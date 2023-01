Le Basi: David Cronenberg | Inseparabili (1988)

uando uno come David Cronenberg decide di chiudere un cerchio della sua impareggiabile carriera riprendendo spunti e titolo da un suo cortometraggio degli inizi, è il segnale per far partire la retrospettiva. E noi, puntualissimi, rispondiamo. Seguiteci nella seconda parte del nostro imprescindibile speciale: Le basi – David Cronenberg.

Gli anni ’80 volgono al tramonto; David Cronenberg ha appena avuto un buon successo commerciale con La mosca; ma riposare sugli allori non gli viene molto facile, e allora col suo film seguente decide di andare ancora più a fondo nella sua indagine sul corpo con un film ancora più malato e sgradevole – allo stesso tempo, tuttavia, staccandosi dagli stilemi del body horror che lo hanno reso famoso. Le differenze sono sostanziali: mentre ne La mosca le anomalie e le brutture fisiche venivano esternate nella metamorfosi di Jeff Goldblum, e addirittura il corpo della povera scimmia-cavia veniva “rivoltato come un calzino”, in Inseparabili l’attenzione del regista punta direttamente verso l’interno e lì vi rimane, rispettosa e solenne (ed è una direzione che tutti i suoi film successivi confermano, fino all’approdo alla psicanalisi di A Dangerous Method).

In senso letterale, la storia parla di un’indagine sull’interno del corpo femminile, naturalmente, ma anche dell’interno dell’anima, dell’identità: due livelli semantici e narrativi che si compenetrano e si fondono di continuo, fin dalla famosa battuta sui “concorsi di bellezza per organi interni”. I gemelli Elliot e Beverly Mantle sono ginecologi tanto intellettualmente geniali quanto emotivamente immaturi: il primo, più spigliato e narcisista, conquista le pazienti e poi le passa al fratello più timido; è il “volto pubblico” del duo, si sente a suo agio sul palco per ritirare premi guadagnati grazie anche alla ricerca del fratello. I due vivono e lavorano insieme, funzionano in tandem perché, in definitiva, sono uno: il fatto che appaiano come due esseri umani distinti è l’aberrazione originale da cui discende tutta la rovina a cui i due vanno incontro. Da notare che la trama del film ricalca da vicino la vera storia dei gemelli Stewart e Cyril Marcus, anch’essi ginecologi, anch’essi morbosamente attaccati l’uno all’altro, anch’essi morti insieme in circostanze poco chiare.

L’unione psicologicamente “siamese” fra i gemelli Mantle si incrina quando entrambi iniziano una relazione con una paziente speciale, l’attrice Claire Niveau; Claire, che ospita all’interno del suo corpo un rarissimo (e inutile a fini procreativi) utero triforcato, affascina i fratelli dal punto di vista medico ed erotico; ma quando si insinua fra loro dal punto di vista emotivo, nessuno dei due è in grado di reagire in modo maturo: Beverly se ne innamora pazzamente, Elliot la umilia. Ma Claire è un’attrice, quindi sa come gestire la/le identità: ha un corpo anormale ma una mente solida. I gemelli il contrario, come messo in chiaro dal prologo: fin dall’infanzia i due pullulano di curiosità scientifica e ginecologica, pensano come un cervello solo, ma non hanno nessuna empatia per la piccola vicina di casa a cui chiedono di punto in bianco di fare sesso con loro (significativamente, la stizzita risposta della ragazzina dimostra che in realtà non hanno neanche alcuna reale conoscenza della materia).

Non a caso, quando la mente di Beverly vacilla, comincia a vedere le donne come mutanti: Claire è la mutante per eccellenza, ed è colei che vede chiaramente il lato morboso della vita speculare di Elliot e Beverly e vuole spezzarla, innamorandosi solo di uno dei due; è quindi una minaccia. I famigerati “strumenti chirurgici per operare donne mutanti” che Beverly fa realizzare a un artista non sono solo strumenti di tortura (assolutamente non indicati per il corpo femminile), ma anche la manifestazione di una mente che non riesce più a comprendere che cosa c’è dentro di sé e dentro l’altro da sé. L’unica possibile salvezza sta nel rimarginare la ferita inferta da Claire all’anima dei due fratelli, suturare il trauma della separazione: quando Beverly diventa tossico, Elliot sente che per salvarlo deve “sincronizzarsi” a lui, cioè percorrere il suo stesso sentiero di allucinazione.

Naturalmente è una strada senza uscita, proprio come la vagina e l’utero a cui i gemelli Mantle hanno dedicato le proprie vite. Claire nota che “Beverly” è un nome femminile; ma alla fine è il più virile Elliot a diventare la vittima, la “femmina”, e si lascia squartare dagli strumenti ginecologici per donne mutanti. E’ un ribaltamento inaspettato che mette in luce un altro strato di complessità; e Beverly che si aggira cantilenando “Ellie… Ellie…” (Jeremy Irons è gigantesco) è uno dei momenti più tristi della storia del cinema. Mentre La mosca si concludeva con la fusione fra Seth Brundle, mosca e capsula, Inseparabili si conclude con una separazione ugualmente letale.

A livello di pura messa in scena, il film è quasi interamente girato in interni, praticamente senza mai un raggio di sole; spesso ci sono finestre, ma la luce del mondo esterno (la potenziale salvezza) è sempre bloccata da tende e tapparelle che rendono il film claustrofobico e opprimente: merito della produzione di Carol Spier, collaboratrice di Cronenberg di lunghissima data, che fa entrare lo spettatore in un labirinto visivo senza uscita. Fra il buio e il grigio, il colore rosso compare a sprazzi, ma soprattutto invade lo schermo nelle sequenze di chirurgia: per far assomigliare i gemelli a dei cardinali, nobili e arroganti, la costumista Denise Cronenberg, sorella del regista, li veste in camici scarlatti inconfondibili e indimenticabili; visto oggi, Inseparabili ha mantenuto intatta la sua carica disturbante e poetica.

