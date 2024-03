Raccolta differenziata: INTERSTELLAR (400 LIVE #195)

Raccolta differenziata è la video-rubrica che dà una nuova possibilità a film inizialmente sottovalutati da pubblico e/o critica.

Ieri sera sul nostro canale Twitch io e l’eminente astrofisico Stanlio Kubrick vi abbiamo parlato di buchi neri, di buchi di trama e di buchi nei fogli di carta. Ebbene sì, abbiamo festeggiato i 10 anni di Interstellar di Christopher Nolan, forse vi ricorderete di lui per quel film con Cillian Murphy che quest’anno ha fatto incetta di premi a quella cerimonia di premiazione americana di poco conto. Interstellar, dunque, un film ultra-meticoloso nel restituire sul grande schermo la fedeltà scientifica ma al tempo stesso abbastanza cazzone da abbandonarsi a paradossi temporali, manovre spaziali impossibili e Matt Damon che muore come un povero stronzo. Per me è sempre stato un più no che sì. Per Stanlio invece più sì che no. A voi il filmato integrale:

APPENDICI ALLA VISIONE

PREMIO JIMMY BOBO

Congratulazioni a Don Dolan, che sul set di un film a gravità zero immagino si sia rivelato fondamentale.

Un grazie finale alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all’inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci dei Nanowar of Steel.

