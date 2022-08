Venite donne che vi spiego Men di Alex Garland

Partiamo dal presupposto che viviamo in una società patriarcale.

Eh sì, raga, è quel tipo di recensione. Lo so, lo so, sono deluso quanto voi. Avrei preferito di gran lunga recensire un action scorreggione e invece Nanni mi ha rifilato l’ELEVATED HORROR e così eccoci qui. Ve lo metto tipo trigger warning (so che voi giovani ne andate pazzi): questo è uno di quei pezzi in cui si parla di femminismo, mascolinità tossica, patriarcato e schwa. Se sono il genere di argomenti che urtano la vostra sensibilità, come è vostro diritto, il suggerimento della redazione è di saltare a piè pari la recensione di Men di Alex Garland e magari rileggere qualcosa di confortante come, non so, una recensione a caso di un vecchio Fast & Furious o il manifesto del futurismo.

Fatto?

È rimasto solo chi ha lo stomaco per questi argomenti controversi?

Sono fiero di voi.

Ma sono fiero anche di chi si è tirato indietro perché ha avuto il coraggio di ammettere che questa non è roba sua. Sono fiero di tutti, questo è un sito inclusivo in cui non esistono secondi posti.

Ok. Partiamo, dicevo, dal fatto che viviamo in una società patriarcale. Piaccia o no, è un mondo, il nostro, fatto molto più a misura d’uomo che di donna e anzi mi sento di spingermi quasi a dire che per le donne, storicamente, le cose non sono andate proprio sempre alla grandissima. La caccia alle streghe, il matrimonio riparatore, gli anni 50 – ma anche oggi, in un’era di assoluto progresso civile e tecnologico in cui possiamo mandare un miliardario nello spazio e anche una donna può scrivere su I 400 Calci, leggi scritte da uomini continuano a favorire gli uomini e penalizzare, controllare o apertamente limitare le libertà delle donne. E leggi non scritte fanno altrettanto, tutta una serie di comportamenti e modalità di pensiero tramandate di generazione in generazione, che abbiamo incorporato semplicemente per abitudine, continuano a spingere in quella direzione. Questa non è un’opinione, è un dato di fatto che si può tranquillamente riscontrare in molti aspetti della vita di tutti i giorni che onestamente non ho voglia di elencare perché questo è un sito di cinema e non un profilo Instagram. Tagliando corto: anche oggi la vita è tendenzialmente più facile se sei un uomo e tendenzialmente più difficile se sei una donna*.

Un grande malinteso del patriarcato (che incidentalmente fa comodo al patriarcato, pensa te!) è che prendere atto di ciò faccia automaticamente di te unə soldatə di Lilith nella guerra MASCHI CONTRO FEMMINE (un film di Fausto Brizzi), in pratica se sei una donna e odi il patriarcato significa che odi anche tutti gli uomini e se sei un uomo talgiati il cazzo prima che lo facciano le femministe. In realtà no. Non posso parlare per le donne, ma se sei un uomo e questo tema ti sta a cuore, se questo stato delle cose non ti piace (ehi, c’è a chi piace!), ci sono una serie di cose che puoi fare senza bisogno di prenderti a pugni il pisello in gesto di penitenza o scrivere cose come “mi vergogno del mio genere” sui social, che davvero, ho chiesto in giro, non interessa a nessuno.

Tipo, queste sono alcune cose che tu, maschio, puoi fare per combattere il patriarcato:

puoi ascoltare le donne quando parlano

puoi evitare di interrompere le donne quando parlano

puoi accettare che certe cose non riguardano necessariamente te, che il tuo parere non è fondamentale come credi, quindi farti da parte e lasciare che siano le donne a parlare**

Al contrario, ecco invece una lista, non completa ma che comunque offre buoni spunti di partenza, di cose che è meglio non fare:

Men di Alex Garland

Men di Alex Garland è uno di quei casi in cui un uomo prende così a cuore il tema delle donne oppresse dagli uomini che decide di farci un film, lo scrive, lo dirige, glielo producono i due suoi soliti amici uomini, lo fa montare a un uomo, si affida al suo solito direttore della fotografia, che è un uomo, al suo solito production designer, che è un uomo, ai suoi soliti compositori, che sono due uomini e insomma avete capito dove sta andando a parare il discorso.

Jessie Buckley (un donna, finalmente!) interpreta Harper, una vedova alle prese con un brutto trauma legato al suo ex marito, uno stronzo egocentrico e violento ma anche, scopriremo nel corso del film, uno di quei passivoni da manuale che se potessero si ammazzerebbero per farti un dispetto. E quando si ha un trauma da superare, ci insegna il cinema di genere, cosa c’è di meglio che regalarsi un weekend di assoluto relax in una casa in mezzo ai boschi lontana da tutto e da tutti e dove il telefono prende male?

Non si fa attendere il solito repertorio di luci che saltano, apparizioni inquietanti, altari pagani in una chiesa cristiana e fenomeni inspiegabili come perdersi in una strada dritta, tuttavia ciò con cui Harper deve dovrà fare i conti dal minuto 1 è una realtà piuttosto concreta fatta di persone in carne e ossa che sono varie incarnazioni (letteralmente – sono tutti interpretati da Rory Kinnear) della mascolinità tossica: il padrone di casa “nice guy” che visto che è gentile si aspetta qualcosa in cambio, l’adolescente misogino che lancia insulti e minacce, il prete maniaco sessuale che dà la colpa di tutti i mali del mondo alle donne, il poliziotto che non ti prende sul serio perché si sa che le donne sono isteriche, il matto che ti segue e tu esce il cazzo senza nessun motivo.

