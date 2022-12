Something in the Dirt e la porta che non si chiude

Something in the Dirt è probabilmente il tipo di film che dovrei odiare fortissimo, e invece.

Vi ricordate il lockd– scusate, domanda scema. Ne abbiamo pure riparlato da poco.

Vi ricordate durante il lockdown, quando iniziarono a spuntare i primi registi, autori, “artisti”, che proclamarono ai quattro venti (immaginateli mentre roteano il dito) “ho in mente un film sul lockdown! Un film che racconterà questi tempi bui e le esperienze di tutti! La solitudine, le incertezze, la paura, ma anche la speranza e le emozioni della gente comune!”. E poi grazie al cielo nessuno di loro l’ha fatto (ok non è vero, Salvatores ad esempio l’ha fatto, ma è stato adeguatamente silenzioso).

Tanti hanno effettivamente fatto qualcosa.

Tanti hanno colto l’occasione per sfogare un po’ di creatività nei limiti imposti: son uscite diverse cose simpatiche, altre dimenticabili. È fisiologico.

Pure a Benson & Moorhead è venuta un’idea!

Ve li ricordate Benson & Moorhead? Li seguiamo fin dall’esordio, li abbiamo intervistati, e guardate adesso dove sono, leggetelo pure sul poster qua sopra: sono alla Marvel, a fare Moon Knight e la seconda stagione di Loki.

L’idea del loro progetto per il lockdown non è per forza la più geniale di tutti i tempi: due tizi vivono nello stesso edificio, fanno amicizia, assistono a eventi fisicamente inspiegabili, decidono di documentarli e investigare.

Sul serio: ci sono andati vicinissimi alla peggiore idea che si potesse avere durante il lockdown.

Peggio di così potevano soltanto interpretare loro stessi, penso.

Quando la metti così, per riuscire devi 1) essere un filmmaker serio, con un occhio ma soprattutto un orecchio coi controcazzi, e 2) assicurarti di ascoltare più il cuore della testa.

L’appartamento dove viene girato il tutto è, of course, quello dove Benson & Moorhead vivono realmente, e qui è dove ho imparato che effettivamente vivono insieme. Che bello! Ho iniziato a chiedermi quali altre coppie di artisti magari vivono insieme e non lo sospettavo. Lord & Miller? Neveldine & Taylor? Friedberg & Seltzer? Coheed & Cambria? Maicol & Mirco?

Chissà.

SIGLA:

Levi si è appena trasferito in un appartamento al Laurel Canyon, Los Angeles.

Si imbatte nel vicino di casa John.

Fanno conversazione.

La conversazione è ragionevolmente piacevole, si presentano, si invitano a proseguire.

Si innamorano, si mettono la lingua in bocc… Vi piacerebbe ma no, non lo fanno.

John spiega a Levi che la storia del suo appartamento è losca, è rimasto vuoto per un sacco di tempo.

Poi Levi assiste a un fenomeno inspiegabile.

Niente di che: semplicemente una cosa inspiegabile. Un oggetto sospeso per aria, che si muove. Una di quelle cose che la vedi, ti paralizzi, ti si spalanca la bocca, ti cade la sigaretta. Rimani lì frastornato che non capisci per cui continui a fissarla, abbastanza da essere sicuro di non essere vittima di allucinazioni. Abbastanza da essere sicuro che non esistano spiegazioni naturali, niente di cui tu sia a conoscenza. Abbastanza da dire “yep, l’ho visto, non risponde a nessuna regola fisico-natural-scientifica che io abbia mai sentito nominare, ma l’ho visto”.

Allora Levi condivide la sua visione con John.

Non sa come metterla giù, ma a chi altro la racconta? È appena arrivato, non conosce nessuno.

John è ovviamente scettico, ma poi guarda un po’? Capita di nuovo e John lo vede.

Per cui decidono di collaborare, indagare, documentare.

Questa è la premessa.

Something in the Dirt è un film apparentemente piccolo, subliminalmente ambizioso.

Si presenta come esercizietto da fare in un momento di forzata noia e staticità, reso piccolo dalle regole della pandemia (che comunque non è argomento, non fa parte della situazione narrata). Ma non è tutto lì, anzi.

Levi e John decidono di creare un documentario su ciò che stanno vedendo.

A quel punto si accenna a mille possibili direzioni.

Da dove partire?

Tanto per cominciare, fin dalle primissime sequenze Levi e John non sembrano esattamente il semplice, classico avatar dello spettatore, o il personaggio da formuletta. Entrambi, e ognuno a modo suo, sono – diciamo – misteriosi. Sono solo eccentrici? Hanno un background particolare? Sono loschi? Sono entrambi, come minimo, più soli di quanto vorrebbero essere.

