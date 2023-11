Gli stranissimi: Sound of Freedom (400 LIVE #161)

Gli stranissimi è la video-rubrica che si occupa di film che sfuggono a facili definizioni e/o esistono per motivi imperscrutabili

Ci sono tante cose da raccontare su Sound of Freedom, un film che negli USA ha incassato più di Indiana Jones e Mission: Impossible. Sono state fatte domande difficili: abbiamo provato a rispondere e fare chiarezza. Abbiamo detto cose tipo: QAnon, Pizzagate, Donald Trump, Elon Musk. Abbiamo detto persino “parlateci di Bibbiano”. E in tutto questo ci ha dato un aiuto fondamentale l’ospite speciale Davide Piacenza. A voi il filmato integrale:

APPENDICI ALLA VISIONE

PREMIO JIMMY BOBO

A questo turno abbiamo pescato non solo da Sound of Freedom ma dagli ultimi film in generale di Jim Caviezel.

Congratulazioni a Sheraton Toyota, che immagino festeggerà parcheggiando la sua Toyota davanti all'Hotel Sheraton (battuta ovvia ma gratis)!

PROSSIMI APPUNTAMENTI SU TWITCH

Lunedì 13 novembre, ore 21: LA PALESTRA DEI 400 CALCI

Il nostro consueto appuntamento con le news più calciabili della settimana MA questa volta con una sorpresa extra: Christian “Magazoo” Aliprandi interverrà di persona in diretta e darà ai nostri abbonati la possibilità di ricevere in omaggio una stampa di questa sua spettacolare illustrazione a tema Un lupo mannaro americano a Londra:

Giovedì 16 novembre, ore 21: torna l’amico Simone Laudiero a presentarci il suo ultimo libro, Brancalonia: la compagnia della sòla, e per l’occasione parleremo di due film che hanno ispirato la sua opera. Per la rubrica Fratelli di sangue: Galaxy Quest e Tropic Thunder.

TRAMA: un gruppo di attori pensa di essere in un film stile Star Trek / Platoon e invece stanno combattendo una vera flotta spaziale / squadriglia di guerriglieri [Galaxy Quest: IMDb | Trailer, Tropic Thunder: IMDb | Trailer]

Un grazie finale alla videosigla di Christian Aliprandi e Dario Cogliati, all’inno Trenodia per le vittime di Val Verde di Ludwig Van Verhoeven e alla sigla 400 Calci dei Nanowar of Steel.