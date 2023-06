Heart of Stone, Kraven, Cobweb, Rebel Moon, FUBAR 2 (400 LIVE – Episodio 121)

Onesti: ci avessero detto un paio di mesi fa che FUBAR era stato rinnovato per la seconda stagione, avremmo esultato e saremmo stati contentissimi per Arnold. Ce l’hanno invece detto adesso, dopo che abbiamo effettivamente visto FUBAR, e siamo sinceramente perplessi. Vi parliamo anche di Heart of Stone, il nuovo tentativo di Gal Gadot di predicare la Pace nel Mondo tramite una sua versione di Mission: Impossible; vi parliamo di Kraven, il cui trailer è uscito pochissimo prima che andassimo in onda; vi parliamo di Cobweb, un horror con Antony “Homelander” Starr, e di Rebel Moon, il più grande capolavoro di tutti i tempi che si capisce che è una pietra miliare del cinema perché l’ha diretta Zack Snyder. E poi vi parliamo del Pupazzo Gnappo. A voi il filmato integrale: