore minimamente smaliziato si porrà abbastanza in fretta il dubbio: non è che H ha le palle un po’ troppo grosse? Non è che ci sta nascondendo qualcosa?

Sperando di non fare torto a nessuno, confermo che H ci sta effettivamente nascondendo qualcosa, che il suo trovarsi in quel posto e in quel momento non è esattamente un caso. Non voglio fare spoiler ma, ecco, diciamo che non ha aperto LinkedIn e c’era una posizione come autista di furgoni blindati portavalori e una da art director in una media agency e lui ha scelto la prima perché non se la cava tanto bene con il pacchetto Adobe.

Ora, non è che tutti i film ambientati a Los Angeles dove ci sono le rapine, le sparatorie e i furgoni portavalori devono per forza portarci a fare paragoni, puntualmente ingenerosi, con Heat. Però succede lo stesso. E non per fare del victim blaming, ma se fai un film ambientato a Los Angeles dove ci sono le rapine, le sparatorie e i furgoni portavalori, un po’ te la vai a cercare. Il che mi fa sentire legittimato ad alzare il ditino e dire no, caro Guy Ritchie, Michael Mann non è questo. Questa virilità esasperata, questa gravità che schiaccia ogni cosa, questi personaggi dalla voce grottescamente cavernosa non hanno nulla a che fare con il cinema — maschile, certo, ma non macho — di Michael Mann.

E per inseguire un modello che o non gli appartiene o non ha veramente capito, Ritchie sacrifica quello che invece era uno dei suoi talenti più preziosi: la capacità di dare tridimensionalità a tutti i suoi personaggi. Fateci caso: i suoi film generalmente traboccano di gente, ce n’è quasi sempre più di quanta riesci a ricordarne, eppure tutti hanno una storia, uno stile, caratteristiche specifiche, un modo di fare e di parlare che li rende in qualche modo unici, speciali. Al contrario, in Wrath of Man, l’ansia di asciugare, stilizzare, rendere tutto archetipico svuota qualsiasi cosa di connotati — persino la città di Los Angeles diventa un blocco di cemento senza personalità — e Jason Statham si trova a vagare in mezzo a un esercito di cartonati dei quali ti dimentichi l’esistenza addirittura mentre sono ancora in scena. Un esempio su tutti: il villain interpretato da quel buco nero di personalità che è il povero Scott Eastwood.

Wrath of Man non è un brutto film, ma a questa incursione di Ritchie nel territorio inesplorato dell’action serio preferisco di gran lunga quando lo si accusa di fare sempre lo stesso film. Diverte, Wrath of Man, si lascia guardare, scorre per quasi due ore senza troppa fatica, ma se il modello era davvero Mann, il risultato assomiglia di più a qualcosa che potrebbe fare Zack Snyder: testosterone, celolunghismo e suggestioni bibliche campate per aria. Scritto un po’ meglio e con meno slow motion, ma con la stessa presunzione di chi sta filmando gli autoscontro convinto di stare facendo Macbeth.

Blu-ray quote:

“L’equivalente cinematografico di quelle confezioni di bagnoschiuma tutte nere con scritto a caratteri cubitali SAPONE DA UOMO”

Quantum Tarantino, i400calci.com

