Raccolta differenziata: Taverna Paradiso (400 LIVE – Episodio 105)

Raccolta differenziata è la video-rubrica che dà una nuova possibilità a film inizialmente sottovalutati da pubblico e/o critica.

Il 28 aprile, in anteprima al Comicon di Napoli, esce INOKI, massiccia antologia a fumetti curata dalla Tentacle piena di nomi giganteschi e dedicata alla figura della recentemente scomparsa leggenda del wrestling Antonio Inoki. Vi serve sapere altro per comprarla? No. Lo immaginavo. Ma ve la dico lo stesso: fra le altre cose, ci trovate dentro un pezzo mio, uno di Casanova Wong Kar-Wai, e addirittura un fumetto scritto da me e Silvia Califano e disegnato (fortunatamente) da quest’ultima. Olè! Ne abbiamo parlato con Silvia e con Gianluca Maconi, curatore dell’antologia (e autore fra le altre cose delle illustrazioni che decoravano il nostro Speciale 007). Per collegamento, come capro espiatorio della rappresentazione del wrestling al cinema, abbiamo poi parlato di Taverna Paradiso, l’opera più ambiziosa di un giovane Sylvester Stallone che si cimentava per la prima volta – con scarsa fortuna – come autore totale. Ma era tutto da buttare? Non credo proprio. Per saperne di più sia sulla nostra opinione su Taverna Paradiso che, ovviamente, tutti i dettagli su INOKI, godetevi il filmato integrale:

APPENDICI ALLA VISIONE

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ogni lunedì alle 21 appuntamento con le news, le ultime dal mondo del cinema da combattimento

Giovedì 27 aprile alle ore 21 per la rubrica Raccolta differenziata, e in occasione dell'uscita di 65, vi parleremo di un altro film sul filone "bravi attori vestiti da astronauti contro mostri della giungla": il famigerato After Earth.

TRAMA: ragazzino adolescente chiede a papà famoso di comprargli un film in cui può fare l’eroe contro i mostri ma anche impressionare le compagne di classe con qualche metafora profonda, il papà famoso schiaffeggia la prima persona che si trova di fianco così, come abituale gesto compulsivo, e poi acconsente. [IMDb | Trailer]

