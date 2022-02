Le avventure del giovane Nathan Drake: la recensione di Uncharted

Lo so, lo so, speravate che si sarebbe occupato Stanlio di questo film, ma vi beccate me! Il mio livello di conoscenza in ambito videogiochini pew pew è quello che è. Mi piace molto giocare a Worms con l’iPad, vale? Su Uncharted non ne parliamo.

Fondamentalmente so due cose su Uncharted:

1) è un videogioco;

2) ci si gioca con la Play.

Ma, siccome sono un consumato professionista, ho fatto un po’ di ricerche, cioè ho aperto Wikipedia e letto i primi paragrafi, e in breve ho scoperto che Nathan Drake, il protagonista dell’amatissimo franchise videoludico noto come Uncharted, è “descritto come un cacciatore di tesori professionista con un background losco”, che il suo aspetto è ispirato a quelli di Johnny Knoxville e Harrison Ford e che è stato progettato per essere un uomo comune che “inciampa mentre corre, a malapena supera gli ostacoli quando salta e riconosce l’assurdità delle situazioni in cui si ritrova”.

Naturalmente il primo attore che viene in mente a tutti in un ruolo del genere è Tom Holland, un giovanotto dal look sbarbato e salubre, che probabilmente non ha mai inciampato una singola volta nella vita e sa fare parkour. Così, a naso, mi verrebbe da pensare che non c’entra un cazzo con l’avventuriero dal fascino ruvido protagonista dei videogiochi.

Ora, se da un lato un po’ capisco la mossa, perché il Nathan Drake originale era chiaramente ispirato a Indiana Jones e qui si voleva un po’ variare per non risultare troppo derivativi, dall’altro la scelta di Tom Holland mi ispira una riflessione sul diverso status dei film tratti da video game e da fumetti. Questi ultimi sono arrivati in una fase della loro evoluzione in cui si è capito che l’importante è essere fedeli al nucleo fondante dei personaggi, e per il resto ci si può permettere qualche tradimento qui e là per arrivare alle stesse conclusioni (vedi quell’altro film con Tom Holland uscito di recente). I primi invece non hanno ancora imbroccato una formula vincente e si arrabattano caso per caso.

Il problema, per come la vedo io – che, lo ribadisco, sono totalmente profano – è che i film tratti da fumetti non si vergognano più di abbracciare il materiale originario, mentre quelli tratti da video game un po’ sì. E cercano di ovviare non adattando il cinema al videogioco, ma il videogioco al cinema. Dunque vai di prequel, che è una delle formule più risapute per adattare qualcosa senza veramente adattarlo (vedi l’ultimo Tomb Raider). Vai di namedropping, vai di personaggi che non hanno né le caratteristiche fisiche né quelle psicologiche delle loro controparti. La scelta di Tom Holland la dice lunga: non è l’attore che si adatta al personaggio, ma il personaggio che viene modificato e adattato intorno all’attore, che è famoso e dunque porta culi al cinema. È lo stesso ragionamento che si faceva una volta con i fumetti: chi se ne frega se ricorda il personaggio, l’importante è che sia riconoscibile e becchi il target utile! Chiamami George Clooney! E portami un caffè.

Torno a Spider-Man, un po’ perché c’è lo stesso attore e un po’ perché mi sembra l’esempio perfetto della differenza tra i due generi: quei film cambiavano molti dettagli di superficie per arrivare al cuore di Peter Parker e del suo mondo, adattarlo al nuovo millennio e al cinema. Uncharted invece sembra un film di dieci, vent’anni fa per come fa l’esatto opposto: tradisce quasi tutto, salvandosi in corner con qualche strizzatina d’occhio per dire ai fan “Questa la dedichiamo a te, homie”. In sintesi: il money shot di Nathan Drake con la maglietta a maniche lunghe e le fondine sotto le ascelle c’è. Il “cacciatore di tesori professionista con un background losco” che ricorda Johnny Knoxville e Harrison Ford è rimasto a casa.

Poi c’è sempre il problema della differenza sostanziale tra cinema e video game: un medium passivo da una parte, uno interattivo dall’altra. Uncharted, il franchise di video game intendo, ha la fortuna di essere molto cinematografico a monte, cioè di essere costruito come una versione interattiva dei blockbuster di avventura alla Indiana Jones (citato direttamente nel film per far vedere che “sì, c’è consapevolezza, siamo un passo avanti a voi”). Questo per un videogioco può essere un selling point: torni a casa dal lavoro, ti schianti sul divano, accendi la PlayStation e giochi a fare Indiana Jones. Ma, se togli a questo l’interattività, ti ritrovi solamente con un clone di Indy meno interessante.

