Old Man Stallone: la recensione di Samaritan

È sempre affascinante vedere i film prodotti al confine tra due decenni, in quelle zone grigie in cui le caratteristiche tipiche del cinema di una decade non sono ancora sparite del tutto e le innovazioni di quella successiva si stanno affacciando molto lentamente. È ancora più affascinante farlo quando si esaminano le filmografie di due decenni così agli antipodi come gli anni ’70 e ’80 americani. Da una parte c’è la New Hollywood col suo cinema urbano e realistico, con i suoi autori forti che dettano legge e riescono a farsi approvare un film sulla fiducia. Dall’altra l’era di Reagan, dei grandi film da studio, del cinema fantastico per ragazzi e del cinema d’azione muscolare. Si può dire che Sylvester Stallone simboleggi alla perfezione questo passaggio. Da un lato è sceneggiatore e interprete di un dramma intimo come Rocky, il perfetto film della New Hollywood vincitore di Oscar, diventato successo stratosferico e apripista di una saga inaspettata. Dall’altro è Rambo, Marion Cobretti. È, insieme a Schwarzenegger, il portabandiera di un cinema d’azione per sempre legato agli anni ’80 della nostalgia. È l’unica figura di quegli anni a incarnare due aspetti diametralmente opposti: everyman e superman in un comodo pacchetto. Il superuomo qualunque.

Alla luce di questo, non dovrebbe stupire nessuno che Stallone, alla veneranda età di 76 anni, portati meglio dei miei 42, abbia deciso finalmente di interpretare un supereroe vero. Vero nel senso canonico, nel senso di tizio dotato di poteri sovrumani nati da un qualche strano fatto della scienza, che lotta con addosso un costume per proteggere una città immaginaria (Granite City) dalle forze del Male, nella fattispecie il suo acerrimo nemico Nemesis (wow! La fantasia dello sceneggiatore Bragi F. Schut, che pare un nome uscito da The Office, un giorno verrà studiata da degli scienziati di Zeta Reticuli quando ci saremo estinti da lunghissimo tempo). Va specificato, perché in fondo già Stallone era un supereroe negli anni ’80, quando falcidiava eserciti con l’espressione di chi lì non ci voleva proprio stare, lo sguardo triste e malinconico che ce lo ha sempre reso simpatico e i bicipiti gonfi e sudati delle grandi occasioni. Se i supereroi sono i moderni dei greci, Sly non era già forse un dio greco in Rocky IV, quando affrontava sul ring la sua nemesi e collega dio greco Dolph Lundgren? La risposta, prima che perdiate tempo a cercarla tra i vostri appunti, è “SÌ”.

Ma sto divagando. Samaritan prende il via con un prologo scritto da Adulto Di Cognome Spiegoni, in cui ci viene detto che, un bel giorno di tot anni or sono, Samaritan è sparito nel nulla nel bel mezzo di un incendio causato da Nemesis, per l’appunto. Da allora, di entrambi non è rimasta traccia, se non l’occasionale graffito (entrambi avevano dei loghi pazzeschissimi, roba che devono aver passato più tempo a pensare quelli che a fare i loro rispettivi lavori di supereroe e supercattivo. Me la vedo proprio la scena: “Samaritan! Una banda di mercenari congolesi ha preso d’assalto il mercato ortofrutticolo! Solo tu li puoi fermare!!”. “Un attimo che sto cercando di capire come funzionano i vettoriali.”), perché in fondo sia Samaritan che Nemesis sono rimasti nei cuori daggente.

Stacco al “Present Day”, quando il piccolo e risoluto Sam (Javon Walton), che, nel caso vi fosse sfuggito, si chiama Sam in un film che si intitola Samaritan, scopre che forse il suo misantropico vicino di casa Joe Smith altri non è che il suo idolo. Allo stesso tempo, però, Sam, che vive in semi-povertà con la madre infermiera in un quartieraccio, è attratto dalla gang di Cyrus (Pilou “per tutti” Asbæk). Quest’ultimo è chiaramente un pazzo criminale con piani da supervillain – tanto che a un certo punto ruba la maschera e l’arma di Nemesis, un martellone che a confronto Mjolnir è Martellone, e incita la popolazione di Granite City alla rivolta come un Joker qualunque – ma è anche l’unica persona a trattare Sam come un adulto, a dargli dei soldi e una prospettiva di vita. Solo che ovviamente a una certa sbrocca duro in caso il film stia diventando troppo ambiguo.

