Beast: Whatever Happened to Idris Elba?

Mi fa un po’ impazzire questa cosa che c’è stato un momento in cui sembrava che il mondo fosse di Idris Elba. Vi ricordate? Girava voce potesse essere il nuovo James Bond (ma non se n’è fatto nulla), era finito nel MCU grazie a Thor, aveva alle spalle una bella gavetta televisiva fatta di La Migliore Serie di Sempre aka The Wire e The Office, era in un film a metà strada tra l’indie e il mainstream come Beasts of No Nation, faceva la parte dell’attore consumato nel nostro Pacific Rim… addirittura ricordo che una mattina sentì Linus a Radio Deejay parlare benissimo di Luther, la serie poliziesca dove il nostro aveva perfezionato la sua aria sofferta e sofferente. Era il suo momento, poteva fare quello che voleva. E invece, come mi ha ricordato il mio amico Adrià, scelse di partecipare a La Torre Nera. Vi ricordate che brutto film, La Torre Nera? Quello è stato un po’ il suo Papete: da lì in avanti non ne ha più beccata una. No, raga: The Suicide Squad non vale perché ce lo siamo visti in 12 e Hobbs & Shaw non era quello che ci avevano promesso. E già che c’era ha pensato bene di buttarsi sulla musica. Fallendo pure lì.

Oggi, data astrale 2022 ormai quasi 2023, ce lo ritroviamo protagonista in un film che già dalla locandina grida: “Bluray a 4.99 nel cestone del MediaWorld nel giro di 3 mesi!”. Dietro la macchina da presa c’è il signor Baltasar Kormákur, nostra vecchia conoscenza e anche lui talento mai completamente maturato. Di cosa parla Beast? Secondo me lo si può intuire anche solo guardando la locandina, no? Allora: Idris interpreta Nate, un dottore rimasto vedevo da poco e con due figlie a carico. Come potete vedere una è adolescente, per cui è presa male, le manca la mamma, odia suo padre che accusa di non essere stato abbastanza presente, eccetera eccetera. L’altra è piccola e tanto caruccia. Nate, ovviamente, è preso male anche lui: forse sua figlia adolescente non ha tutti i torti. Troppo preso dal suo lavoro, ha trascurato la sua famiglia. Addirittura, proprio lui che è un dottore, non s’è accorto della malattia della moglie, che ha visto spegnersi da lì a poco. Idris, insomma, è in cerca di redenzione. Affetto da sogni simili a quelli di Liam Neeson in Grey (che è proprio un altro pianeta di film), per riconquistare l’affetto delle sue due bambine decide di portarle in Africa, terra natia del suo perduto amor. Dai, ragazze! Andiamo in Africa a trovare il vecchio Martin, interpretato da Sharlto Copley, vecchio amico di tante avventure!

Una volta arrivati in Africa, noi poveri spettatori ci dobbiamo puppare tutta una parte introduttiva in cui di base si spiegano tutte le cose che vi ho appena raccontato: la moglie morta, lui preso male, la figlia incazzata, la sorellina a un passo dal trauma… Idris, si impegna, sbuffa come sa fare lui, si passa la mano in faccia come sa fare lui, ha i muscoli delle braccia a stento contenuti da una camicina che sappiamo che tra poco verrà tutta sbrindellata. Sì, dai, si vede pure questo nella locandina: fra poco arriva la Beast del titolo e sbrindellarti la camicia, Idris. Diamoci una mossa.

La Beast del titolo è un leone. In Africa ci sono i poachers, cioè i cacciatori di frodo. Gente balorda che, come vediamo nell’incipit del film, va in giro la notte ad ammazzare tutti gli animali che trovano nella savana per poi venderli al mercato nero. Una sera però, fottono con il branco di leoni sbagliato. Cioè, fanno l’errore di lasciarne in vita uno. Che evidentemente decide di gridare vendetta, tremenda vendetta contro tutti gli uomini. Hai voglia poi a spiegare, come fa Sharlto e i suoi fieri amici africani, che i leoni solitamente non si comportano così, non escono dal loro territorio, non attaccano se non per difendersi… No, il leone vendicativo vuole solo una cosa: uccidere tutti gli uomini. E diventa un killer cattivissimo e astutissimo.

Per cui cosa mai accadrà, signora mia? Eh, niente: una situazione a la Cujo, seguito da un survival movie un po’ anni Novanta. Tutto qui. Che figurati, eh? Non è manco una cattiva idea: è solo un’idea un po’ vecchia, tutto qui. Hai voglia a fare il fenomeno, Baltasar, a fare elaboratissimi piani sequenza a tutto spiano per aumentare la tensione, per darci l’impressione di essere lì, con Idris, in Africa, alle prese con un leone cattivissimo. Soprattutto se poi il pericolo, la minaccia che i nostro devono affrontare è, drammaticamente, una cacata fatta in digitale. Sì, perché, va detto: il leone pacco in digitale un po’ ti fa scendere tutto. E non sento il fiume Ngube. Non lo sento, René.

Ma Baltasar non demorde, continua a fare piani sequenza su piani sequenza, sempre più complessi, fino a quando decide di fare il passo più lungo della gamba. Realizza una sequenza intricatissima di sogni all’interno di sogni, che poi forse sono ancora dei sogni alla seconda, cioè dei sogni sognati. E mentre il signor Balty si fa bello e immagina quante recensioni entusiastiche usciranno del suo film, dove si fa notare che è un manico capace di ingannare lo spettatore con la sua incredibile tecnica, io pensavo al finale del video di Ignudo tra i Nudisti di Elio e Le Storie Tese.

Molto meglio, no? Che ridere. In conclusione questo Beast è un filmettino con ben poche pretese: intrattiene il giusto, ha un paio di jump scares piuttosto efficaci, ma si dimentica abbastanza facilmente. Rimane un peccato per Idris Elba. Ce la farà prima o poi a diventare la stella che merita di essere? Noi siamo qui, Idris.

DVD-quote:

“A soli 4.99”

Casanova Wong Kar-Wai, i400calci.com

>>IMDb |Trailer