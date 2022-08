Gli Stranissimi: Riki-Oh: The Story of Ricky

Gli stranissimi è la video-rubrica che si occupa di film che sfuggono a facili definizioni e/o esistono per motivi imperscrutabili

Quanti altri siti dell’Internet conoscete che sono in grado di parlarvi nel corso della stessa serata di Marx, Lam Nai-Choi, la città di Thrauma e Khvicha Kvaratskhelia? Ieri sera ci siamo divertiti un mondo a raccontarvi la storia di Ricky, o Riki-Oh, o The Story of Ricky, insomma quel film che di solito si scopre intorno ai vent’anni perché “ah ah troppo figo c’è un botto di sangue!” e che si riscopre vent’anni dopo perché “ehi, è proprio un gran film!” – almeno così è andata a noi. Abbiamo parlato di sangue e botte ma anche di distopie che lo erano solo tangenzialmente, inquadrature composte da fuoriclasse, fratture scomposte causate da cartoni in fazza e, perché no?, forse un po’ anche di noi. Scopritelo riguardandovi il video completo della serata, qui:

PREMIO JIMMY BOBO

Lunghe congratulazioni a Long Kong per la vittoria e ricordate: se vi abbonate al nostro canale Twitch il vostro voto vale doppio! Democrazia Puppa La Fava!

COME PROMESSO

Eccovi una collezione di gif tratte dal film, così le potete mandare per sbaglio nella chat di famiglia e turbare zia Adelina.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SU TWITCH

Lunedì 29 agosto alle ore 21 il nostro consueto appuntamento con le news della settimana.

Giovedì 1 settembre invece diciamo addio alla rassegna Stranissima di quest’estate e torniamo negli aulentissimi territori della Raccolta Differenziata con un film che soffre da quasi trent’anni di un’ingiustificata pessima fama, e che invece andrebbe rivalutato anche solo sulla base del fatto che contiene dinosauri. Doveva essere il film definitivo sui videogiochi, è venuto fuori qualcosa che non si sa bene cosa c’entri con il franchise di riferimento ma che è talmente scriteriato e folle che a Valverde non amarlo è reato. Stiamo parlando di…

Super Mario Bros.!

TRAMA: ci sono due idraulici che finiscono nel mondo all’incontrario, una dimensione parallela meravigliosa nella quale i dinosauri non si sono estinti. Succedono cose. (IMDb | Trailer)

Un grazie finale alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all’inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci dei Nanowar of Steel.

