Saghe da “combattimento”: Hot Shots! + Hot Shots! Part Deux (400 LIVE – Episodio 116)

Saghe da combattimento è la video-rubrica che si occupa di catalogare, uhm, le saghe da combattimento, anche quando non sono strettamente da combattimento, come si può notare dal provvidenziale uso delle virgolette su “combattimento” all’interno della formula “Saghe da combattimento”, la video-rubrica che si occupa di catalogare –ok ci siamo capiti



Pazzesca questa cosa che dopo trent’anni dalla loro uscita i film compiono trent’anni, eh? Era già successo con altri film, ma non era scontato che lo stesso destino toccasse anche a Hot Shots! Part Deux (per esempio, il mondo poteva finire prima), il secondo capitolo del dittico di Jim Abrahams nato come uno spoof di Top Gun e cresciuto come una celebrazione in chiave comica (ma piena di rispetto) del cinema action ipertrofico supermuscolare boom boom pew pew degli anni 80. Nonostante i ripetuti inviti, Charlie Sheen non si è reso disponibile e così le candeline le abbiamo spente io e Stanlio Kubrick: abbiamo riso, abbiamo citato battute a memoria, ci siamo persi negli occhi e nell’accento da pescivendola di Valeria Golino e abbiamo constatato che questo cinema non si fa più perché a Hollywood ormai ci sono solo pavidi yes-men senza spina dorsale e senza senso dell’umorismo ma ai miei tempi signora mia, ah, ai miei tempi.

A voi il video integrale:

PREMIO JIMMY BOBO

Un applauso e un cinque altissimo a Joe Pancake che per festeggiare ha deciso di preparare a tutti…. degli spaghetti alla carbonara. Cosa credete, di essere i primi che gli fanno questa battuta? Ne ha le palle piene di gente che gli dice “ehi Joe Pancake, facci dei pancake!” che poi a lui i dolci neanche piacciono. E ricordate: se vi abbonate al nostro canale Twitch il vostro voto vale doppio.

Un grazie finale alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all’inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci dei Nanowar of Steel.

