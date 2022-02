Video nasty non mi basti – Le recensione di Censor

Partiamo da una premessa estremamente importante: cosa sono i “video nasty”.

Non tutti sanno che nella prima metà degli anni 80, in Inghilterra, si assistette a un periodo di isteria collettiva legato alla distribuzione dei film horror in videocassetta. Io, per esempio, non lo sapevo. Ma sono sempre felice quando un film mi spinge ad ampliare i miei orizzonti e imparare cose nuove. E ora che lo so io è fondamentale che lo sappiate anche voi, ma con un grado di approssimazione tale che mi permetta di conservare un certo vantaggio nel caso in cui ci trovassimo a discutere di questa cosa al bar e dovessimo fare colpo sulla sressa ragazza. Grossomodo, si trattò di un fenomeno non diversissimo dal satanic panic di fine anni 80/primi 90, durante il quale un mucchio di scemi decisero che il problema numero uno di un Paese che stava attraversando una crisi senza precedenti era che al cinema non c’era abbastanza censura e i film violenti facevano diventare violento chi li guardava. E non stiamo parlando di vecchi rincretiniti che agitano il pugno, per lo più inascoltati, contro le mode che non capiscono e i giovani che le seguono (tipo io che mi lamento dell’esistenza di TikTok), ma della polizia che fa i raid nelle videoteche e di Margareth Thatcher che caldeggia l’istituzione di un organo di controllo col potere di decidere cosa la gente può vedere e cosa no. In questo contesto, la definizione di “video nasty” coniata dal National Viewers’ and Listeners’ Association di Mary Whitehouse — letteralmente la versione non a cartoni animati della moglie del reverendo dei Simpson che grida isterica perché nessuno pensa ai bambini? — serviva per indicare il nemico pubblico numero uno del Regno Unito: film dell’orrore a basso budget distribuiti in VHS e venduti agli angoli delle strade insieme all’eroina e al sesso prematrimoniale.

In questa distopia frizzantina non ironicamente datata 1984 è ambientato Censor, un film del 2021 scritto e diretto da Prano Bailey-Bond, che sembra il nome di un mobile Ikea e invece è una regista gallese al suo esordio cinematografico dopo la consueta gavetta di corti e video musicali.

Enid, look da bibliotecaria e passato traumatico che non tarderà ad emergere, fa il lavoro più bello e contemporaneamente più brutto del mondo: vede i film dell’orrore in anteprima ma è anche la persona incaricata di decidere cosa resta e cosa va censurato. Schiacciata dai sensi di colpa, si toglie la vita e il film finisce dopo tre minuti. Che sagoma che sono, no, in realtà Enid è presa benissimo dal suo lavoro perché è sinceramente convinta che il cinema abbia il potere di influenzare le menti più deboli e che la gente vada protetta da certe rappresentazioni della violenza.

Armata di forbici e buona fede, Enid è considerata una rompicazzo “zelante” persino dai suoi colleghi ed è ben contenta di fare le ore piccole in ufficio anche perché a casa la aspettano solo le parole crociate e I FANTASMI DEL PASSATO: salta fuori che, quando era piccola, la sorella di Enid è scomparsa in circostanze che tuttora sono molto poco chiare e per le quali i suoi genitori “non la ritengono responsabile” che è il codice universale dei genitori per dire “ti riteniamo responsabile”. Immaginatevi la sorpresa, nostra e di Enid, quando si imbatte in un film da censurare che racconta, o almeno così sembra, esattamente quell’episodio fumoso della sua infanzia in cui la sorella sparì misteriosamente in una casa nel bosco. Da qui inizia una spirale di follia paranoide che porta Enid a ossessionarsi su quel film, il suo regista e un’attrice in particolare, una scream queen che potrebbe o potrebbe non essere la famosa sorella perduta.

In un anno che è in giro, Censor ha raccolto pareri tra il positivo e l’entusiasta, un mucchio di nomination e qualche premio ai festival che si è girato e detiene una media voto del 90% o giù di lì sugli inutili aggregatori di recensioni. Per quel che mi riguarda è il vincitore morale del premio Sylvester come miglior poster (migliori al plurale perché ne ha due e non so decidermi su quale mi piace di più), ma se devo essere onesto l’ho trovato un po’ meno che eccitante e se devo essere ancora più onesto quando l’ho visto la prima volta mi sono addormentato. E avevo cenato leggero ed erano le nove di sera, quindi è proprio che mi stavo annoiando a morte: un’ora e venti minuti scarsi che pesano come un macigno, uno slow burner che porta la durata percepita di un film in cui non succede quasi niente a due ore e mezza.