Non so se mi sono spiegato, non voglio assolutamente gettare fango sui video game. Dico solo che da una parte è l’immedesimazione interattiva a farla da padrona, e va bene anche se alcuni dettagli sono scopiazzati da questo o quel film, l’importante è che siano ben inseriti nel contesto di gioco e mantengano l’illusione che TU sei un cazzo di avventuriero raggedly handsome che se ne va in giro per il globo a sparare battute, conquistare belle donne e recuperare tesori. Un film ha bisogno di altro per far scattare l’immedesimazione, ed è più difficile farlo con personaggi generici e di seconda mano.

Per arrivare al film, Uncharted, seppur diretto da quell’infame di Ruben “passerò alla storia per Zombieland” Fleischer, fila abbastanza via liscio, al di là di una parte centrale un po’ appesantita e di caratterizzazioni che definire vaghe sarebbe un complimento. Tutti ricadono bene o male in uno stereotipo, specialmente i due protagonisti, Nathan e Sully (un Mark Wahlberg al minimo contrattuale, sia in termini di prestazione che di presenza in scena), che dovrebbero essere tipo Riggs e Murtaugh ma che, proprio perché hanno caratteri poco definiti e pochissimo diversificati, non funzionano come buddy movie comanda (oltretutto, come mi spiega un’amica gamer che qui chiamerò Jamie Lee De Curtis, nei giochi il loro rapporto è più padre-figlio che buddy cop). I personaggi di contorno sono funzioni narrative e l’unica bella sorpresa, un certo personaggio che incontra una brutta fine prima di quello che ci si aspetta, è rovinata da uno dei PG-13 più casti che si siano mai visti.

L’atto finale, bisogna riconoscerlo, è abbastanza divertente. Da quando Drake e Sully ritrovano il tesoro di Magellanovattelapesca (in una scena che sembra fare il verso ai Goonies), allo scontro aereo a bordo di antichi galeoni trasportati da elicotteri, il film si rianima quel tanto che basta per non farsi detestare.

Ma è tutto fast food, tutta fuffa. È quel tipo di film pensato per due tipi di pubblici molto precisi: da un lato i bro che vanno in massa a vedere qualunque cagata generica purché riconoscibile (e infatti al cinema con me c’era la classica cumpa di liceali, rigorosamente con la mascherina giù). Dall’altro i fan dei video game che, come facevamo un tempo noi fumettari di fronte ai primi, timidi cinecomics, punteranno il ditino e daranno di gomito all’amico di giocate a ogni namedrop, a ogni scena presa di peso dai giochi (mi dice Jackie Lang che ce ne sono diverse), a ogni cameo-che-solo-noi-capiamo (ce n’è uno).

Uncharted non è un film: è marketing, è IP, è una roba che fai perché ha senso da un punto di vista aziendale, non perché dietro ci sia un’idea. E, chiariamoci, questo vale anche per Marvel, Star Wars e tutta la baracca, ma ci deve essere almeno una scintilla creativa dietro, un barlume di crederci davvero che qui, purtroppo, è assente. Prova ne è il fatto che i trailer si erano giocati persino la scena dopo i titoli di coda, un tabù per qualunque cinecomic che si rispetti, pur di rassicurare i fan dei videogiochi su un certo dettaglio del look di un certo personaggio.

Ah, e la scena dopo i titoli di coda è anche la cosa migliore del film, ci credete? Archiviata la pratica della origin story, quei due minuti azzeccano il tono e il look del cinema d’avventura classico, tutto location esotiche e loschi occidentali in locali malfamati e umidi, meglio dei 110 precedenti. Quello era il film che volevo vedere e spero che, in caso di un sequel, Sony rinunci ai roboanti terzi atti in CGI e ci regali qualcosa di più concreto, tra zanzare, machete, panama e rispetto minimo sindacale delle leggi della fisica.

PlayStation Store quote:

“Tomb Raider + Arma letale, ma peggio”

George Rohmer, i400Calci.com

>> IMDb | Trailer