Poi: non si conoscono. Cioè, si sono appena conosciuti. Sono accomunati dalle classiche ali dell’entusiasmo, hanno una certa intesa naturale, ma si sono incontrati da poco: quanto durerà? Quanto reggeranno prima che spuntino fisiologici malintesi e disaccordi? Come la gestiranno? Quanto si fidano realmente l’uno dell’altro? Ad esempio: Levi insiste per chiamare il documentario “The Door That Won’t Shut” (“La porta che non si chiude”); Levi, guardandolo come si guarderebbe tipo Homer Simpson dopo una delle sue sparate, non sa come dirgli educatamente che è un titolo che suona piuttosto scemo.

E ovviamente: superficialmente, che diavolo sta succedendo? Che è quel fenomeno che hanno osservato? Che significa? L’indagine fa progressi, il fenomeno sembra ripetibile, o perlomeno sembra rispondere a determinati stimoli, insomma, ha una sua struttura studiabile, diversi indizi che portano a indagini, collegamenti, coincidenze sospettose… Chi ha visto i film precedenti di Benson & Moorhead – tutti, Resolution, Spring, The Endless, Synchronic – riconosce i tratti in comune, il campo da gioco. La scienza, l’esoterismo, i paradossi, l’ombra di Lovecraft. Questa è ovviamente la parte principale, quella che crea l’atmosfera horror/sci-fi.

Ma non solo: nessuno dei due ha realmente esperienza di indagini paranormali, o di documentari. Entrambi ne hanno un’idea plausibile, ma non sono ordinatissimi. Il documentario incontra difficoltà nel momento in cui devono ingaggiare ulteriori collaboratori e – mettiamola così – faticano a gestirli, a instaurare un rapporto di lavoro efficace.

E anche le indagini: gli indizi e le scoperte si moltiplicano, si accumulano strane coincidenze, ma chi ci dice che siano realmente sulla pista giusta? Nessuno. Nessuno ce lo dice. Non sono rigorosi. Non sono sempre lucidi. Non hanno sempre per forza le idee migliori. Certe cose potrebbero essere interpretate in mille modi, e niente ci conferma veramente che il loro sia quello corretto.

Cosa stiamo realmente guardando? Qual è la storia?

Impariamo sempre di più su John e Levi, e a un certo punto vediamo il loro passato mescolarsi sempre di più al loro presente e condizionarlo, contestualizzare il loro comportamento, i loro obiettivi, le loro speranze.

Something in the Dirt può essere un’esperienza frustrante. Lo comprendo se per qualcuno è così.

È il classico film di cui non stupisce sapere che esistono ore di materiale, che poi sono state ricostruite al montaggio dopo una (immagino) dolorosa selezione che desse una forma soddisfacente.

Quando parti così, la forma perfetta non esiste.

Mi perdonerete il luogo comune, ma più che una metafora Something in the Dirt è il classico film che racconta un viaggio, non una destinazione, e il miracolo che dimostra la maturazione, la sensibilità superiore di Benson & Moorhead sta nella loro insistenza a non scegliere un tema e cavalcare quello, ma piuttosto a cercare – e trovare, qui sta il trucco decisivo – l’acrobatico equilibrio tra tutte le suggestioni che, insieme, formano un’esperienza umana che colpisce nel segno da più direzioni.

Mi viene da pensare a E.T. di Spielberg per un motivo che non deve depistarvi: il fenomeno paranormale a cui assistono Levi e John non è un marziano buffo che diventa il loro migliore amico. Ma penso a E.T. perché sulla carta – pupazzo avanguardistico e ultimi 15 giganteschi minuti a parte – era un film piccolo e personale, che poi si è scoperto essere un po’ la summa dell’idea di cinema del suo autore.

Something in the Dirt contiene anche un pizzico di Spielberg se volete vedercelo, ma non scopre mai le carte allo stesso modo: rimane formalmente piccolo. E avvolto in un’atmosfera ben più malata. Ti porta a bordo di un viaggio condito di sovrannaturale ma estremamente umano: nel suo dipingere situazioni incerte, nel suo farti accompagnare da personaggi complessi e non facili da decifrare, nel suo prendere una strada che – a un certo punto diventa chiaro, mettetevici il cuore in pace – non darà per forza tutte le risposte che cercate. Probabilmente proprio per questo verrà sottovalutato.

Ma è, almeno finora, il film totale e definitivo sulla poetica di Benson & Moorhead. E, a suo modo, un’ode a temi giganteschi come la curiosità, l’amicizia, persino la ricerca del senso stesso della vita, seppellito da forti dosi di destabilizzante paranoia per evitare di diventare smielato, rimanere terra terra, adulto, onesto.

La loro dedica conclusiva è un invito a girare, documentare, filmare, creare ricordi, collaborare, fare.

La cosa più bella, forse, è che alla fine “The Door That Won’t Shut” suonava scemo ma a mio avviso sarebbe stato davvero un titolo migliore.

MP4-quote:

“Ti voglio bene Cthulhu”

Nanni Cobretti, i400calci.com

