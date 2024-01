Lasciatemi dire la mia su Saltburn: la rece di Saltburn

Quando hanno cominciato a uscire le recensioni di Parasite che contenevano le parole “lotta di classe” ho pensato: non ci siamo. Non c’è assolutamente niente nella famiglia Kim che indichi una coscienza politica, non c’è nessuna iconoclastia, nessun desiderio di sovvertire il sistema classista e annientare la borghesia, anzi: la famiglia Kim accetta e onora la borghesia al punto da volerne fare parte diventando uguale ad essa. Saltburn fa lo stesso discorso: c’è una famiglia di ricchi, c’è un “intruso” povero; i ricchi sono scemi e ridicoli, il povero è furbo e opportunista; il povero capisce che fare la vita del ricco gli si addice e si regola di conseguenza. Ma la carica politica del pasoliniano Teorema, citato spesso un po’ a casaccio, non c’entra una sega (nella vasca da bagno).

E ora, alcuni avvisi:

Non è possibile parlare di Saltburn senza praticamente spoilerare il colpo di scena della seconda parte, che è anche il motivo per cui lo stiamo recensendo su queste pagine, ma prometto di essere più discreta possibile. Ad ogni modo magari voi avete già letto una valanga di recensioni e/o avete visto il film per cui magari mi faccio paranoie inutili. Le scene disgustose, perverse, scioccanti che hanno fatto storcere il naso a molti non mi hanno provocato alcuno sconcerto ma mi hanno stampato un bel sorrisone in viso: sapete, ho una certa età, ho un certo spirito, ho visto e fatto cose che non vi sto a raccontare ma, insomma, scioccarmi con sangue mestruale e sborra è un po’ difficile. Per cui vi dico soltanto che ho approvato.

La storia di Saltburn richiama, in un certo modo, la vita londinese della vostra Cicciolina nel primo periodo, il più povero, quello insomma prima che Dolores Point Five mi scrivesse una email dicendo “guarda che arriva a Londra il mio amico Nanni, vai a conoscerlo che è simpatico” (e il resto è storia). In quegli anni fatti di sussidi sociali e continui traslochi, per una serie di avvenimenti casuali mi trovavo a dividere il mio tempo fra l’ufficio di collocamento e le tavole imbandite di personaggi altolocati presso i quali non ho mai voluto fare la minima carriera; pur essendo dotata di due argomentazioni molto convincenti sul petto che avrebbero potuto fare la mia fortuna, il mio innato cinismo orobico mi ha fatto optare per una vita meno agiata ma anche meno ipocrita. Ciao riccony, preferisco il mio odore al vostro. Tutto questo per dire che Saltburn mi ha toccata in maniera molto soggettiva e che ne ho potuto constatare la generale plausibilità ed esattezza di scrittura.

Emerald Fennell è figlia del gioielliere Theo Fennell, è andata all’università di Oxford ed è chiaramente a suo agio nel mondo che fa finta di criticare. La sua appartenenza all’alta borghesia inglese non si evince solo dalla precisione con cui ritaglia i personaggi (sicuramente molte delle loro battute sono prese di prima mano dall’esperienza della regista coi suoi conoscenti), ma anche, ahimé, dalla faciloneria con cui resolve certe sequenze problematiche: ogni tanto la fotografia di Linus Sandgren sbaglia completamente il bilanciamento della luce (l’arrivo degli studenti a Oxford, l’apertura del portone di Saltburn), e il finalissimo col tubo strappato è meno credibile di una moneta da tre euro; ma che ce frega, ma che ce ‘mporta, sembra dire Fennell, tanto io sono ricca e vi racconto una storia che prende per il culo i ricchi, che cosa volete di più, pezzenty? E qui secondo me sta il maggiore problema del film: racconta una bella storia e la racconta molto bene; riempie gli occhi di scene memorabili; ma non è ciò che vuol far credere di essere.

Perché poi, a ben guardare, i signori Catton sono delle brave persone: Elspeth sarà cinica e superficiale, Sir James Catton è un giuggiolone che si fa fregare come niente, ma i loro figli Felix (il bellissimo Jacob Elordi, esplicitamente angelicato durante la sequenza della festa) e Venetia sono completamente positivi. Il cugino americano Farleigh e il docente di letteratura a Oxford sono, loro sì, due esempi di parassitismo – il secondo, in particolare, è talmente un imbecille che mi sorprende che Oxford non abbia protestato: evidentemente è un ritratto realistico. Ma l’unico vero villain è il “povero” Oliver, insalvabile sotto ogni aspetto. La rivelazione delle sue vere origini scardina una narrativa fino ad allora lineare e trasforma il film in un thriller sui travestimenti del Male, un po’ come quando Keyser Söze smette di zoppicare alla fine de I Soliti Sospetti (tanto per non ripetere i paragoni con altri film che leggerete in altre recensioni) e permette a Barry Keoghan di sfoggiare la sinistra ambiguità che conosciamo dai tempi di Il Sacrificio del Cervo Sacro. Da quel punto, Fennell spinge sull’acceleratore del calcismo e della violenza, e qui a Val Verde gliene siamo tutti grati; anche perché altrimenti, diciamolo, questa deliziosa satira all’acqua di sbor rose sarebbe un po’ una palla.

