La festa dei 15 anni dei 400 Calci e le altre notizie della settimana (400 LIVE #172)

La palestra dei 400 Calci è la nostra video-rubrica del lunedì in cui vi parliamo delle news più calciabili della settimana.

Segnatevi la data: sabato 13 gennaio 2024.

Torniamo a fare un evento dal vivo.

Torniamo per festeggiare i 15 anni di attività (il nostro primo post è datato gennaio 2009).

Ed esattamente come per la gloriosa festa dei 10 anni, torniamo a Milano, a Santeria (via Toscana 31). Ore 21, ingresso gratuito.

Prendete nota e iniziate a organizzarvi: seguiranno ulteriori dettagli.

A parte questo spoiler del gran finale della diretta, nel resto del video vi parliamo del trailer di Beverly Hills Cop 4, di quelli degli stranamente accomunati Civil War e I.S.S., di Dune 2 e del thriller con una simmia famosa He Went That Way. Inoltre, siccome ne verrà tratto un lungometraggio, vi spiego malissimo il videogioco Death Stranding di Hideo Kojima. E prosegue la nostra elettrizzante rubrica “Cos’ha fatto Jared Leto questa settimana?”. A voi il filmato integrale: