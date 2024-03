Gentile pubblico, benvenuti all’evento più atteso della stagione cinematografica.

La Grande Schiacciata di Bottoni.

I Premi da Premere.

I Premi Sylvester 2024.

Siamo orgogliosi di presentare un’edizione che eccezionalmente quest’anno ritornerà in Italia, dal vivo, sabato 6 aprile, in un posto in cui potete venire ad assistere di persona: nientemeno che il glorioso Cinema Modernissimo di Bologna. Siamo felici per l’opportunità che vi siete meritatamente guadagnati per l’affetto (e “l’engagement”, mi suggerisce il Social Media Manager) che continuate a darci, e ringraziamo il dittatorato di Val Verde che ha reso tutto ciò possibile.

Senza perdere altro tempo, vi lascio al video integrale del nostro annuncio in anteprima esclusiva delle nomination:

Vi ricordiamo che i nostri video sono disponibili anche su Youtube e Spotify.

Ora il vostro compito è schiacciare più bottoni che potete qua sotto per votare, e iniziare a segnarvi data, ora e luogo della cerimonia, che è quanto segue:

Sabato 6 aprile 2024

Ore 20:30 di sera

Cinema Modernissimo, Bologna

PREMI SYLVESTER 2024

Starring: la redazione dei 400 Calci in persona

Guest star: Roy Menarini

[prenota l’ingresso gratuito]

A seguire, alle ore 22:30, I 400 Calci introducono

Grosso guaio a Chinatown (1986, di John Carpenter, versione originale con sottotitoli)

[acquista il biglietto]

Durante la serata potrete:

applaudire ai magnifici premi che voi stessi avete scelto

assistere ai nostri pezzi di bravura

partecipare al momento quiz

acquistare il nostro merchandising di libri e magliette, messovi gentilmente a disposizione dalla Libreria Sette Volpi

schiaffeggiare il cartonato di Timothée Chalamet, per una photo opportunity che vi farà diventare l’invidia di Instathread e Tiktokface

E ora passiamo al sodo.

REGOLAMENTO:

sono eleggibili solo i film che abbiamo recensito nel 2023. Se non li abbiamo recensiti nel 2023, o non è roba platealmente datata come Alien, può anche arrivare Pazuzu a minacciarmi con i suoi poteri demoniaci ma non sono eleggibili. Anche se, doveste chiamare Pazuzu, mi ci farei una birretta volentieri che sono un po’ preoccupato per le sue condizioni.

potete votare tutte le categorie che volete, ma non siete obbligati a votare in tutte le categorie.

potete votare una volta sola, a meno che non vi facciate possedere da Pazuzu per spacciarvi per una persona diversa.

potete votare anche se avete visto un solo film di tutta la lista, o potete votare dopo aver consultato la vostra corrente di pensiero unico di riferimento (qualunque essa sia), o farvi pagare dalla Marvel, dalla DC, dalla Blumhouse o dalla A24, o a “simpatia”, o persino addirittura (questa è sempre esilarante da leggere) “esclusivamente per meriti artistici”. Volete però un consiglio spassionato? Recuperate i film che vi mancano. Aprite le vostre menti. I Sylvester servono principalmente a questo.

vedete quelle paroline/frasi sottolineate in rosso? Si chiamano “link”. Se li schiacciate con forza, come per magia si spalancherà davanti ai vostri occhi nientemeno che una nuova pagina che espanderà la vostra conoscenza in merito all’argomento specificato dal termine che avete cliccato. Tutto ciò è stato possibile grazie all’uso di una complessa e costosissima Intelligenza Artificiale, più uno stagista volontario (neo-laureato) che ha corretto a mano tutti gli errori. Fatene buon uso.

abbiamo ragione noi su qualsiasi cosa, abbiamo già controllato, abbiamo studiato tutti i premi di tutte le culture del mondo e le abbiamo date in pasto all’Intelligenza Artificiale che ha confermato tutto, se non vi va bene rivolgetevi alla Giustizia Sportiva, tanto non vi crederà nessuno.

