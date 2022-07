Sala dei trofei: 1997 – Fuga da New York

Sala dei trofei è la video-rubrica che si occupa catalogare i grandi classici del cinema da combattimento

È il 1981. Sei John Carpenter, e sei incazzato perché l’America è appena uscita da un decennio tremendo, il presidente si è rivelato un furfantello e la Più Grande Nazione al Mondo non è più così tanto grande. E allora che fai? Ti attacchi alla bottiglia in un night club del Nebraska, piangendo i bei vecchi tempi in cui gli uomini erano uomini e i neri se ne stavano al loro posto? No, cazzo, sei John Carpenter! E, quando sei John carpenter, l’unico modo per sfogare la frustrazione è raccontare la storia di un futuro distopico in cui un tizio con una benda sull’occhio e il mito di Clint Eastwood se ne va in giro per East St. Louis una Manhattan caotica e decadente, diventata carcere a cielo aperto, in cerca di quel presidente stronzissimo che ti aveva fatto incazzare anni prima. Nasce così 1997 – Fuga da New York, uno de più grandi classici del cinema di menare, rito iniziatico da peli sul petto per ogni fancalcista che si rispetti (m e f, i peli sul petto sono puramente metaforici), e nasce così il nostro ultimissimo appuntamento su Twitch con la rubrica “Sala dei trofei”, che potete (ri)vedere di seguito…

PREMIO JIMMY BOBO

1. Frank Ruttencutter (camera operator) 68,97%

2. Tony Papenfuss (comparsa) 17,24%

3. Ex aequo: Joseph Fama (propmaker) e Serge Genitempo (stand-by painter) 6,9%

4. Glory Fioramonti (stunts) 0%

Congratulazioni a Frank Ruttencutter per la sua vittoria ASSOLUTAMENTE NON PILOTATA DA STANLIO. E ricordate: se vi abbonate al nostro canale Twitch il vostro voto vale doppio!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SU TWITCH

Il lunedì alle 21, come sempre, appuntamento con le news più calciabili della settimana e le vostre domande.

Giovedì 4 agosto, alle ore 21, per la rubrica Gli stranissimi, vi parleremo dell’eco-horror di culto Frogs, di George McCowan.

L’anziano e burbero milionario Jason Crockett invita i suoi famigliari su un’isoletta per festeggiare il suo compleanno. Crockett odia la natura e non si fa problemi a inquinare e avvelenare qualunque cosa cammini. Ma non sa che la natura sta per scatenare la sua vendetta…

Un grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti e a quelli che hanno scelto di sostenerci abbonandosi al nostro canale. Infine, ringraziamo come sempre Christian Aliprandi e Dario Cogliati per la videosigla, Luca “Ludwig Van Verhoeven” Giovanardi per l’inno Trenodia per le vittime di Val Verde e i Nanowar of Steel per la sigla 400 Calci.