Ecco, questo è un po’ il cuore tematico di Samaritan, l’eterna lotta tra bene e male raccontata però in maniera meno scontata e manichea di quello che ci si potrebbe aspettare da un film in cui il villain si chiama Nemesis. Anzi, diciamo che quest’ultimo dettaglio prende quasi la forma di un trappolone, un red herring piazzato a inizio film per convincerci che Samaritan sia tutto un bianco/nero quando invece è sul grigio andante. “Non tutti quelli che fanno del male sono persone cattive”, ci dice a un certo punto Sly, ed è esattamente questo il messaggio che Schut e il regista Julius Avery (quello di Overlord) vogliono farci arrivare con la sottigliezza di una martellata sui denti da parte di Nemesis. In questo, Samaritan è quasi un film politico, per come tenta di dimostrare come, a volte, soprattutto se non hai soldi in tasca e vivi ai margini di una società iniqua, darti al crimine è l’unica scelta possibile. E la soluzione non può essere, allora, uccidere tutti i criminali, perché il vero problema è a monte.

Samaritan è dunque un film che nasconde una complessità maggiore di quello che si potrebbe pensare, che non inventa nulla di nuovo ma porta avanti la sua tesi con onestà. È un film che parla di scelte e, intitolandosi Samaritan, ovviamente parla della responsabilità individuale di ciascuno di noi nel contribuire alla società, nell’aiutare il prossimo anziché tentare di sopraffarlo. Certo, Avery racconta tutto questo per mezzo dell’ennesimo eroe riluttante e disilluso costretto a tornare in azione, ma lo sviluppo non è poi così scontato.

Quello che invece è scontato, scontatissimo, è il Grande Colpo di Scena che dovrebbe farci rileggere tutto sotto un’ottica nuova, e che invece io, come credo chiunque abbia visto almeno un film nella sua vita, ho capito al minuto due, letteralmente. Forse a Schut e Avery non fregava poi tanto di tenerlo nascosto, forse ci hanno rinunciato subito per concentrarsi su altro o, forse, semplicemente sono due idioti del cinema (ripensando a Overlord, probabilmente Avery lo è). Resta che però, se avessero trovato un modo per nascondere meglio le carte, il Big Reveal, che poggia tutto sulle spalle quadrate di uno Stallone che in fondo un po’ ci crede, avrebbe avuto tutto un altro impatto.

In generale, vedendo Samaritan si ha l’impressione che, tra le pieghe di un film tutto sommato piacevole ma mediocre, se ne nasconda uno decisamente migliore, che magari avrebbe potuto emergere con un regista o uno sceneggiatore diverso e con più tempo per affinare la storia al di là dei temi. Ad esempio, non è chiaro quale sia il piano malvagio di Cyrus a parte far saltare la rete elettrica della città because evil. E questo toglie pathos a uno scontro finale che avrebbe potuto essere molto più apocalittico, se solo la produzione avesse avuto i soldi e la voglia di farlo meglio.

Così com’è, Samaritan è comunque un modo non terribile per passare un po’ di tempo e rivedere un vecchio amico: Sly è perfetto come sempre nel ruolo dell’ex action man che deve ritrovare gli occhi della tigre, è la sua comfort zone e ci si muove con l’agilità consumata del grande professionista. Difficile dire se Stallone abbia messo mano, come suo solito, alla sceneggiatura, ma di certo è stata scritta per lui e su di lui, ed è quasi autobiografica sotto certi aspetti, come praticamente tutte le cose a cui Sly mette mano oggi.

Detto questo, probabilmente ci dimenticheremo di Samaritan dopodomani.

“Tu sei il male, io sono il male minore”