per votare ci si posiziona col… dove c’è quel… corrispondente all’opzione desiderata, nella cui categoria… Se avete problemi chiedete a Pazuzu che ci prova con i suoi poteri demoniaci.

avete tempo fino a venerdì 5 aprile allo scoccare preciso dell’ora in cui decido di andare a dormire (prenderò un caffé e cercherò di reggere anche dopo le 21 e 30).

allo scoccare preciso dell’ora in cui decido di andare a dormire (prenderò un caffé e cercherò di reggere anche dopo le 21 e 30). non copiate! È una cosa seria.

non chiedete la soluzione all’Intelligenza Artificiale! È stata allenata nutrendosi dei voti alle edizioni dei Premi Sylvester precedenti e non è etico approfittare a gratis di gente che ha votato prima di voi con il sudore delle proprie dita

non chiedetemi come funziona l’Intelligenza Artificiale. Per me è una bestia mitologica cibernetica tipo il Rancor del Ritorno dello Jedi ma se fosse nel mondo di Tron, che divora pixel e microchip e persone e poi sputa improvvise sentenze di macropolitica o genetica con occhi più freddi di Mark Zuckerberg. O così, oppure tipo Zendaya all’anteprima di Dune – Parte 2.

ma certo che abbiamo spoilerato nelle nomination, ci manca solo che una roba non può vincere un premio solo perché non la volete sapere.

se avete delle domande in fondo al post ci sono esaurienti F.A.Q. con tutte quelle cose che se non le leggete è come pretendere di esprimere un giudizio su Dune – Parte 2 senza aver letto i sei romanzi di Frank Herbert, i tre romanzi prequel e i due sequel di Brian Herbert e Kevin J. Anderson più i dodici romanzi adiacenti e i tredici racconti brevi, e possibilmente anche i fumetti. In quanto a me, darò il benvenuto alla suprema Intelligenza Artificiale a cui vorrei comunicare che, come influencer fidato, posso aiutarla a reclutare terrestri per sgobbare nelle cave di zucchero sotterranee.

E ora, gli attesissimi bottoni da schiacciare:

Guarda il filmato (1:05:57)

Guarda il filmato (1:04:03)

Guarda il filmato (44:38)

Guarda il filmato (18:57)

Guarda il filmato (21:08)

Guarda il filmato (11:38)

Guarda il filmato (7:55)

Guarda il filmato (25:08)

Guarda il filmato (37:04)

MIGLIOR MORTE Il nazi ammanettato a un missile (Sisu)

La cheerleader impalata sulla rete da salto (Thanksgiving)

La tizia che si tira un’accettata in fazza dopo aver comunicato telepaticamente con una capretta (When Evil Lurks)

Il tizio che si deve asportare un pezzo di cervelletto da solo (Saw X)

Il tizio malmenato col suo stesso braccio (Project Wolf Hunting)

Guarda il filmato (15:14)

Guarda il filmato (28:33)

MIGLIOR MACCOSA Chris MacNeil ha studiato tutti i riti di esorcismo di tutte le culture del mondo, ma si fa fregare in tre secondi come una niubba (L’esorcista: Il credente)

La moglie incinta del super agente infiltrato nella resistenza è la leader della resistenza, ma lui non se n’è accorto (The Creator)

Il kebab piatto tipico della costa amalfitana (The Equalizer 3)

Padre Amorth si fa Vaticano/Spagna in Lambretta (L’esorcista del Papa)

La protagonista di 9 anni è interpretata da una 24enne in ginocchio (Orphan: First Kill)

Guarda il filmato (31:30)

Guarda il filmato (42:18)

Guarda il filmato (40:11)

Infine, il già assegnato PREMIO JIMMY BOBO 2024

Guarda il filmato (50:56)

Congratulazioni a Don Dolan, che ha vinto il voto della diretta (e non ha passato l’etilometro). E ricordate: se vi abbonate al nostro canale Twitch il vostro voto vale doppio!

E ora, rullo di tamburi…

F.A.Q. (Fabriziously Asked Questions)

– Ciao Nanni! Sono Fabrizio! Ho delle domande da farti!