Incontri concreti, sì, ma dal carattere evidentemente simbolico ed esemplare. E così, man mano che il film prosegue e il semplice fastidio fa spazio a un senso di pericolo sempre più incombente, naturale e sovrannaturale si confondono e si sovrappongono in un crescendo sempre più violento e allucinato di… boh. Voi l’avete capito il finale? Io no. È un climax potente, di impatto, ci sono le atmosfere super creepy, c’è il body horror, ci sono gli effettazzi pratici bene integrati col digitale: si vede che c’è dietro un bello sforzo e che lì risiede la chiave di lettura dell’intero film, ma che dico, dell’intera condizione femminile però non so, a me è sembrato soprattutto un gran pastrocchio.

Io non so ad Alex Garland cosa gli è preso, se stiamo assistendo all’inizio di un bellissimo percorso di riscoperta del sé o se ha litigato con la moglie e sta cercando di farsi perdonare come Eli Roth quando ha fatto Knock Knock, ma un film del genere da lui non me lo aspettavo proprio. I suoi lavori precedenti da regista appartengono tutti a una fantascienza – con tutte le contaminazioni horror e thriller del caso – molto vicina alla scienza. Ex Machina, Annientamento e l’ottima serie Devs prendono un presupposto sci-fi e lo affrontano con l’approccio pragmatico, ultra razionale di chi sta pensando “non succede, ma se succede…” (un film di Jonathan Levine).

Scienziati alle prese con un’AI che prende coscienza di sé.

Scienziati alle prese con un virus alieno che riscrive la realtà.

Scienziati alle prese con un algoritmo che predice il futuro.

In Ex Machina, Annientamento e Devs Garland raccontava l’impossibile-plausibile, il progresso andato storto alla Black Mirror che non si lascia imbrigliare dall’uomo e la hybris dell’uomo che pensa comunque di poterlo imbrigliare.

E vi dirò: a me piaceva! Non dico di preferirlo a, chessò, La cosa, ma mi sembra una scelta più sensata per raccontare il presente che cercare di rifare oggi La cosa ma-con-l’impegno-sociale.

Men, in questo senso, è un’inversione di rotta piuttosto importante su cui vale la pena chiedersi: ma perché? Dopo un film e una serie ambientati praticamente negli uffici di Google, Garland scopre la natura (quella di Annientamento era una natura mutata e irriconoscibile) e decide di piantare le tende in uno dei posti più noiosi dell’universo cioè la campagna inglese con le sue stradine le sue casette i suoi matti che adorano l’Uomo Verde. Ed è un ritorno delle radici dell’horror, ma proprio radici radici, perché spogliato di tutto e ridotto all’essenziale: una donna scappa da un mostro. Ma per dire cosa? Niente, almeno niente di nuovo e niente di attuale, solo qualche suggestione hippy su Madre Natura, una fiacca metafora-non-metafora sull’elaborazione del trauma (che onestamente già in Annientamento si capiva che non era proprio il suo forte) e l’allegoria-non-allegoria di un tema trending come la mascolinità tossica. Paradossalmente, Men è di gran lunga il film più simbolico che abbia fatto Alex Garland e contemporaneamente il più diretto, gridato, il più banale nei suoi significati. Delude, non perché Garland provi qualcosa di diverso dal solito, ma perché lo facevamo uno con idee molto più interessanti di così.

I cinici diranno che sta cavalcando una moda, gli irrecuperabili sognatori come me che magari invece ci crede veramente. Il punto è un altro, il punto è che non è il suo, non spetta a lui parlare di queste cose e infatti il discorso che ne viene fuori è di una goffaggine imbarazzante. Oh sì sorella non me ne parlare. Uomini, dico bene? Sono proprio tutti uguali.

Tipo che, come ha notato praticamente chiunque, Garland fa un film “dalla parte delle donne” e si dimentica di scrivere la protagonista, che è definita esclusivamente dall’essere circondata da una marea di stronzi (maschi). Chiederci di parteggiare per lei semplicemente perché è la protagonista è pigro. Chiederci di parteggiare per lei perché poverina guarda come la trattano male tutti (i maschi) è ricattatorio e paternalista. Chiederci di restare seduti per un’ora e quaranta a sorbirci l’ennesimo horror che pretende di valere qualcosa più degli altri perché ti manda a casa con uno slogan e una moraletta da attivista dei social è il modo più facile per farsi tirare i pomodori.

Blu-ray quote:

“Non sono mele, Alex, sono pomodori”

Quantum Tarantino, i400calci.com

*Dico “tendenzialmente” perché sì, sono consapevole che esistono casi in cui ciò non si verifica ma sono statisticamente irrilevanti, e no, quella volta che a Marina di Massa il tizio dell’hotel ha preso la valigia della vostra ragazza ma non la vostra o che una sera all’anno le tipe entrano gratis in discoteca (in discoteca? ma quanti anni avete?) non è la dimostrazione che anche le donne godano di incredibili vantaggi di cui nessuno parla, è solo un’espressione della stessa mentalità maschilista che contrappone un’idea di uomo-cacciatore a quella di una donna-preda da corteggiare/cacciare/difendere come se fosse una proprietà.

**Ho provato a usare questa scusa per non scrivere questo pezzo ma Nanni è una vecchia volpe e non ci è cascato.