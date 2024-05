Fratelli di sangue: Infernal Affairs vs. The Departed (400 LIVE #215)

Fratelli di sangue è la video-rubrica in cui mettiamo due (o più) film a confronto, formalmente scollegati, ma che in realtà presentano temi o aspetti in comune.

Inganni! Intrighi! Paranoia! Buoni che si fingono cattivi, cattivi che si fingono buoni, e un sacco di gente che si confonde! Un grande classico di Hong Kong conquista i cinefili di tutto il mondo, e diventa un film di Scorsese che per distinguersi si inventa un personaggio per Mark Wahlberg e per poco non gli fa vincere un Oscar. Uno scontro tra culture: meglio la sintesi amplificata dal melodramma, o spiegoni con l’accento bostoniano? Cose matte, vi dico. A voi il filmato integrale:

PREMIO JIMMY BOBO

Congratulazioni a M. “Night Shyamalan” Tony Trotta, inventore del Trotta Twist! E ricordate: se vi abbonate al nostro canale Twitch il vostro voto vale doppio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DAL VIVO



Sabato 8 giugno ci trovate al Best Movie Comics and Games a Milano. Non mancate!

PROSSIMI APPUNTAMENTI SU TWITCH

Lunedì 3 giugno, ore 21: LA PALESTRA DEI 400 CALCI

Il nostro consueto appuntamento con le news più calciabili della settimana

Giovedì 6 giugno, ore 21: è ovviamente festa religiosa, per cui celebreremo raccontandovi la più famosa trasposizione cinematografica della bella, formativa, tenerissima fiaba con cui tutti noi siamo cresciuti. Per Saghe da combattimento, la straordinaria storia del Bambin Belzebù in The Omen – Il presagio.

TRAMA: il piccolo Damien, frutto dell’amore puro tra un umano e una capra, nasce il 6 giugno alle ore 6 a due passi dal Vaticano e viene adottato da un ricco ambasciatore americano che per qualche motivo è contrariato, ma tutto è bene quel che finisce bene. [IMDb | Trailer]

Un grazie finale alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all’inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci dei Nanowar of Steel.

