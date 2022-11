Animali da combattimento e dove trovarli

Quando la Scienza chiama, Val Verde risponde.

Quest’estate, tra il caldo e le zanzare, vi avevamo raccontato di Frogs, quel film con Sam Elliott senza i baffi. Ci eravamo lasciati con una promessa: di tornare a parlare di animali assassini, mutazioni, prede, predatori e natural horror. E come diceva Schwarzy, una promessa è una promessa, e ieri sera abbiamo risposto al richiamo della Scienza e invitato negli studi di Val Verde Michele Chiacchio, “ecologo, naturalista e zoologo con predilezione per creature coperte di squame e altre malebestie”, e Alessandro Pigoni, psichiatra: i due non solo hanno l’innegabile merito di essere lettori appassionati del vostro sito preferito*, ma soprattutto hanno da poco pubblicato uno studio sul natural horror e gli animali da combattimento.

Ne è uscita una serata spettacolare nella quale abbiamo catalogato, classificato, vivisezionato il cinema di animali da combattimento, abbiamo riflettuto sul futuro, sulle sorti ultime del nostro pianeta e sul fatto che i leopardi delle nevi si mangiano gli yak e questa cosa non sta benissimo ai proprietari di yak (e presumibilmente neanche agli yak, che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni). Se per qualche drammatico e sicuramente non valido motivo non c’eravate, potete recuperarvi l’intera serata qui sotto.

PREMIO JIMMY DODO – PRIMA EDIZIONE

Qual è l’animale con il nome più buffo di tutti? Il Premio Jimmy Bobo presenta: il suo primo spin-off dedicato agli animali da combattimento! Grande assente: il dodo, che nonostante abbia un nome buffo si è estinto, quindi tecnicamente non è più un animale.

Un grande applauso allo scazzone, che trionfa alla prima edizione dei Jimmy Dodo e viene quindi proclamato nostro nuovo animale guida! Guardate che entusiasmo!

