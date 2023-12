13 gennaio: I 400 CALCI DAL VIVO, 15 anni di cinema da combattimento

Ve lo ricordate il 2009?

Altri tempi.

Matthew McConaughey era noto come quello delle commedie romantiche.

Fast & Furious era una trilogia di cui la gente conosceva a malapena il primo.

Netflix era una compagnia che noleggiava dvd fisici, che recapitava a casa dei propri clienti tramite messaggero a cavallo.

E per ottenere un ruolo da protagonista in un blockbuster, se non eri un maschio bianco, dovevi chiedere il lasciapassare A38.

Nel 2009 fui attaccato dalla violenza devastante del trailer di un film intitolato 500 giorni insieme e, per reazione allergica mista a PTSD e sensi di colpa per quella volta che avevo visto un film con The Rock che faceva la fatina dei denti e non avevo detto niente, decisi di fondare insieme ad alcuni fidati e valorosi il qui presente glorioso – storico? si può dire ormai? – magazine I 400 Calci, dedicato al cinema da combattimento.

Ma su questi eventi ho già scritto una sceneggiatura intitolata “Cobretti Minus One”.

In attesa che diventi un kolossal di 3 ore e 15 (il trailer – il film intero vedremo), abbiamo organizzato per voi un evento speciale.

Un evento davvero, davvero speciale.

Talmente speciale che ci potete venire.

Talmente speciale che non solo ci potete venire, ma potete anche partecipare!

Per il nostro ritorno agli eventi dal vivo, ricominciamo da dove ci eravamo fermati: sabato 13 gennaio 2024, siete calorosamente invitati a Santeria Toscana 31, Milano per i 15 anni di cinema da combattimento.

Ingresso gratuito, inizio spettacolo ore 21 di sera.

Sarà l’occasione per noi per ripercorrere gli ultimi anni di cinema giusto in vostra compagnia.

Sarà l’occasione per voi – attenzione! – per salire sul palco con noi: sorteggeremo dei volontari per partecipare al nostro Quiz da combattimento, con la possibilità di ottenere la targa di “Fancalcista dell’anno” e altri generosi omaggi.

Sarà, soprattutto, una festa.

Seguiteci sui social e/o ricontrollate questa pagina per ulteriori dettagli.

Ma soprattutto: vediamoci là.