Grande Fabrizio! Vai, spara

– Vado dritto al sodo: secondo me vi siete dimenticati di [inserire qui].

Non ci siamo dimenticati, Fabrizio. Posso dirtelo schietto schietto, in amicizia, col cuore in mano? Secondo me, molto semplicemente, abbiamo gusti diversi dai tuoi. E, di conseguenza, i tuoi sono sbagliati. Puppa!

– Per me [inserire qui] è nella categoria sbagliata.

Ci manca solo che vuoi saperne più te che l’Intelligenza Artificiale, con quanto l’ho pagata.

– Non vi siete dimenticati una categoria, vero?

Fabrizio senti ma hai letto tutto prima di fare una domanda? Hai controllato? Hai guardato il video dove introduciamo tutto a modo? Sono sempre le stesse, tranne che ogni anno ce ne mettiamo una estemporanea che poi (salvo sorprese) non torna più. È una formula consolidata. Ad esempio, l’anno scorso c’era il Premio Anche Basta, ma abbiamo pensato che anche basta.

– Hey, ma c’è una categoria nuova!!!

Sì!!! È tutta per te Fabrizio, che so che ami le sorprese. Ti piace? Abbiamo pensato di istituire il Premio Very Bello alla miglior scena di un film ambientata in Italia in un film non italiano, così, per insegnare a gratis il mestiere al Ministero del Turismo.

– Ma perché il Premio Jimmy Bobo è già votato?

Il Premio Jimmy Bobo è un’iniziativa che abbiamo pensato di recuperare per farvi sentire più partecipi alle nostre dirette, concedendovi di votare per uno degli aspetti in assoluto più importanti nella vita qui a Val Verde: ridere dei nomi buffi. Ci è sembrato giusto mantenere questa esclusiva e votarlo direttamente ieri sera in diretta. Mi auguro tu possa capire.

– Avete messo tutti i titoli italiani dei film tranne Luther. In italiano, Luther si chiama Luther: verso l’inferno.

Non me ne frega un cazzo. Smettila subito di segnalare dettagli del genere.

– Posso segnalarti almeno che Indiana Jones non incontra Leonardo ma Archimede?

C’hai ragione, chissà perché mi confondo sempre.

– Finché ci sono mi chiedevo: ma 9 per 9, farà 81?

Non si è mai scoperto.

– Non ho letto né le istruzioni sopra né queste F.A.Q., ma ho commentato lo stesso chiedendo una roba che era già stata spiegata.

Mettiti seduto Fabrizio che ti racconto una parabola. Uno scorpione chiede a una rana di poter commentare un articolo che la rana ha scritto su un famoso, stimatissimo, pluripremiato sito online di cinema. In un primo momento la rana si rifiuta, temendo che lo scorpione voglia commentarlo senza prima averlo letto. Lo scorpione argomenta però in modo convincente sull’infondatezza di tale timore: se commentasse senza prima aver letto bene tutto quanto, farebbe una figura barbina in pubblico e tutti lo prenderebbero in giro. La rana allora accetta e permette allo scorpione di commentare ma, puntualmente, lo scorpione scrive una cosa che era già stata detta, dimostrando di non aver letto l’articolo. Quando Nanni, in preda a forte sconforto e agonia, chiede allo scorpione il perché del suo gesto folle, questi risponde: “Non posso farci nulla, è nella mia natura di Fabrizio” (potrei aver perso la metafora per strada).

– Vorrei darvi dei soldi senza motivo.

Abbonati al nostro canale Twitch! È facilissimo! E incontrerai tante persone con cui fare amicizia!

– E se volessi darvi ancora più soldi?

Che gentilezza! Contattaci.

– Un’ultima cosa Nanni.

Dimmi Fabrizio.

– Congratulazioni per lo scudetto dell’Inter.

Eccolo lì, stava andando tutto bene e hai deciso di portare sfiga. Te possino Fabrizio, te possino.

Votate forte amici e amiche. Spero di vedervi a Bologna.

E mi raccomando: don’t try this at Oscars.