Mettiamola così, Censor soffre della sindrome dell’horror da Sundance (convinzione maturata sulla base del fatto che è effettivamente stato al Sundance): ci sono stile e teoria a pacchi, ma alla resa dei conti lascia parecchio a desiderare. Sarebbe ingiusto parlare di “tutto fumo e niente arrosto”, diciamo che c’è molto fumo e quello che a un primo sguardo sembrava arrosto si rivela cavolo bollito, che per carità, c’è a chi piace, però non è arrosto quindi mi scuserai se ti chiedo come hai fatto a vincere dei premi come “miglior arrosto” e la risposta generalmente è che chi ti ha dato quel premio non aveva mai assaggiato arrosto in vita sua. Si capisce che l’arrosto è una metafora del genere horror?

Vorrei entrare più a fondo della faccenda, ma temo sia inevitabile superare la spaventosa linea dello spoiler. Se lo ritenete, seguitemi.

Censor fa parte di quel sottogenere dell’horror in cui tutto gravita attorno a un trauma sepolto e il mostro vero o immaginato è secondario perché ciò che conta veramente è fare i conti col passato. Non è necessariamente un male, c’è a chi questa cosa riesce bene e a chi no. A Censor non riesce particolarmente bene.

Forse gli facciamo un favore se smettiamo di dire “horror” e lo chiamiamo “film d’atmosfera” (atmosfera = neon) che consta al 90% di primi piani in cui la protagonista è presa molto male, ma in questo caso sorge un altro problema. Posto che non si può fare una colpa a un film perché non racconta quello che volevamo noi, lascia perplessi la scelta di fare una premessa così approfondita sulla questione della censura, di inquadrare con accuratezza e evidente goduria cinefila la scena horror degli anni 80 (il film è pieno di inserti di veri film che potevano tranquillamente finire sulla scrivania di un censore inglese in quel periodo) e riempire la prima parte di riferimenti alla situazione politica del Paese, per poi prendere una direzione completamente diversa, volgere lo sguardo verso l’interno — il trauma, per l’appunto, che è profondamente personale. Da metà in poi, la discesa di Enid nella follia chiude fuori tutto il resto ed è un peccato, non solo perché sarebbe stato probabilmente più interessante vedere un film che usa il registro dell’horror per raccontare il thatcherismo, ma anche perché di horror in cui a una persona normale succedono un tot di cose che la tirano scema finché non molla completamente gli ormeggi e fa una carneficina ne abbiamo visti già tanti e di ben migliori.

Ma più di tutto, lascia l’amaro in bocca quel finale gloriosamente meta in cui il film e il film-nel-film si fondono, realtà e finzione diventano la stessa cosa nella mente a pezzi di Enid mentre il formato cinematografico si trasforma progressivamente nel nastro di una videocassetta, con tanto di proporzioni video che si restringono e la qualità dell’immagine che va degradandosi. Un’idea ottima sulla carta e splendidamente eseguita, ma così fine a sé stessa e così tematicamente cheap da giocarsi qualsiasi possibilità di essere vista come qualcosa di più del “pezzo di bravura” della regista esordiente che vuol fare vedere a tutti quanto la sa lunga. Peggio ancora, Bailey-Bond sembra così concentrata sulla trovata pazzesca che ha avuto da non rendersi conto del messaggio atroce che con questo finale sta implicitamente lanciando. La sua intenzione, leggo da un’intervista, era di raccontare come se reprimi certe cose, invece di affrontarle, a un certo punto queste esploderanno con risultati disastrosi. Esattamente come la censura scopa sotto il tappeto tutte le cose che ritiene sconvenienti e con cui non vuole fare i conti, finendo solo per peggiorare la situazione. Ed è molto bello e molto ispirato e soprattutto molto vero, ma è impossibile non notare come il film, con un finale che butta tutto in locura, stia letteralmente dicendo che, sì, in effetti se guardi troppi film violenti diventi violenta anche tu — esattamente il luogo comune che all’inizio voleva spernacchiare.

Blu-ray quote:

“Se guardi troppo a lungo l’abisso non succede un cazzo perché sono in grado di distinguere la realtà dai film”

Quantum Tarantino, i400calci.com “Butcher Cassidy and the Sundance Horror Film”

